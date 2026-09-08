Martin Tidak Melihat Puncak Klasemen MotoGP sebagai Prioritas di Misano

Posisi Jorge Martin di puncak klasemen mendapat ancaman dari Marc Marquez dan Marco Bezzecchi.

Martin plays down title lead before Misano
Martin plays down title lead before Misano
© Gold and Goose

Dari tiga pembalap yang secara matematis berpeluang memimpin klasemen MotoGP setelah balapan hari Minggu di Misano, dua di antaranya ada di garasi pabrikan Aprilia.

Meskipun hanya meraih satu kemenangan Grand Prix musim ini, Jorge Martin unggul 19 poin atas juara bertahan Marc Marquez, dan unggul 24 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang masing-masing telah memenangkan empat Grand Prix.

Konsistensi Martin telah mempertahankannya di puncak klasemen sejak seri Assen, namun jika ia kembali kehilangan 21 poin dari Marquez seperti yang terjadi di Aragon, keunggulannya dalam perebutan gelar juara akan sirna.

Namun, pembalap asal Spanyol yang memenangi balapan di Misano pada tahun 2023 itu menegaskan bahwa pertarungan gelar yang kian sengit membuat puncak klasemen pada tahap ini bukanlah prioritas ataupun faktor penentu.

The 2026 MotoGP title chase so far.
The 2026 MotoGP title chase so far.
© Peter McLaren

"GP Misano selalu terasa istimewa saat Anda berada di tim asal Italia, dan bersama Aprilia serta para penggemar, saya yakin ini akan menjadi akhir pekan yang luar biasa," ujar Martin.

"Kami akan berlaga di sirkuit yang saya sukai setelah tampil apik di Aragón, dan kami memiliki target yang jelas.

“Memimpin klasemen memang penting bagi seluruh tim Aprilia, namun kita sudah melihat bahwa dengan selisih waktu yang sangat tipis, hal itu bukanlah prioritas maupun faktor penentu.

“Kami harus tetap fokus pada pekerjaan kami. Saya tidak sabar untuk menunggangi RS-GP26 dan memberikan yang terbaik di balapan kandang Aprilia.”

Marco Bezzecchi, Mugello 2026.
Marco Bezzecchi, Mugello 2026.
© Gold and Goose

Bezzecchi bertekad untuk menyapu bersih kemenangan di kandang sendiri setelah keberhasilannya yang emosional di Mugello pada bulan Mei lalu.

Pembalap asal Italia itu sempat memberikan perlawanan sengit kepada Marquez dalam sesi kualifikasi dan balapan Sprint di Aragon, sementara di Misano tahun lalu, ia finis di posisi kedua di belakang pembalap Ducati tersebut usai duel yang mendebarkan.

"Saya sangat senang bisa pergi ke Misano," ujar Bezzecchi. "Sungguh luar biasa bisa kembali bertemu dengan seluruh penggemar kami, meskipun akhir pekan ini pastinya akan sangat menantang.

"Saya tidak sabar untuk kembali mengaspal dengan motor RS-GP26 saya."

Fabio di Giannantonio, menempati posisi keempat, saat ini tertinggal 48 poin dari Martin, sementara terdapat maksimal 37 poin yang bisa diperebutkan dalam setiap akhir pekan balapan MotoGP.

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Tags:

Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Aprilia
Martin Tidak Melihat Puncak Klasemen MotoGP sebagai Prioritas di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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