Eksklusif: Alasan Di Giannantonio Menukar Ducati untuk Kontrak Pabrikan KTM

Pembalap MotoGP tim VR46, Fabio Di Giannantonio, menjelaskan kepada Crash.net alasannya beralih dari motor Ducati pabrikan yang kompetitif demi kontrak dengan tim pabrikan KTM pada tahun depan.

Pembalap asal Italia ini mulai berkompetisi di MotoGP pada tahun 2022 bersama tim Gresini Ducati dan meraih kemenangan pertamanya di Qatar pada tahun kedua kiprahnya.

, Di Giannantonio

Di tengah ancaman kehilangan tempat di grid setelah kursi Gresininya diambil Marc Marquez, VR46 memberi jalan keluar untuk musim 2024, dibekali motor spesifikasi pabrikan dari Ducati.

Sejak saat itu, ia kembali meraih kemenangan di MotoGP - tepatnya di Barcelona tahun ini - dan mendapatkan kontrak sebagai pembalap pabrikan KTM untuk tahun 2027.

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Sebelum tawaran dari KTM muncul, Di Giannantonio tampaknya akan tetap menjadi pembalap VR46 Ducati saat MotoGP memasuki era baru pada tahun 2027, yang akhirnya berujung pada pengambilan keputusan yang "sangat sulit".

Fabio di Giannantonio, Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

"Itu sungguh sulit," ujarnya kepada Crash di Grand Prix Inggris. "Dulu saya selalu menganggapnya sebagai tempat yang luar biasa, begitu pula sekarang. Dan tempat ini tetap menjadi lokasi balapan yang hebat.

"Tim itulah yang menyelamatkan sekaligus mengubah perjalanan karier saya. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada mereka.

“Sayangnya, saya juga harus mempertimbangkan karier saya, dan melihat situasi saat itu, langkah terbaik bagi karier saya adalah bergabung dengan tim pabrikan KTM.

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“Selain itu, menurut saya ini adalah usia yang tepat untuk bergabung dengan tim pabrikan dan mencoba menjadi wajah bagi perusahaan atau merek tersebut.

“Jadi, menurut saya pribadi, ini akan menjadi sebuah langkah maju. Soal performa di trek, kita baru akan mengetahuinya mulai dari Valencia. Namun yang pasti, keputusan ini sangat sulit untuk diambil.”

Di Giannantonio (left) will swap a works-spec Ducati for a factory KTM that hasn't won since… © Gold and Goose

Saya pembalap nomor satu di VR46, tapi tidak di Ducati

Peran sebagai pembalap satelit di MotoGP telah mengalami perubahan drastis dalam satu dekade terakhir, karena tim-tim ini kini pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari tim pabrikan.

Pada tahun 2024, Jorge Martin memenangkan kejuaraan dunia saat membalap untuk tim independen Pramac yang mendapat dukungan pabrikan.

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Namun, para pembalap tetap menuai kritik karena meninggalkan motor yang kompetitif - bahkan di tim satelit - demi mengejar kontrak tim pabrikan yang bernilai lebih besar. Martin mengalami hal ini pada musim pertamanya di Aprilia, setelah ia pindah ke Noale menyusul keputusan mendadak Ducati yang membatalkan promosinya ke tim pabrikan demi Marc Marquez.

Di Giannantonio memilih meninggalkan Ducati - di mana saat ini ia menjadi penantang gelar - demi bergabung dengan KTM, pabrikan yang belum pernah memenangkan balapan Grand Prix sejak 2022. Lantas, mengapa tidak bertahan saja?

VR46 threw Di Giannantonio a lifeline in 2024 © Gold and Goose

“Pertama-tama, baik tim maupun pembalap tidak diperbolehkan membicarakan perihal kesepakatan tersebut,” tambahnya.

“Kami juga tidak diperbolehkan membahas negosiasi ataupun bagaimana prosesnya berjalan. Jadi, terkadang perubahan terjadi karena memang harus terjadi. Hal itu bukan semata-mata keputusan tim ataupun keputusan Anda sendiri; bisa dibilang, perubahan itu memang harus dilakukan.

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“Namun terlepas dari itu, saya beralih demi sesuatu yang luar biasa, karena ini adalah tim pabrikan; situasinya berbeda karena seluruh perusahaan bekerja untuk mendukung Anda. Anda menjadi wujud nyata dari hasil kerja keras perusahaan besar tersebut.

“Jadi, memiliki semua mitra, sponsor, dukungan, dan perusahaan yang bekerja sama untuk memberikan mesin terbaik - yang benar-benar optimal demi kemenangan Anda - adalah hal yang selalu luar biasa.

“Hal ini sangat bagus bagi seorang pembalap. Di sini, mungkin saya adalah pembalap nomor satu di VR46, tetapi tidak demikian halnya di Ducati.

"Kami memang menggunakan motor pabrikan, mendapatkan dukungan pabrikan, dan memiliki komponen terbaik, namun komponen tersebut tidak dibuat secara khusus untuk saya pribadi. Jadi, situasinya memang agak berbeda.”

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Musim 2027 akan menjadi momen perombakan besar bagi peta persaingan balap. Namun, indikasi awal tes privat menunjukkan bahwa Ducati dan Aprilia telah memulai langkah dengan sangat baik bersama motor 850cc mereka.

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Dengan demikian, VR46 diprediksi akan kembali mendapatkan paket motor yang kompetitif. Meski demikian, tim satelit kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan lebih signifikan dalam menerima komponen baru pada tahun 2027.

Mengingat tidak ada jatah wildcard yang diizinkan untuk musim 2027, sebagian besar pekerjaan pengembangan harus dilakukan oleh para pembalap selama akhir pekan balapan. Tentu saja, pembalap tim pabrikan akan mendapatkan prioritas utama.

Dan bahkan ketika suatu komponen akhirnya tersedia bagi tim satelit, kemungkinan besar komponen tersebut tidak dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari pembalap tim satelit. Menjadi pembalap tim pabrikan menghilangkan masalah tersebut sepenuhnya.

"Selain itu, karena kami adalah pembalap, kami memiliki gaya berkendara yang berbeda," jelas Di Giannantonio. "Jadi, terkadang komponen yang sangat cocok untuk saya bisa jadi tidak cocok bagi pembalap lain.

"Dengan berada di tim pabrikan dan mendapatkan dukungan pabrikan, mereka bisa merancang motor yang sesuai dengan gaya berkendara saya, sehingga saya tidak perlu memaksakan diri menggunakan komponen yang sebenarnya dibuat untuk orang lain.

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"Ditambah lagi, di tengah situasi MotoGP saat ini di mana segalanya berubah—mulai dari ban baru, motor baru, hingga berbagai hal baru lainnya—saya rasa ini adalah keputusan terbaik yang bisa saya ambil."