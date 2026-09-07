Di Giannantonio Melihat Dirinya sebagai 'Underwolf' di Pertarungan Gelar MotoGP

Pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio menikmati posisinya sebagai sosok "Underwolf" - pelesetan underdog - dalam pertarungan gelar MotoGP 2026.

Saat ini, pembalap Italia tersebut menempati peringkat keempat klasemen MotoGP setelah akhir pekan yang sulit di Aragon, membuatnya kini tertinggal 48 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

Fabio Di Giannantonio menjalani sebagian besar paruh awal musim 2026 sebagai pembalap utama Ducati dan meraih kemenangan di Grand Prix Catalunya, meski ia mengalami cedera tangan akibat insiden mengerikan yang melibatkan Alex Marquez.

Dalam wawancara eksklusif dengan Crash.net bulan lalu di Silverstone, ia menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi juara MotoGP.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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Namun, saat ditanya apakah ia merasa kurang dihargai di MotoGP, ia menjawab: "Menurut saya, saya memiliki bakat yang luar biasa; saya memiliki kecepatan yang sangat bagus.

"Jika tidak, saya tidak akan bisa meraih pencapaian yang telah saya raih, seperti kemenangan dan podium.

“Selain itu, sulit bagi saya untuk menyebut diri sendiri sebagai pembalap papan atas, karena saat memikirkan pembalap papan atas, yang terbayang adalah mereka yang pernah menjuarai kejuaraan.

“Sayangnya, saya belum berhasil meraih gelar juara tersebut. Saya sempat hampir mencapainya di Moto3, namun tidak demikian halnya di Moto2.

“Kini di MotoGP, kami sedang berupaya mewujudkannya. Saya rasa saya punya potensi untuk itu, tetapi saya masih harus benar-benar mewujudkannya.

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“Jadi, rasanya menyenangkan. Saya menikmati peran sebagai 'Underwolf' - bukan Underdog.

“Terkadang posisi ini membuat orang-orang antusias - melihat sosok yang tidak diunggulkan melaju kencang dan mungkin mengalahkan pesaing lainnya.

“Senang rasanya mendapat penilaian positif dari orang-orang, tapi hal itu tidak banyak mengubah apa pun bagi saya; saya hanya berusaha memberikan yang terbaik.”

Performa apik Di Giannantonio membuatnya mendapatkan kontrak dengan tim pabrikan KTM untuk musim depan - sebuah pencapaian yang diraih hanya tiga tahun setelah ia nyaris kehilangan tempatnya di grid balap.

Setelah menjalani debut yang sulit bersama Gresini pada tahun 2022, Di Giannantonio baru menunjukkan performa terbaiknya menjelang akhir musim 2023, saat ia meraih kemenangan perdananya di Qatar.

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Namun pada saat itu, tempatnya di Gresini sudah digantikan oleh Marc Marquez.

Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP. © Gold and Goose

VR46 memberinya kesempatan setelah Luca Marini pindah ke Honda; performanya sepanjang tahun 2024 berhasil mendatangkan dukungan pabrikan resmi dari Ducati bagi dirinya dan tim.

Saat ditanya apakah langkah ini patut dicontoh oleh tim-tim lain di paddock - dengan memberikan lebih banyak waktu bagi pembalap muda untuk berkembang - ia berkata: "Tentu saja. Menurut saya, belum banyak kajian mendalam mengenai bagaimana seorang pembalap meraih atau gagal meraih hasil tertentu.

"Atau bagaimana cara kerja pembalap di dalam garasi, maupun bagaimana gaya balap mereka yang sesungguhnya saat mengendarai motor.

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"Saya rasa kita bisa banyak berbenah terkait pengambilan keputusan pembalap, namun di era MotoGP saat ini, di mana tingkat persaingannya sangatlah tinggi, semua itu memang membutuhkan waktu.

“Bertahun-tahun lalu, ada perbedaan kualitas antar-motor. Ada motor yang dirancang untuk menang, motor untuk bersaing di papan tengah, dan motor yang hanya bisa menempati posisi buncit.

“Pembalap yang finis di posisi kelima saat itu bisa tertinggal hingga 30 detik dari sang juara.

“Sekarang, jika Anda tertinggal 30 detik dari pemenang, Anda justru menempati posisi terakhir. Jadi, MotoGP saat ini benar-benar berada di level tertinggi sepanjang sejarah.

“Dengan kata lain, dalam beberapa tahun terakhir ini, pembalap yang Anda anggap sangat buruk pun sebenarnya adalah pembalap yang luar biasa hebat.

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“Dia mengendarai motor itu dengan sangat cepat dan mungkin bisa memenangkan kejuaraan apa pun yang diikutinya di kategori yang berbeda.

“Jadi, memang butuh waktu untuk bisa sehebat itu, dan untuk mencapai level tersebut, Anda harus banyak bekerja di garasi. Anda perlu bekerja sama dengan orang-orang terbaik demi mencapai tingkat kecocokan semacam itu.

“Begitu pula dengan motornya. Jadi, semuanya butuh waktu.”