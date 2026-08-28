Bulega Kembali Menguji Prototipe MotoGP 850cc Ducati di Misano

Saat kontrak Fermin Aldeguer dengan VR46 Ducati diresmikan pada hari Rabu, calon rekan setimnya pada tahun 2027, Nicolo Bulega, sibuk menguji prototipe MotoGP 850cc milik pabrikan Italia tersebut di Misano.

Bulega - yang sejauh musim ini baru menelan satu kekalahan di World Superbike - menjalankan tugas pengembangan Ducati seorang diri menyusul cedera yang dialami Michele Pirro baru-baru ini.

Menurut GPOne.com, Bulega terlihat melakukan tes perbandingan aerodinamika dan mencatatkan waktu putaran yang hanya terpaut 1,7 detik dari rekor laptime dengan motor 1000cc dengan ban Michelin milik Francesco Bagnaia.

Tim penguji MotoGP Yamaha juga berada di trek, dengan Augusto Fernandez mencatatkan waktu satu detik lebih lambat dibandingkan Bulega.

Nicolo Bulega testing a 2027-spec Ducati at Misano (@nicolo_bulega11 Instagram)

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Sesi tersebut kabarnya merupakan tes terakhir Bulega sebelum resmi bergabung dengan MotoGP dalam naungan tim VR46 pada tes Valencia.

Bulega akan kembali berlaga di WorldSBK di Magny-Cours akhir pekan depan, dengan keunggulan besar 133 poin atas rekan setimnya di Ducati, Iker Lecuona - satu-satunya pembalap yang sejauh ini berhasil mengalahkan Bulega pada musim 2026.

Para pembalap MotoGP saat ini akan mendapatkan kesempatan berikutnya untuk menjajal motor bermesin 850cc dengan ban Pirelli tersebut setelah putaran Red Bull Ring pada bulan September.

Tampaknya Marc Marquez dan Aldeguer - yang sebelumnya turun pada tes 850cc perdana di Brno pada bulan Juni - akan kembali mewakili Ducati pada tes tersebut.

Tapi sebelum itu, MotoGP akan menuju Misano untuk Grand Prix San Marino, yang berlangsung dua pekan yang akan datang.

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Merupakan balapan kandang untuk VR46 dan Ducati, tampaknya akhir pekan ini menjadi saat yang tepat untuk memastikan kursi Bulega untuk musim 2027, yang kini menjadi satu-satunya slot tersisa untuk mengendarai Desmosedici...