Honda Ungkap Teaser "Kembali ke Titik Awal" untuk Putaran Motegi

Honda akan menunjukkan momen "kembali ke titik awal" di MotoGP sebagai bagian dari serial The Dream. The Challenge.

Takaaki Nakagami, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Takaaki Nakagami, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Honda memberi bocoran sebuah 'momen kembali ke titik awal' dalam serial bertajuk "The Dream. The Challenge" yang mengisahkan perjakanan mereka di MotoGP.

Serial tersebut diluncurkan oleh Honda pada bulan Juni tahun ini untuk merayakan sejarah Honda di kelas utama balap motor Grand Prix, bertepatan dengan peringatan 60 tahun kiprah mereka di level kejuaraan dunia tersebut, yang dulunya dikenal sebagai kelas 500cc dan kini menjadi MotoGP.

Episode yang telah dipromosikan terkait MotoGP Jepang ini dijadwalkan rilis pada 1 Oktober, sehari sebelum sesi latihan di Mobility Resort Motegi.

Saat ini, rincian spesifiknya masih sangat minim karena Honda hanya memberi teaser di media sosial, tapi ada beberapa hal yang bisa kita cermati dari unggahan tersebut.

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Pertama, siluet motor dalam gambar tersebut adalah RC213V spek 2026, jadi kecil kemungkinannya hal ini berkaitan dengan tahun 2027 dan dimulainya era mesin 850cc. Slogan "full circle moment" juga tidak selaras dengan pengungkapan yang direncanakan untuk tahun 2027.

Kemungkinan besar, ini adalah pengungkapan corak (livery) khusus untuk motor wildcard Takaaki Nakagami di Motegi; sebuah desain yang kemungkinan besar terinspirasi oleh sejarah untuk memperingati 60 tahun kiprah pertama Honda di kejuaraan dunia.

Hal lain yang memperkuat dugaan bahwa pengumuman Honda ini berkaitan dengan wildcard Nakagami adalah fakta bahwa rencana tersebut tidak dibatalkan saat Joan Mir mundur dari Grand Prix Jepang dan Indonesia karena alasan kesehatan.

Secara logis, mengingat hanya tersisa beberapa balapan di era mesin 1.000cc dan ban Michelin dalam MotoGP, tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh pabrikan seperti Honda - yang tidak berada dalam pertarungan gelar apapun musim ini - dengan membawa paket eksperimental baru untuk pengembangan. 

Itu karena apapun yang dilakukan saat ini kemungkinan besar tidak akan banyak berguna pada bulan Desember nanti.

Takaaki Nakagami, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Takaaki Nakagami, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Honda bertahan dengan rencana wildcard Nakagami dan mendatangkan Somkiat Chantra untuk menggantikan Mir di Jepang. 

Hal ini menunjukkan bahwa penampilan Nakagami di Motegi - yang mungkin jadi penampilan wildcard terakhir di MotoGP seiring dilarangnya penampilan tersebut mulai musim depan - memiliki arti penting bagi Honda.

Dalam situasi ini, livery khusus untuk memperingati balapan terakhir RC213V di Motegi - yang telah meraih enam gelar juara MotoGP - terlihat seperti langkah logis.

Tags:

Honda HRC (MotoGP)
Takaaki Nakagami
Honda Ungkap Teaser
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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