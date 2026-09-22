Karena Alasan Kesehatan, Joan Mir Absen di Motegi dan Mandalika

Joan Mir akan melewatkan dua balapan pertama tur Asia MotoGP karena kondisinya yang belum kunjung pulih.

Joan Mir has been ruled out of the Japanese and Indonesian MotoGP races.
Joan Mir has been ruled out of the Japanese and Indonesian MotoGP races.
© Gold & Goose

Honda telah mengonfirmasi bahwa Joan Mir akan melewatkan Grand Prix Jepang dan Indonesia yang membuka tur Asia MotoGP.

Mir absen pada balapan MotoGP Austria akhir pekan lalu akibat sakit. Ia sempat mengeluhkan kondisi fisiknya yang hanya berada di level "50 persen" dari energi maksimal saat Grand Prix San Marino seminggu sebelumnya.

Konfirmasi dari Honda bahwa Mir juga akan melewatkan dua balapan pertama di Asia - Jepang dan Indonesia - muncul kurang dari dua minggu sebelum balapan di Motegi pada 2–4 ​​Oktober, disertai informasi bahwa Mir telah berjuang melawan penyakit yang menguras energi ini selama beberapa bulan terakhir.

"Joan Mir telah mengalami berbagai gejala yang memengaruhi energi dan performanya selama beberapa bulan, dengan tingkat keparahan yang meningkat belakangan ini; penyebabnya saat ini belum dapat dipastikan," ujar Chief Medical Officer MotoGP, Angel Charte.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

“Mengingat gejala-gejala tersebut terus berlanjut dan tergolong parah, Mir menjalani serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit Universitas Dexeus guna mendapatkan diagnosis yang pasti.

“Berdasarkan gejala tersebut, tim medis menyarankan agar ia menjalani istirahat total serta berbagai perawatan selama 15 hari ke depan.

“Oleh karena itu, saya telah menyarankannya untuk tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Jepang dan Indonesia.

“Kondisinya akan terus dipantau secara ketat oleh tim saya.”

Di Austria, Mir digantikan oleh Takaaki Nakagami. Namun, pembalap Jepang itu tidak tersedia sebagai pembalap pengganti di Motegi.

Itu karena Taka sudah lebih dulu dijadwalkan tampil di Grand Prix Jepang sebagai wildcard untuk terakhir kalinya di MotoGP, mengingat penampilan seperti itu akan dilarang mulai tahun 2027.

Tapi, Honda masih memiliki dua opsi pengganti untuk Mir di Motegi: Aleix Espargaro dan Cal Crutchlow

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 San Marino MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

Espargaro sempat mengalami cedera awal tahun ini akibat kecelakaan saat sesi uji coba di Sepang, namun baru-baru ini ia telah kembali ke lintasan untuk melakukan uji coba di Mugello.

Di sisi lain, Crutchlow telah beberapa kali membalap tahun ini menggunakan motor RC213V untuk tim LCR Honda saat Johann Zarco absen akibat cedera.

Kembalinya Zarco membuat Crutchlow kembali bebas tugas, dan pembalap Inggris itu beberapa kali menegaskan bahwa keputusannya untuk kembali balapan didasari oleh hubungan baik dengan LCR dan pemiliknya, Lucio Cechinello. 

Perlu dilihat lagi apakah Crutchlow akan mengambil pekerjaan serupa untuk Honda HRC, atau mereka justru lebih memilih Espargaro.

Tags:

Joan Mir
Honda HRC (MotoGP)
Cal Crutchlow
Aleix Espargaro
Takaaki Nakagami
Karena Alasan Kesehatan, Joan Mir Absen di Motegi dan Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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