Senna Agius Lakukan Debut MotoGP pada Tes Pirelli di Austria

Senna Agius, yang baru saja dikonfirmasi naik ke MotoGP bersama Tech3 untuk musim 2027, melakoni debutnya dengan motor 850cc pada tes Pirelli hari Senin di Red Bull Ring.

KTM mengonfirmasi kepada Crash.net bahwa pembalap Australia - yang musim depan akan membalap bersama Luca Marini di Tech3 - akan turun pada tes tahap kedua dengan motor 850cc dan ban Pirelli, yang akan memulai debutnya di MotoGP tahun depan.

Line-up pembalap yang turun di Red Bull Ring belum diumumkan, tapi Agius diperkirakan akan didampingi setidaknya oleh salah satu rivalnya dari Moto2, Izan Guevara, yang tahun depan akan naik ke tim Pramac Yamaha.

Izan Guevara, 2026, Moto2, British GP © Gold and Goose

Guevara melakoni debut MotoGP-nya dalam sesi uji coba privat Yamaha di Valencia tahun lalu, tapi hari Senin juga akan menjadi pengalaman pertamanya mengendarai motor spesifikasi 850cc dengan ban Pirelli.

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Kabarnya, pabrikan seperti Yamaha dan KTM mungkin akan menurunkan empat pembalap ke lintasan pada hari Senin, termasuk para pembalap penguji.

Sementara itu, rookie MotoGP lainnya - David Alonso yang bergabung dengan Honda musim depan dan Dani Holgado yang akan pindah ke Gresini Ducati - masih belum dapat dipastikan.

Namun, Nicolo Bulega dari Ducati memutuskan untuk tidak mengikuti tes tersebut di tengah fokusnya mengamankan gelar juara WorldSBK di Cremona, menyusul kecelakaan hebat di Mugello awal pekan ini.

Setidaknya, kelima rookie MotoGP tahun depan sudah memiliki pengalaman menggunakan ban Pirelli dari ajang Moto2 atau WorldSBK.

Setelah gagal meraih poin dalam dua balapan terakhir, posisi Agius di klasemen Moto2 turun ke peringkat kelima, tertinggal 96,5 poin dari rekan setimnya di Intact GP sekaligus pemimpin klasemen, Manuel Gonzalez.

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Guevara menempati posisi kedua dalam kejuaraan, memangkas selisih poin menjadi 35,5 poin di belakang Gonzalez setelah meraih kemenangan di Red Bull Ring. Sementara itu, Alonso dan Holgado masing-masing berada di peringkat keempat dan keenam.

Setelah balapan di Red Bull Ring, tes Pirelli berikutnya yang terbuka bagi para pembalap MotoGP adalah tes resmi pascamusim di Valencia pada tanggal 1 Desember.

Itu juga akan menjadi uji coba Pirelli pertama yang mendapatkan pencatatan waktu resmi.

Agius akan menjadi satu-satunya pembalap Australia di grid MotoGP tahun depan, seiring beralihnya Jack Miller ke WorldSBK.