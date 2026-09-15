Marini Beri Penilaian Positif Terhadap Sistem Radio MotoGP

Luca Marini mengatakan bahwa teknologi radio di dalam helm MotoGP kini berfungsi dengan baik.

Marini: MotoGP radio “on a good level”
Marini: MotoGP radio “on a good level”
© Gold and Goose

Luca Marini, salah satu pembalap yang terlibat erat dalam pengembangan sistem komunikasi radio di dalam helm di MotoGP, menyatakan bahwa teknologi tersebut berada pada "tingkat yang baik".

Sebuah hambatan besar tampaknya telah teratasi berkat desain earpiece terbaru, yang menggunakan cetakan khusus untuk setiap pembalap.

Meski sistem radio tersebut pada awalnya akan diperkenalkan untuk menyiarkan pesan keselamatan dari Race Direction - kemungkinan mulai tahun 2027 - Marini telah mengembangkan mikrofon yang dipasang di dalam helm untuk komunikasi dua arah antara pembalap dan tim.

"Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya bekerja sama dengan mereka dan mendorong hal ini dengan serius, karena menurut saya ini bisa menjadi aspek yang menarik untuk masa depan," ujar Marini di Misano.

Luca Marini, 2026 Misano MotoGP.
Luca Marini, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya mencoba berbicara saat sedang memacu motor, tetapi itu cukup sulit. Misano bukanlah sirkuit yang ideal untuk melakukan hal ini karena tuntutan fisiknya yang tinggi. Mungkin di lintasan lain kondisinya akan sedikit lebih baik.

“Namun, teknologinya saat ini sudah sangat bagus. Mungkin agak sulit bagi pembalap untuk beradaptasi, karena kami sudah sangat terbiasa dengan penyumbat telinga (earplug) kami sendiri.

“Setiap orang menginginkan jenis penyumbat telinga yang sudah mereka gunakan sejak kecil.

“Kami perlu melakukan sedikit penyesuaian. Namun, memang benar bahwa saat ini teknologinya bekerja dengan baik.

“Kami juga perlu berterima kasih kepada tim Dainese dan AGV, serta semua produsen pakaian balap dan perlengkapan pelindung lainnya, yang telah melakukan pekerjaan luar biasa bagi dunia MotoGP.”

Tags:

Luca Marini
Honda HRC (MotoGP)
MotoGP
Marini Beri Penilaian Positif Terhadap Sistem Radio MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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