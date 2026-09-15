Vinales Kembali Absen di Austria saat Pemulihan Cederanya Berlanjut

Maverick Vinales akan absen pada Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Maverick Vinales has been out since the German GP
Maverick Vinales has been out since the German GP
© Gold and Goose

Tech3 mengonfirmasi bahwa pembalap KTM MotoGP Pol Espargaro akan kembali menggantikan Maverick Vinales untuk Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Pemenang sepuluh balapan MotoGP, Maverick Vinales, telah absen sejak balapan dilanjutkan kembali usai jeda musim panas akibat masalah bahu yang berkepanjangan.

Setelah melewatkan balapan di Amerika, Spanyol, dan Prancis untuk menjalani operasi bahu, performa pembalap Tech3 itu tak kunjung membaik saat ia kembali membalap.

Pemeriksaan selama musim panas mengungkap adanya robekan yang sebelumnya tidak terdeteksi pada bahu yang cedera akibat kecelakaan di Jerman tahun lalu, membuat pembalap Spanyol itu kembali absen pada tiga putaran terakhir.

Maverick Vinales.
Maverick Vinales.
© Gold and Goose

Absennya Vinales akan berlanjut hingga Grand Prix Austria akhir pekan ini, menjadi putaran keempat berturut-turut di mana ia tidak dapat tampil.

Posisinya akan digantikan oleh Pol Espargaro, yang telah mengendarai motor tersebut sejak Grand Prix Inggris.

"Kehadiran Pol bersama kami dalam balapan kandang pabrikan kami di Austria sangatlah berarti," ujar bos tim Tech3, Nicolas Goyon.

“Setiap kali kembali menunggangi motor, ia tampak semakin nyaman dan kompetitif, dan Misano menjadi satu lagi langkah maju yang positif.

“Kami tahu kami bisa mengandalkan pengalaman serta profesionalismenya, dan kami tak sabar melihatnya membalap di hadapan ‘pasukan oranye’ akhir pekan ini.

“Pada saat yang sama, prioritas kami tetap mendukung pemulihan Maverick, dan kami berharap dapat segera menyambutnya kembali.”

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Dalam siaran pers yang dikeluarkan tim, Tech3 berharap agar Vinales dapat kembali bergabung dengan tim untuk Grand Prix Jepang pada akhir pekan pertama bulan Oktober.

Namun, ketidakhadirannya yang berkepanjangan tidak akan meredam spekulasi bahwa ia mungkin tidak akan menyelesaikan musim ini bersama KTM.

Selama jeda musim panas, muncul kabar bahwa KTM sedang mencari cara untuk mengakhiri kerja sama dengan Vinales sesegera mungkin, di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara kedua belah pihak.

Vinales secara terbuka mengungkapkan kekesalannya atas perlakuan yang menurutnya tidak adil terkait masa depannya, mengingat pembalap asal Spanyol tersebut belum memiliki tim untuk musim 2027.

Pol Espargaro speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Pol Espargaro speaks to the media at 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Tapi, kedua belah pihak telah berulang kali membantah laporan-laporan tersebut.

Espargaro tampil mengesankan saat menjadi pembalap pengganti untuk Tech3, dengan meraih poin dalam tiga dari empat balapan terakhir.

Tags:

Maverick Vinales
Red Bull KTM Tech3
Vinales Kembali Absen di Austria saat Pemulihan Cederanya Berlanjut
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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