Ciri Khas "Pembalap Hebat" yang Membuat Crew Chief Acosta Terkesan

Crew Chief Pedro Acosta di KTM, Paul Trevathan, menyebut bahwa memprediksi seberapa jauh lagi pembalap muda Spanyol itu bisa berkembang adalah sebuah "pertanyaan menakutkan".

Berbicara setelah kemenangan MotoGP pertama Acosta di Red Bull Ring, Trevathan mengungkapkan bahwa pembalapnya masih terus menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk peningkatan lebih lanjut selama jeda musim panas.

Acosta mengawali musim dengan kemenangan di Sprint Race di Thailand dan memimpin klasemen, sebelum masalah reabilitas KTM dengan komponen mesin yang bermasalah menghambat musim Acosta.

Posisinya di klasemen sempat merosot hingga peringkat ketujuh setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari total 74 poin yang tersedia dalam rentang waktu antara Balaton Park dan Sachsenring.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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Meski sudah dipastikan pindah ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2027, Acosta terus memacu KTM secara maksimal dan menampilkan salah satu performa terbaik dalam kariernya di Silverstone, tepat setelah jeda musim panas.

Setelah masalah mesin KTM teratasi, performa penuh kembali terlihat di Aragon, di mana Acosta memulai rentetan podium yang berujung pada kemenangan pertamanya di Austria.

"Itu luar biasa"

Saat ditanya oleh MotoGP.com seberapa besar ruang bagi Acosta, yang masih berusia 22 tahun, untuk terus berkembang, Trevathan menjawab: “Itu pertanyaan yang mencengangkan, karena saat ini saya tidak bisa memastikannya.

“Cara dia belajar, cara dia meningkatkan kemampuannya... maksud saya, dia sempat libur sebulan di musim panas, lalu kembali lagi dengan level kemampuan yang lebih tinggi.

Pedro Acosta and Paul Trevathan celebrate, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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“Dia mampu menanamkan sesuatu ke dalam alam bawah sadarnya yang selalu menghadirkan hal baru dalam performanya.

“Saya pernah melihat pembalap hebat melakukan hal ini, tetapi biasanya mereka membutuhkan waktu sepanjang musim dingin untuk itu.

“Namun, melakukan penyegaran seperti yang dia lakukan di musim panas, lalu kembali membalap dan memacu kami untuk menjadi lebih baik, itu sungguh luar biasa.

“Jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda secara pasti, tetapi percayalah, performanya masih terus meningkat.”

Acosta menuju MotoGP Jepang akhir pekan ini di posisi keempat klasemen, tertinggal 72 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

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