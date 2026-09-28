Ciri Khas "Pembalap Hebat" yang Membuat Crew Chief Acosta Terkesan

Crew Chief KTM Paul Trevathan mengungkap "pertanyaan mengerikan" soal potensi Pedro Acosta.

Acosta returned from summer break at “another level”
Acosta returned from summer break at “another level”
© Gold and Goose

Crew Chief Pedro Acosta di KTM, Paul Trevathan, menyebut bahwa memprediksi seberapa jauh lagi pembalap muda Spanyol itu bisa berkembang adalah sebuah "pertanyaan menakutkan".

Berbicara setelah kemenangan MotoGP pertama Acosta di Red Bull Ring, Trevathan mengungkapkan bahwa pembalapnya masih terus menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk peningkatan lebih lanjut selama jeda musim panas.

Acosta mengawali musim dengan kemenangan di Sprint Race di Thailand dan memimpin klasemen, sebelum masalah reabilitas KTM dengan komponen mesin yang bermasalah menghambat musim Acosta.

Posisinya di klasemen sempat merosot hingga peringkat ketujuh setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari total 74 poin yang tersedia dalam rentang waktu antara Balaton Park dan Sachsenring.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Meski sudah dipastikan pindah ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2027, Acosta terus memacu KTM secara maksimal dan menampilkan salah satu performa terbaik dalam kariernya di Silverstone, tepat setelah jeda musim panas.

Setelah masalah mesin KTM teratasi, performa penuh kembali terlihat di Aragon, di mana Acosta memulai rentetan podium yang berujung pada kemenangan pertamanya di Austria.

"Itu luar biasa"

Saat ditanya oleh MotoGP.com seberapa besar ruang bagi Acosta, yang masih berusia 22 tahun, untuk terus berkembang, Trevathan menjawab: “Itu pertanyaan yang mencengangkan, karena saat ini saya tidak bisa memastikannya.

“Cara dia belajar, cara dia meningkatkan kemampuannya... maksud saya, dia sempat libur sebulan di musim panas, lalu kembali lagi dengan level kemampuan yang lebih tinggi.

Pedro Acosta and Paul Trevathan celebrate, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Pedro Acosta and Paul Trevathan celebrate, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

“Dia mampu menanamkan sesuatu ke dalam alam bawah sadarnya yang selalu menghadirkan hal baru dalam performanya.

“Saya pernah melihat pembalap hebat melakukan hal ini, tetapi biasanya mereka membutuhkan waktu sepanjang musim dingin untuk itu.

“Namun, melakukan penyegaran seperti yang dia lakukan di musim panas, lalu kembali membalap dan memacu kami untuk menjadi lebih baik, itu sungguh luar biasa.

“Jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda secara pasti, tetapi percayalah, performanya masih terus meningkat.”

Acosta menuju MotoGP Jepang akhir pekan ini di posisi keempat klasemen, tertinggal 72 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

Tags:

Pedro Acosta
KTM
Ciri Khas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
18 Pembalap Mengikuti Tes Pirelli Kedua di Red Bull Ring
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Pol Espargaro Penasaran dengan Performa Motor 850cc KTM
Pedro Acosta, Pol Espargaro.
MotoGP News
Acosta Sempat Insecure sebelum Meraih Kemenangan MotoGP Pertamanya
Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Acosta 'Melengkapi Siklus' di KTM dengan Kemenangan GP Austria
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Acosta Raih Kemenangan GP Pertamanya di Kandang KTM
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP

Latest News

MotoGP News
Pindah ke Honda, Quartararo akan Tinggalkan Monster Energy?
2m ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Ciri Khas "Pembalap Hebat" yang Membuat Crew Chief Acosta Terkesan
1h ago
Pedro Acosta, Paul Trevathan, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Motegi akan Menjadi Tempat Sempurna untuk Comeback Vinales
5h ago
Maverick Vinales, German MotoGP.
MotoGP News
Senna Agius Kecewa Tak Bisa Berbagi Grid MotoGP dengan Jack Miller
22h ago
Jack Miller congratulates Senna Agius.
MotoGP News
Aprilia Mendukung Langkah Jorge Martin untuk Tidak Operasi Arm-Pump
27/09/26
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.

More News

MotoGP News
MotoGP Rilis Kalender 2027, Mandalika Digeser ke Akhir Oktober
25/09/26
MotoGP start, Assen.
MotoGP News
"Senna atau Manu?" - Steiner Ungkap Dilema Line-Up Tech3 2027
24/09/26
Guenther Steiner, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Honda Ungkap Teaser "Kembali ke Titik Awal" untuk Putaran Motegi
24/09/26
Takaaki Nakagami, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Fermin Aldeguer Menjalani Operasi Jelang Fase Flyaway MotoGP
24/09/26
Fermin Aldeguer.
MotoGP News
Honda Panggil Somkiat Chantra untuk Gantikan Joan Mir di Motegi
23/09/26
Somkiat Chantra.