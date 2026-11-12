Menangi Gelar F1, Kimi Antonelli Warna Rambut ala-Valentino Rossi

Kimi Antonelli merayakan keberhasilan meraih gelar F1 dengan cara yang nyentrik.

Antonelli celebrates Mercedes' constructors' title success
Antonelli celebrates Mercedes' constructors' title success

Andrea Kimi Antonelli mewarnai rambutnya dengan warna bendera Italia - hijau, putih, dan merah - untuk merayakan gelar Formula 1-nya musim ini.

Pembalap Italia berusia 20 tahun itu mengamankan gelar juara dunia pertamanya di Meksiko, saat musim masih menyisakan empat balapan, yang mencatatkan dirinya sebagai juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah.

Antonelli juga menjadi pembalap asal Italia pertama yang meraih gelar juara dunia dalam kurun waktu 73 tahun terakhir.

Dalam perbincangan dengan surat kabar Italia, La Gazzetta dello Sport, Antonelli mengungkapkan rencananya untuk menepati janji mewarnai rambutnya.

"Saya sudah punya cat rambutnya! Sekarang tinggal memutuskan apakah akan melakukannya akhir pekan ini, atau mungkin menunggu sampai minggu depan saat saya pergi ke pabrik di Brackley dan harus berbicara di depan seluruh karyawan," ujarnya. 

"Pasti seru kalau saya muncul di sana dengan rambut yang sudah diwarnai."

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Antonelli benar-benar menepati janjinya dengan muncul di markas Mercedes di Brackley pekan ini dengan gaya rambut baru yang sangat mencolok.

Momen saat ia memperlihatkan gaya rambut barunya itu dibagikan oleh Mercedes melalui media sosial.

“Kimi melakukannya. Dia benar-benar melakukannya,” tulis Mercedes dalam keterangan video yang memperlihatkan Antonelli menyapa anggota tim.

Gaya ini menyerupai tampilan yang pernah dipopulerkan oleh legenda MotoGP sekaligus idola balap Antonelli, Valentino Rossi, yang mewarnai rambutnya dengan warna merah, putih, dan hijau pada tahun 1998.

Di Brasil, Mercedes merayakan keberhasilan mereka meraih gelar juara dunia konstruktor untuk pertama kalinya sejak 2021.

Valentino Rossi dyed his hair in 1998
Valentino Rossi dyed his hair in 1998

Setelah terbang kembali ke Inggris menyusul rangkaian tiga balapan di Amerika, tim Mercedes beserta para pembalapnya akhirnya dapat merayakannya bersama seluruh staf di pabrik.

Musim F1 2026 dijadwalkan akan berakhir dengan rangkaian tiga balapan di Las Vegas, Qatar, dan Abu Dhabi.

Di Meksiko, Antonelli juga mengungkapkan rencananya untuk memberikan hadiah bagi dirinya sendiri atas keberhasilannya meraih gelar dengan membeli mobil baru.

"Orang tua saya selalu berusaha mengajarkan saya tentang nilai uang, dan sekarang setelah saya memiliki penghasilan yang cukup besar, mereka ingin memastikan bahwa mereka tahu bagaimana dan untuk apa saya membelanjakannya," ujar Antonelli.

"Namun, bisa dibilang mereka tidak perlu terlalu khawatir, karena saya bukanlah tipe orang yang memiliki hobi mahal.

"Saya punya simulator di rumah, jadi saya bisa bersenang-senang dengannya. Saya tidak perlu pergi berbelanja. Saya menghabiskan uang untuk makanan, kebutuhan rumah, bensin... lalu saya membeli lintasan baru untuk digunakan di simulator.

"Bisa dibilang, satu hal yang membuat orang tua saya harus terus mengawasi saya adalah soal mobil, karena ada beberapa mobil yang sangat ingin saya beli.

"Jadi, sepertinya saya akan menghadiahi diri sendiri dengan membeli salah satunya sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan meraih gelar juara."

Tags:

F1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
MotoGP
Valentino Rossi
Menangi Gelar F1, Kimi Antonelli Warna Rambut ala-Valentino Rossi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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