Hamilton Kunjungi Fasilitas Bantuan Kemanusiaan Gaza di Mesir

Lewis Hamilton telah tiba di Mesir untuk mengunjungi fasilitas bantuan kemanusiaan yang mendukung upaya penyaluran bantuan bagi Gaza.

Pembalap Scuderia Ferrari tersebut disambut di Bandara Internasional Al-Arish oleh Gubernur Sinai Utara, Dr. Khaled Megawer, menurut pernyataan yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Sinai Utara.

Hamilton dijadwalkan untuk mengunjungi perlintasan perbatasan Rafah, tempat ia akan mempelajari lebih lanjut mengenai upaya Bulan Sabit Merah Mesir dalam mengoordinasikan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pria berusia 41 tahun itu juga diperkirakan akan mengunjungi gudang logistik organisasi tersebut di Al-Arish, tempat pasokan kemanusiaan disiapkan dan dikoordinasikan sebelum diangkut ke Jalur Gaza.

© North Sinai Governorate/Facebook

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemerintah Provinsi Sinai Utara mengonfirmasi bahwa kunjungan tersebut akan memberikan kesempatan bagi Hamilton untuk mengamati operasi kemanusiaan yang tengah dijalankan guna mendukung warga Palestina yang terdampak oleh konflik yang masih berlangsung.

Sebelumnya, Hamilton telah memanfaatkan platform yang dimilikinya untuk menyatakan dukungan bagi Palestina serta menyerukan perdamaian di kawasan tersebut. Menjelang Grand Prix Amerika Serikat pada Oktober lalu, pembalap Inggris itu sempat menyinggung situasi kemanusiaan saat membahas rencana kembalinya Formula 1 ke Afrika.

"Sebagai penutup, menurut saya kita perlu terus berupaya untuk membebaskan Kongo, Sudan, Suriah, dan Palestina," ujar Hamilton.

"Saya berharap pada suatu saat nanti kita bisa mencapai kedamaian yang luas."

Kunjungan ke Mesir ini menyusul perjalanan Hamilton ke Yordania pada Desember 2025, saat ia pergi bersama Palang Merah Inggris untuk meninjau operasi kemanusiaan yang mendukung Gaza.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

© North Sinai Governorate/Facebook

Dalam kunjungan tersebut, Hamilton bertemu dengan para sukarelawan dari organisasi Bulan Sabit Merah Yordania dan Bulan Sabit Merah Palestina, serta mempelajari berbagai tantangan dalam menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok.

Ia juga mengunjungi sebuah rumah sakit yang merawat pasien evakuasi medis dari Gaza, tempat ia bertemu dengan tim medis yang memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak oleh konflik tersebut.

Kunjungan kemanusiaan terbarunya ini dilakukan hanya beberapa hari setelah ia berlaga di Grand Prix Sao Paulo, dengan pembalap 41 tahun itu melanjutkan berbagai komitmen yang ia jalani di luar trek Formula 1.