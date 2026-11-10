Hamilton Kunjungi Fasilitas Bantuan Kemanusiaan Gaza di Mesir

Lewis Hamilton telah tiba di Sinai Utara, tempat ia akan mempelajari lebih lanjut mengenai operasi kemanusiaan yang mendukung Palestina.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton telah tiba di Mesir untuk mengunjungi fasilitas bantuan kemanusiaan yang mendukung upaya penyaluran bantuan bagi Gaza.

Pembalap Scuderia Ferrari tersebut disambut di Bandara Internasional Al-Arish oleh Gubernur Sinai Utara, Dr. Khaled Megawer, menurut pernyataan yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Sinai Utara.

Hamilton dijadwalkan untuk mengunjungi perlintasan perbatasan Rafah, tempat ia akan mempelajari lebih lanjut mengenai upaya Bulan Sabit Merah Mesir dalam mengoordinasikan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pria berusia 41 tahun itu juga diperkirakan akan mengunjungi gudang logistik organisasi tersebut di Al-Arish, tempat pasokan kemanusiaan disiapkan dan dikoordinasikan sebelum diangkut ke Jalur Gaza.

© North Sinai Governorate/Facebook
© North Sinai Governorate/Facebook

Pemerintah Provinsi Sinai Utara mengonfirmasi bahwa kunjungan tersebut akan memberikan kesempatan bagi Hamilton untuk mengamati operasi kemanusiaan yang tengah dijalankan guna mendukung warga Palestina yang terdampak oleh konflik yang masih berlangsung.

Sebelumnya, Hamilton telah memanfaatkan platform yang dimilikinya untuk menyatakan dukungan bagi Palestina serta menyerukan perdamaian di kawasan tersebut. Menjelang Grand Prix Amerika Serikat pada Oktober lalu, pembalap Inggris itu sempat menyinggung situasi kemanusiaan saat membahas rencana kembalinya Formula 1 ke Afrika.

"Sebagai penutup, menurut saya kita perlu terus berupaya untuk membebaskan Kongo, Sudan, Suriah, dan Palestina," ujar Hamilton.

"Saya berharap pada suatu saat nanti kita bisa mencapai kedamaian yang luas."

Kunjungan ke Mesir ini menyusul perjalanan Hamilton ke Yordania pada Desember 2025, saat ia pergi bersama Palang Merah Inggris untuk meninjau operasi kemanusiaan yang mendukung Gaza.

© North Sinai Governorate/Facebook
© North Sinai Governorate/Facebook

Dalam kunjungan tersebut, Hamilton bertemu dengan para sukarelawan dari organisasi Bulan Sabit Merah Yordania dan Bulan Sabit Merah Palestina, serta mempelajari berbagai tantangan dalam menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok.

Ia juga mengunjungi sebuah rumah sakit yang merawat pasien evakuasi medis dari Gaza, tempat ia bertemu dengan tim medis yang memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak oleh konflik tersebut.

Kunjungan kemanusiaan terbarunya ini dilakukan hanya beberapa hari setelah ia berlaga di Grand Prix Sao Paulo, dengan pembalap 41 tahun itu melanjutkan berbagai komitmen yang ia jalani di luar trek Formula 1.

Tags:

F1
Lewis Hamilton
Hamilton Kunjungi Fasilitas Bantuan Kemanusiaan Gaza di Mesir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
"Itu Selalu Kesalahan Charles" - Penilaian Rosberg atas Insiden Terbaru Duo Ferrari
Rosberg blamed Leclerc for the clash
F1 News
Bos Ferrari Meminta Rasa Hormat dari Kedua Pembalapnya usai GP Meksiko
Fred Vasseur
F1 News
"Mereka Mempersulit Diri Sendiri" - Verstappen Sindir Ferrari usai Kemenangan Meksiko
Max Verstappen celebrates his sixth win in Mexico
F1 News
Leclerc Tanggapi Kritikan Pedas Hamilton atas Insiden Start GP Meksiko
Charles Leclerc
F1 News
Bentrok Lagi dengan Leclerc, Hamilton Desak Pembicaraan Serius dengan Ferrari
Lewis Hamilton was not happy with Charles Leclerc
F1 News
F1 GP Meksiko 2026: Starting Grid Balapan di Mexico City
Lewis Hamilton will lead the field in Mexico City

Latest News

F1 News
FIA Umumkan Hasil Tinjauan Akhir ADUO Mesin F1 2026
3m ago
Race Start - 2026 Brazil GP
F1 News
Hamilton Kunjungi Fasilitas Bantuan Kemanusiaan Gaza di Mesir
16m ago
Lewis Hamilton
F1 News
Mercedes Siapkan Rencana untuk Bantu Russell Jadi Runner-Up
6h ago
George Russell has slipped to third in the standings
F1 News
Meski Finis P2 di Interlagos, Verstappen Sebut Mobilnya "Bencana"
09/11/26
Max Verstappen was not happy with his Red Bull
F1 News
Antonelli dan Mercedes Dipenalti atas Unsafe Release di GP Brasil
08/11/26
Kimi Antonelli leaves the pits

More News

F1 News
Leclerc Dihukum Penalti Waktu untuk Insidennya dengan Lawson
08/11/26
Charles Leclerc
F1 News
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Brasil dari Sirkuit Interlagos
08/11/26
Norris lost out to Antonelli and Lawson at the start
F1 News
Interlagos Mendapatkan Kontrak Baru F1 Sampai Musim 2035
07/11/26
Brazil will continue to host F1 until 2035
MotoGP News
Wolff Sentil Pembalap MotoGP yang Tak Tahu Apapun Soal Situasi Qatar
06/11/26
Toto Wolff, Mercedes F1 team
F1 News
Alonso Sambut Hamilton dalam 'Klub 400' di Formula 1
06/11/26
Fernando Alonso has the most F1 starts of all time