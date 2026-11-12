Racing Bulls Pertahankan Duet Lawson dan Lindblad untuk Musim 2027

Racing Bulls mempertahankan Liam Lawson untuk melengkapi line-up pembalap mereka untuk musim Formula 1 2027.

Selama beberapa minggu terakhir, Lawson sempat diliputi kecemasan menanti kepastian masa depannya saat kursinya di Racing Bulls bisa saja diambil oleh pembalap junior Red Bull yang kini penantang gelar juara Formula 1, Nikola Tsolov.

Tapi, menyusul penampilan impresifnya musim ini - termasuk yang terbaru di Sao Paulo, di mana Lawson memulai dari posisi tiga dan finis ketujuh - pembalap Selandia Baru berusia 24 tahun itu mengamankan posisinya di Racing Bulls untuk satu musim lagi, mendampingi pembalap debutan Arvid Lindblad.

“Saya sangat senang bisa melanjutkan kiprah bersama Visa Cash App Racing Bulls tahun depan,” ujar Lawson.

Lawson has been a standout performer in F1 this season

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"Kami telah menjalani musim yang luar biasa bersama-sama, dan tim telah bekerja sangat keras untuk menghasilkan mobil yang cepat - mobil yang sangat saya nikmati saat mengendarainya.

"Rasanya sungguh menyenangkan bisa menjadi bagian dari musim yang bersejarah bagi tim ini, saat kami terus berjuang untuk meraih posisi ke-5 dalam Kejuaraan Konstruktor.

"Ini merupakan bukti kerja keras semua orang, baik di lintasan maupun di pabrik. Saya menantikan untuk terus melanjutkan momentum ini bersama Arvid hingga tahun 2027; kami sedang membangun sesuatu yang sangat positif, dan saya antusias dengan apa yang bisa kami capai bersama."

Lawson telah mencetak poin dalam 16 dari 20 balapan yang telah berlangsung sepanjang tahun 2026. Konsistensinya menjadi alasan utama Racing Bulls kini berada di jalurnya untuk mencapai hasil terbaik mereka di F1, yakni menempati posisi kelima klasemen konstruktor.

Hasil terbaik Lawson musim ini diraih melalui penampilan gemilang di Monaco dengan finis kelima, dan ia berulang kali tampil impresif untuk mengukuhkan posisinya sebagai pembalap unggulan di kelompok papan tengah F1.

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Lawson will remain team-mates with Arvid Lindblad

Saat ini, Lawson menempati posisi ke-9 dalam kejuaraan pembalap - posisi terbaik di luar kelompok tim papan atas - dengan perolehan 89 poin. Sebanyak 14 poin di antaranya diraih saat ia tampil dalam tiga balapan untuk Red Bull, menggantikan Isack Hadjar yang harus absen akibat cedera pergelangan tangan.

Terlepas dari spekulasi bahwa Lawson akan kehilangan kursi F1-nya, ia mendapatkan apresiasi atas kegigihan yang memberinya dukungan penuh dari Team Principal

"Saya sangat senang bisa terus bersama Visa Cash App Racing Bulls pada tahun 2027," ujar Lindblad.

"Jika menengok kembali musim pertama saya di Formula 1, ini merupakan tahun yang sungguh istimewa, penuh dengan pengalaman baru dan pembelajaran sejak tes pramusim yang pertama.

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"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di VCARB dan Red Bull atas kepercayaan serta dukungan mereka.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua anggota tim atas kerja keras, komitmen, dan kolaborasi mereka sepanjang musim ini, serta atas hubungan erat yang telah kami bangun selama ini.

"Saya tidak sabar untuk memulai tahun depan, dengan memanfaatkan semua hal yang telah saya pelajari selama musim debut saya. Tahun depan akan menjadi tahun yang menarik, dan saya menantikan untuk terus membalap bersama Liam."

Berkat tambahan 38 poin yang diraih Lindblad, Racing Bulls kini unggul jauh atas Alpine yang menempati posisi keenam, dengan jumlah poin yang tampak sulit untuk dikejar.

Dibutuhkan pencapaian yang benar-benar istimewa bagi Alpine untuk memangkas selisih 45 poin dari Racing Bulls dalam tiga balapan tersisa.

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