Zarco akan Menunda Operasi Lutunya Sampai Pensiun dari MotoGP

Johann Zarco mengatakan bahwa ia tetap memerlukan operasi untuk cedera lututnya, tapi baru akan melakukannya setelah pensiun dari MotoGP.

Pemenang dua Grand Prix MotoGP ini mengalami cedera lutut serius akibat kecelakaan mengerikan di Grand Prix Catalunya pada bulan Mei lalu.

Zarco melewatkan enam balapan selama masa pemulihan, meskipun ia tidak memerlukan operasi darurat pada lututnya seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Sejak kembali di Aragon, Johann Zarco telah mencetak poin dalam dua dari tiga balapan terakhir.

Pecco Bagnaia helps Johann Zarco after the Catalunya restart accident. © Gold and Goose

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Berbicara menjelang Grand Prix Jepang akhir pekan ini, pembalap 36 tahun itu mengatakan bahwa ia sudah bisa lebih banyak berlari dengan kondisi lututnya, namun mengakui bahwa lutut tersebut pada akhirnya akan memerlukan operasi.

"Untuk urusan balap motor, kondisi kaki saya cukup baik," ujarnya. "Meski begitu, saya harus berhati-hati dengan aktivitas yang saya lakukan karena saya tidak memiliki - dan tidak akan pernah memiliki - stabilitas lutut normal yang ditopang oleh rangkaian ligamen yang lengkap.

"Namun, kondisinya terus membaik. Pekan lalu saya sempat mendaki gunung, dan hal itu meningkatkan kepercayaan diri saya terhadap lutut ini. Saya bahkan sudah bisa berlari jarak pendek - misalnya dari satu pintu ke pintu lain - sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak bisa saya lakukan.

"Jadi, kondisi lutut memang semakin membaik dan ini merupakan langkah positif menuju kehidupan normal. Namun, khusus untuk balap motor - seperti saat di Misano atau Austria - sekadar kemampuan menekuk lutut dengan baik saja sudah membuat saya merasa nyaman."

Zarco says his knee works fine for riding © Gold and Goose

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Saat ditanya apakah ia akan memerlukan operasi di luar musim balap, ia menjawab: "Tidak untuk jeda musim dingin ini, tetapi pada akhir karier balap saya nanti, ya, karena posisi meniskus saya tidak tepat dan saya berisiko mengalami artrosis.

"Jadi, ini bukan hal yang mendesak, namun jika saya ingin menjalani masa tua dengan kondisi tubuh yang baik, operasi itu akan diperlukan."

Zarco menambahkan bahwa pola latihannya harus diubah dengan lebih menitikberatkan pada latihan di gym, setelah ia terpaksa berhenti bermain padel.

"Tidak rumit, karena untuk hal-hal utamanya - ika ingin melatih kardio - ada sepeda statis, yang latihannya cukup berat," jelasnya.

“Dulu saya sangat menikmati bermain padel, tapi sekarang saya tidak melakukannya lagi; itulah sebabnya saya bilang saya harus memilih aktivitas dengan cermat.

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“Namun, sekarang saya lebih sering berlatih di gym - sesuatu yang dulunya tidak saya sukai, tapi kini jauh lebih saya nikmati - dan saya melihat hal itu juga membantu saya memperbaiki kondisi fisik saya.”