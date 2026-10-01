Marc Marquez Kembali ke Motegi dalam Pertarungan Gelar "Normal"

Tahun lalu, Marc Marquez tiba di MotoGP Jepang dengan keunggulan poin yang sangat besar - 182 poin - atas adiknya, Alex, dalam perebutan gelar juara.

Keunggulan tersebut bertambah menjadi 201 poin di akhir pekan, dan Marc Marquez memastikan gelar juara dunia kesembilan yang telah lama dinanti, dengan lima seri balapan yang masih tersisa.

Namun, upaya mempertahankan gelarnya kali ini sangatlah berbeda; pembalap tim pabrikan Ducati itu kembali ke Motegi dengan tertinggal 12 poin dari pemimpin klasemen saat ini, Jorge Martin,

"Tahun ini adalah musim kejuaraan yang normal. Tahun lalu tidaklah normal karena bisa tiba di Motegi dengan keunggulan sebesar itu," ujar Marquez pada hari Kamis.

“Ya, tahun ini situasinya berbeda, tetapi yang terpenting adalah kita kembali bersaing memperebutkan gelar juara, dan kita akan berusaha memberikan yang terbaik.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP © Gold & Goose

Ducati tertinggal dari Aprilia pada seri-seri awal, sementara upaya Marquez dipersulit oleh operasi lanjutan akibat cedera bahu yang ia alami di Mandalika.

Setelah balapan di Mugello, sang juara bertahan tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen saat itu, Marco Bezzecchi.

Namun, kebangkitan luar biasa dengan memenangkan lima Grand Prix dari tujuh putaran membawa Marquez memimpin klasemen saat kejuaraan tiba di Misano.

Akan tetapi, dominasinya tidak bertahan lama dan pertarungan masih jauh dari kata usai.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Marquez, yang harus berjuang keras untuk bertahan di Assen dan Silverstone, kembali berada dalam posisi sulit di Austria.

Kelemahan Ducati saat menggunakan ban belakang yang lebih kaku, ditambah dengan masalah rem, membuatnya tertinggal dari Martin dalam kedua balapan tersebut; kini ia memulai akhir pekan ini dengan selisih 12 poin.

Motegi adalah sirkuit lain yang menuntut performa pengereman tinggi, namun Marquez yakin Ducati telah mengidentifikasi penyebab masalah yang ia alami di Austria.

"Yang terpenting adalah mereka telah menemukan apa yang terjadi dalam balapan tersebut," ujarnya. "Hal itu terlihat jelas pada data; mereka sudah menemukan masalahnya. Kami akan berusaha memperbaikinya karena ini adalah balapan yang sangat penting, namun saya merasa yakin."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pedro Acosta, Marc Marquez. © Gold and Goose

Seperti halnya Austria, Motegi secara tradisional merupakan sirkuit yang menguntungkan bagi Ducati, namun pengaspalan ulang secara menyeluruh serta penggunaan ban belakang Hard dengan konstruksi yang lebih kaku - sama seperti yang dipakai di Red Bull Ring - menambah unsur ketidakpastian.

"Sepertinya Acosta dan keempat pembalap Aprilia sangat cepat, terutama Ogura, yang kembali tampil sangat kuat di Austria," ujar Marquez saat ditanya mengenai performa Ducati di sirkuit-sirkuit yang biasanya menjadi andalan mereka.

"Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Namun, yang terpenting adalah kami selalu berada di baris depan dan bersaing memperebutkan podium.

"Situasinya tidak sama seperti tahun lalu, tapi juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya; tampaknya persaingan kini lebih seimbang, dan kami perlu memahami dengan baik di mana posisi level kami saat ini."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah Motegi, balapan berikutnya langsung digelar di Mandalika. Di sana, ban belakang dengan kontruksi lebih keras akan diwajibkan, dan sebagian besar pembalap Ducati mengalami kesulitan musim lalu - termasuk Marquez, yang finis keenam di Sprint sebelum mengalami cedera di lap pembuka balapan utama.

Apakah performa di Mandalika tahun lalu membuat perolehan poin di Motegi menjadi jauh lebih penting?

"Tidak, kita jalani balapan demi balapan, hari demi hari. Apalagi kita tidak tahu apakah akan turun hujan atau tidak di Indonesia, dan kita juga tidak tahu apakah kondisi saya akan lebih baik atau justru lebih buruk di sana. Maksud saya, kita lihat saja nanti," ujarnya.

"Untuk saat ini, target utamanya adalah mencoba lolos ke Q2 besok, lalu hari Sabtu akan menjadi cerita yang berbeda lagi."