Manu Gonzales Isyaratkan Tetap di Moto2 usai Gagal Naik ke MotoGP

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez mengisyaratkan tetap bertahan di Moto2 pada tahun 2027 setelah gagal mendapatkan kursi MotoGP.

Gonzalez drops “best place” hint over 2027 plans
Gonzalez drops “best place” hint over 2027 plans
© Gold and Goose

Manuel Gonzalez telah mengisyaratkan bahwa ia bisa menjadi juara Moto2 ketiga dalam sejarah yang mencoba mempertahankan gelar.

Gonzalez memasuki tujuh putaran terakhir dengan keunggulan 35,5 poin atas pesaing terdekatnya, Izan Guevara.

Tapi, berbeda dengan Guevara, David Alonso, rekan setimnya di Intact GP yakni Senna Agius, serta Dani Holgado, Gonzalez tidak mendapatkan kursi MotoGP untuk tahun 2027.

Gonzalez celebrates with Intact GP.
Gonzalez celebrates with Intact GP.
© Gold and Goose

Hal itu menjadikan WorldSBK sebagai alternatif utama bagi Gonzalez, sebagaimana diakui oleh manajer tim Intact GP, Jürgen Lingg, bulan lalu:

“Jika Senna pindah [ke MotoGP], mungkin Manu bisa beralih ke Superbike. Jika tidak, kami sangat senang untuk terus bekerja sama dengannya.

"Menurut saya, dia membutuhkan kursi yang sangat bagus di Superbike. Jika tidak, dia akan tetap bersama kami.”

"Tempat terbaik"

Komentar terbaru Gonzalez mengisyaratkan bahwa ia memang telah memutuskan untuk tetap bertahan di Moto2; jika berhasil meraih gelar juara tahun ini, ia akan menjadi pembalap berikutnya - setelah Tito Rabat dan Johann Zarco - yang kembali berlaga untuk mempertahankan gelarnya.

"Hal yang paling saya pertimbangkan adalah kenyataan bahwa saat ini saya berada di tempat terbaik bagi saya," ujar Gonzalez.

"Saya sangat senang berada di tim ini; tidak ada yang lebih baik daripada situasi saya saat ini.

Manuel Gonzalez.
Manuel Gonzalez.
© Gold and Goose

“Kami bahagia, saya menikmati balapan, dan saya memenangkan balapan, jadi mengapa harus mencari sesuatu yang baru?

“Tentu saja, saya tahu bahwa saya siap untuk MotoGP, dan saya ingin membuktikan di sana bahwa saya juga bisa menjadi pembalap papan atas.

“Mungkin rasanya seperti saat Anda berusaha keras mengejar sesuatu namun tidak mendapatkannya; cobalah saja untuk menikmati momen dan situasi saat ini, maka hal itu akan datang cepat atau lambat jika Anda memberikan usaha maksimal.”

Setelah memenangkan gelar juara Moto2 tahun 2014, Rabat finis di posisi ketiga pada musim berikutnya, yang dimenangkan oleh Zarco.

Sementara itu, Zarco sukses mempertahankan gelarnya pada tahun 2016 dan menjadi satu-satunya pembalap yang meraih dua gelar juara Moto2 hingga saat ini.

Baik Rabat maupun Zarco pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berlaga di MotoGP. Rabat menghabiskan lima tahun di kelas utama dengan motor Honda dan Ducati. Saat ini, Zarco sedang menjalani musim kesembilannya di kelas utama dan tercatat pernah memenangkan balapan bersama Ducati serta Honda.

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MotoGP
Moto2
2027
Manu Gonzales Isyaratkan Tetap di Moto2 usai Gagal Naik ke MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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