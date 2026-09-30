VR46 Tidak Merasa Tes Pirelli Bulega sebagai Keunggulan Besar

VR46 berupaya menepis anggapan bahwa Nicolo Bulega memiliki keuntungan kunci di MotoGP untuk tahun 2027.

Bulega has tested Pirelli's MotoGP tyres extensively
Bulega has tested Pirelli's MotoGP tyres extensively
© Gold and Goose

Bos tim VR46 MotoGP, Uccio Salucci, menepis anggapan bahwa mereka merekrut Nicolo Bulega semata-mata karena pengetahuannya tentang ban Pirelli, menegaskan bahwa itu bukanlah keunggulan besar.

Juara dunia World Superbike yang baru saja dinobatkan ini telah menjadi bagian penting dari program pengujian motor 850cc Ducati menjelang perombakan regulasi tahun 2027.

Dengan demikian, ia kini menjadi pembalap paling berpengalaman yang dikontrak untuk musim 2027 dalam hal penggunaan ban baru Pirelli.

Pembalap tes KTM, Pol Espargaro, baru-baru ini berkomentar bahwa Nicolo Bulega bisa saja "mengungguli semua orang" pada putaran pembuka musim 2027 berkat pengalamannya menggunakan ban baru tersebut.

Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

 

Ducati tentu sangat ingin merekrutnya ke dalam tim balap mereka untuk tahun depan karena pengalamannya dalam pengujian, namun pihak VR46 menyatakan bahwa hal itu bukanlah satu-satunya alasan ia mendapatkan kontrak dari tim tersebut.

"Banyak orang berkata kepada saya, 'Anda merekrut Bulega hanya karena dia sudah paham karakteristik ban Pirelli'," ujar Uccio Salucci kepada Sky Italy.

Akan tetapi, pada level ini, pembalap MotoGP saat ini mungkin hanya butuh waktu dua jam untuk memahami ban Pirelli.

"Hal itu tentu bukan sebuah kerugian baginya, namun juga bukan keuntungan yang terlalu besar. Setidaknya, itulah pendapat saya."

Ducati terbuka memberu Bulega motor spek terbaru

Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, Race 2 cooldown lap. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, Race 2 cooldown lap. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Bulega terikat kontrak dengan VR46, sementara rekan setimnya, Fermin Aldeguer, dikontrak Ducati langsung sehingga akan berstatus sebagai pembalap pabrikan.

Hal ini berarti Aldeguer kemungkinan akan menerima pembaruan lebih cepat dari pihak pabrikan.

Seluruh pembalap Ducati akan memulai musim dengan spesifikasi motor yang sama, namun siklus regulasi baru kemungkinan akan menyebabkan keterlambatan tibanya suku cadang baru bagi tim satelit.

Salucci menyatakan bahwa Ducati "terbuka" untuk terus memperbarui motor Bulega sepanjang musim 2027, meskipun ia juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi kesenjangan performa antara motor pabrikan dan motor satelit.

"Jika kami tampil baik dan memang layak mendapatkannya, kami akan menerima pembaruan," ujar Salucci.

"Baik kami maupun Ducati terbuka terhadap kemungkinan ini, namun pertama-tama kami harus menunggu dan melihat bagaimana jalannya lima atau enam balapan awal.

"Saya tidak tahu apakah selisih performa akan lebih kecil di awal musim, karena saya sudah melihat adanya sejumlah pembaruan.

"Itulah sebabnya saya khawatir perbedaan antara motor tim pabrikan dan non-pabrikan akan cukup signifikan tahun depan, terutama mulai pertengahan musim dan seterusnya."

Tags:

Nicolo Bulega
Pertamina Enduro VR46 Racing
VR46 Tidak Merasa Tes Pirelli Bulega sebagai Keunggulan Besar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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