Ducati Mencoba Hal "Tidak Masuk Akal" untuk Mendongkrak Performa Bagnaia

Ducati telah mencoba berbagai hal yang "tidak akan pernah berhasil" demi membantu Pecco Bagnaia.

Ducati has turned its bike upside down for Bagnaia
Ducati has turned its bike upside down for Bagnaia
© Gold and Goose

Ducati dikabarkan telah mencoba langkah yang "tidak masuk akal" pada motor MotoGP 2026 milik Francesco Bagnaia memperbaiki performanya.

Juara dunia dua kali tersebut sempat mencatatkan awal musim 2026 yang lebih menjanjikan, termasuk serangkaian finis di podium hingga jeda musim panas.

Namun, sejak MotoGP kembali bergulir pada awal Agustus, Francesco Bagnaia telah mengalami kecelakaan pada tiga dari empat balapan terakhir, sementara pada balapan terakhir di Austria ia finis di posisi ketujuh.

Keluhan utama Bagnaia adalah kurangnya grip belakang, kendati masalah ini tidak dialami oleh pembalap Ducati lainnya.

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Ducati mencoba “apapun yang mungkin”

Menurut mantan kepala kru MotoGP, Ramon Forcada, saat berbicara di podcast Duralvita, Ducati telah mencoba berbagai gagasan yang "tidak lazim" demi membantu Bagnaia.

"Berdasarkan diskusi saya dengan tim Ducati, mereka telah menguji segalanya - bahkan hal-hal yang tampak tidak masuk akal - hal-hal yang mungkin membuat Anda berpikir, 'Itu tidak akan pernah berhasil,' namun mereka tetap mengujinya," ujarnya.

"Masalahnya adalah mereka sudah mencoba semuanya, seperti penggunaan cakram rem berukuran besar dari tahun lalu; benar-benar segala upaya yang mungkin dilakukan.

“Terkadang hal itu justru memperburuk keadaan - performa jadi menurun - tetapi situasinya sangat sulit bagi seorang teknisi ketika pembalap mengeluh motornya tidak berfungsi dengan baik, sementara Anda harus mengatakan kepadanya, ‘Tidak, Anda harus mengendarainya persis seperti apa adanya; jangan mengubah apa pun.’

“Situasi itu memang sulit.

“Meskipun Anda tahu - dan sudah memberi tahu mereka - bahwa apa yang ingin mereka lakukan tidak akan berhasil, Anda tetap harus memberi mereka kesempatan untuk mengujinya.”

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Kesulitan yang dialami Bagnaia memicu momen menegangkan di Grand Prix San Marino, saat kamera DAZN menangkapnya sedang berbincang dengan sesama pembalap Ducati, Fabio Di Giannantonio.

Di Giannantonio menyarankannya untuk mencoba pengaturan dasar pada motornya, namun Bagnaia menjawab, "Mereka tidak mengizinkanku."

Bagnaia belakangan menyatakan bahwa komentar-komentar tersebut dikutip di luar konteks, dan ia marah kepada DAZN karena menayangkan percakapan itu.

Grand Prix Jepang akhir pekan ini menandai lebih dari satu tahun sejak kemenangan terakhir Bagnaia di ajang Grand Prix.

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Ducati Mencoba Hal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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