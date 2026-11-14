Dixon Mendapat Pujian dari Crutchlow usai Debut MotoGP Honda

Jake Dixon mengungkapkan pujian terbesar yang diberikan Cal Crutchlow kepadanya di Qatar.

Dixon impressed in his Honda debut in Qatar
Dixon impressed in his Honda debut in Qatar
© Gold and Goose

Jake Dixon mengungkapkan pujian terbesar yang diberikan Cal Crutchlow kepadanya setelah debutnya bersama HRC di MotoGP pada Grand Prix Qatar.

Dixon, mantan pemenang balapan Moto2, dipanggil oleh Honda untuk menggantikan Joan Mir yang sedang sakit di Qatar akhir pekan lalu. Ini menjadi penampilan ketiganya di MotoGP sekaligus yang pertama sejak 2021.

Pembalap asal Inggris yang berkompetisi untuk Honda di ajang WorldSBK ini tampil mengesankan; ia hanya terpaut 0,745 detik untuk lolos ke Q2 dan finis di posisi ke-14 dalam balapan utama, dengan selisih 28,7 detik dari pemimpin balapan.

“Mereka tidak akan mampu melakukan apa yang telah Anda capai”

Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
Jake Dixon, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Berbicara setelah balapan, Dixon menanggapi pujian yang diberikan oleh pemenang MotoGP tiga kali, Cal Crutchlow, kepadanya.

"Meskipun Cal sering menggoda saya - seperti halnya dia menggoda orang lain - apa yang ia katakan sering kali merupakan kebenaran," ujarnya.

"Dia berkata kepada saya: 'Dari semua pembalap yang ada di sini, jika salah satu dari mereka menaiki motormu di Kejuaraan Dunia Superbike, mereka tidak akan mampu mencapai apa yang telah kamu raih akhir pekan ini.'

“Dia ingin memberi tahu saya bahwa saya harus mempertimbangkan hal itu. Dan dia tahu, karena dia sendiri sudah mengendarai motor ini tahun ini.”

Crutchlow mengikuti enam balapan musim ini bersama LCR Honda, setelah dipanggil untuk menggantikan Johann Zarco yang mengalami cedera menyusul kecelakaan mengerikan di Barcelona pada bulan Mei.

“Saya bertarung di depan jika punya waktu di sini”

Dixon merasa begitu bersemangat dengan performanya sepanjang akhir pekan di Qatar hingga ia yakin, seiring berjalannya waktu, ia bisa menjadi salah satu pembalap papan atas di MotoGP.

“Saya tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik lagi,” tambahnya. “Saat menjalani formation lap di ajang Grand Prix, saya berpikir dalam hati, ini mungkin kesempatan terakhir saya, jadi saya akan menikmati momen tersebut.

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“Yang terpenting, saya telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu berada di barisan depan jika diberi kesempatan di sini. 

"Saya bisa merasakannya. Saya tahu mengatakannya memang mudah, tetapi saya benar-benar meyakininya.

“100%, karena saya memulai dari posisi paling bawah dan akhirnya sampai di posisi paling atas. Sungguh akhir pekan yang luar biasa; waktu berlalu terlalu cepat.”

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Cal Crutchlow
Jake Dixon
Dixon Mendapat Pujian dari Crutchlow usai Debut MotoGP Honda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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