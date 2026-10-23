Bezzecchi dan Raul Fernandez Tepis Isu Rapat Team Order Aprilia

Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez membantah adanya pembahasan team order dalam rapat para pembalap Aprilia jelang GP Australia.

Aprilia Phillip Island rider meeting was just 'a coffee'
Aprilia Phillip Island rider meeting was just 'a coffee'
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez membantah bahwa pertemuan yang melibatkan keempat pebalap Aprilia di Phillip Island adalah soal Team Order.

Aprilia secara terbuka menyatakan bahwa team-order tidak akan berlaku sampai para pebalap secara matematis keluar dari perebutan gelar, sebuah skenario yang hanya berpotensi terjadi pada Fernandez setelah balapan hari Minggu.

Namun, muncul perdebatan mengenai apakah taktik semacam itu seharusnya sudah diterapkan di Mandalika - akhir pekan di mana Aprilia tampil dominan, tetapi gagal memperlebar keunggulan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara atas pembalap Ducati, Marc Marquez.

Setelah Bezzecchi dan Fernandez terlibat insiden di Tikungan 1 saat Sprint Race, Martin melepas posisi pimpinan balapan karena kekhawatiran tekanan ban, sebelum akhirnya melakukan kesalahan di fase akhir yang membuatnya turun ke posisi keempat.

MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Mandalika GP: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Aprilia kemudian bangkit dengan meraih finis 1-2-3-4 pertamanya pada Grand Prix hari Minggu, tapi Martin hanya menempati posisi ketiga di antara para pembalap tersebut, di belakang Bezzecchi dan Fernandez yang finis di posisi kedua.

Hal itu berarti Martin meninggalkan Indonesia - sirkuit di mana RS-GP memiliki keunggulan nyata atas Ducati - dengan tetap mengantongi keunggulan dua poin atas Marquez, sama seperti saat ia tiba di sana.

Mengingat Fernandez sedang mengalami cedera jari patah - sehingga tidak mampu menantang Bezzecchi setelah disalip - dan tertinggal lebih dari 100 poin dari Martin di klasemen, anggapan muncul bahwa pembalap Trackhouse itu seharusnya memberikan posisi kedua ke Martin.

Saat ditanya oleh Matt Birt dari MotoGP mengenai apakah ada pembahasan soal instruksi tim dalam pertemuan sebelum seri Phillip Island yang melibatkan keempat pembalap Aprilia, Bezzecchi menjawab: “Tidak, maksud saya, itu hanyalah pertemuan biasa.

Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

“Kami senantiasa bekerja sama dengan tim Trackhouse. Aprilia selalu berkolaborasi dengan mereka, dan kontribusi mereka selama ini sangatlah penting bagi kami.

“Jadi, wajar saja jika terkadang ada kesempatan untuk mengadakan pertemuan—sekadar berbincang santai dan membahas berbagai situasi yang ada.

“Jadi, untuk saat ini, hanya itu saja.”

'Cuma ngopi kok'

Fernandez kemudian menambahkan: “Itu bukan rapat, itu cuma ngopi, kan?!”

“Ya, itu cuma ngopi,” sahut Bezzecchi. “Dua atau tiga cangkir kopi!”

Bezzecchi dan Fernandez masing-masing meraih kemenangan di Phillip Island musim lalu, saat Martin dan Marquez absen karena cedera.

RS-GP kembali diprediksi menjadi motor yang harus dikalahkan akhir pekan ini, meskipun prakiraan hujan dapat mengubah hasil akhir.

Saat ini, Bezzecchi tertinggal 46 poin dari Martin, dengan total maksimal 185 poin yang masih bisa diperebutkan dalam lima putaran terakhir.

Ai Ogura tertinggal 96 poin, sementara Fernandez tertinggal 119 poin.

Tags:

Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Ai Ogura
Raul Fernandez
Aprilia
MotoGP
Marc Marquez
Bezzecchi dan Raul Fernandez Tepis Isu Rapat Team Order Aprilia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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