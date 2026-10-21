Marc Marquez "Jauh Lebih Cepat" Dibanding Valentino Rossi, Klaim Bos Aspar

Bos Tim Aspar sekaligus juara dunia kelas 125cc, Jorge Martinez “Aspar”, membuat perbandingan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi.

Jorge Martinez "Aspar" has called Marc Marquez "infinitely faster" than Valentino Rossi
Jorge Martinez "Aspar" has called Marc Marquez "infinitely faster" than Valentino Rossi
© Gold & Goose

Marc Marquez “jauh lebih cepat” dibandingkan Valentino Rossi sepanjang kariernya, ujar Jorge Martinez “Aspar”.

Martinez mengelola Aspar Team di ajang Moto3 dan Moto2, serta meraih gelar juara kategori kelas ringan pada tahun 2026 di Grand Prix Indonesia melalui Max Quiles, pembalap binaan Marc Marquez.

Ia juga pernah menjadi rival Valentino Rossi di awal karier pembalap asal Italia itu di kelas 125cc. Bahkan, Martinez adalah pembalap yang dikalahkan Rossi saat meraih kemenangan grand prix pertamanya di Brno pada tahun 1996.

Menurut Martinez, meskipun Rossi merupakan pembalap yang lebih lengkap, Marquez - yang tahun lalu menyamai perolehan sembilan gelar milik Rossi - adalah sosok dengan kecepatan murni lebih tinggi.

Valentino Rossi, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
Valentino Rossi, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
© Gold and Goose

“[Rossi dan Marquez] sangat berbeda,” ujar Aspar dalam siniar Fast and Curious, sebagaimana dilaporkan oleh media Italia, GPOne.

“Menurut saya, sebagai seorang pembalap, Valentino mungkin lebih lengkap, tetapi bagi saya, Marc jauh lebih cepat.

“Saya sangat mengagumi cara dia mengelola kariernya, sikap agresifnya, upayanya yang terus-menerus mencapai batas kemampuan, dan yang terpenting, bagaimana dia berhasil mengatasi semua cedera yang dialaminya.”

Martinez menambahkan: “Marc adalah seorang pembalap yang layak dipelajari dari sisi mental. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa.

“Valentino juga istimewa dalam hal ini, namun apa yang harus dihadapi dan diatasi oleh Marc sepanjang kariernya adalah sesuatu yang memancing kekaguman yang besar.”

Marc Marquez, Indonesian MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Indonesian MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Evolusi Marquez, dari seorang pembalap yang kerap mengambil risiko tinggi menjadi sosok yang lebih mampu menyeimbangkan antara risiko dan potensi hasil, merupakan hal lain yang membuat Martinez terkesan.

"Marc yang kita lihat hingga tahun 2019 adalah pembalap yang mempertaruhkan segalanya," ujarnya. "Entah dia menang atau dia terjatuh; dia benar-benar tanpa ampun.

“Saat ini dia lebih banyak berpikir dan berusaha untuk tidak terlalu banyak mengambil risiko. Hal itu wajar, karena dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, pernah mengalami cedera yang sangat serius, dan memenangkan banyak gelar.

“Semua ini mengubah cara kita memandang berbagai hal.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Meskipun ada perubahan pendekatan yang membuat Marquez tampak lebih berhati-hati dibandingkan sebelum ia menghadapi batasan fisik akibat patah tulang humerus pada tahun 2020, pembalap 33 tahun itu tetap menjadi tolok ukur di MotoGP, menurut Martinez.

“Bagi saya, dia tetap menjadi titik acuan,” ujar bos tim Aspar tersebut mengenai sang juara MotoGP 2025.

“Perhatikan saja dia saat berada di lintasan, terutama ketika melakukan pengereman dan memasuki tikungan. Anda akan melihatnya melaju dan berpikir bahwa dia tidak akan mungkin bisa menghentikan motornya, tetapi ternyata dia bisa.

“Pembalap lain biasanya memulai dengan lebih tenang, sementara dia langsung mencari batas kemampuan sejak menit pertama sesi latihan. Inilah salah satu perbedaan besar yang dimilikinya.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Valentino Rossi
Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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