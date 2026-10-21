Miller Persiapan Hal Spesial untuk Balapan Kandang MotoGP Terakhirnya

Phillip Island akan menjadi tuan rumah bagi balapan MotoGP terakhirnya akhir pekan ini, yang sekaligus menjadi Grand Prix kandang terakhir bagi Jack Miller sebelum ia pindah ke WorldSBK musim depan.

Miller memang tidak sesukses beberapa pendahulunya di MotoGP seperti Casey Stoner, Mick Doohan, atau Wayne Gardner. Namun, pembalap 31 tahun ini cukup populer bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia, termasuk tentu saja di negara asalnya.

Hasil terbaiknya di Phillip Island - finis ketiga - diraih bersama Pramac pada tahun 2019. Namun, penampilan Miller yang paling berkesan di Australia mungkin adalah kemenangannya dalam balapan Moto3 tahun 2014.

Berbagai pencapaiannya selama bertahun-tahun membuatnya mendapatkan sebuah tikungan yang dinamai menurut namanya, yakni tikungan keempat yang disebut sebagai "Miller Corner" pada tahun 2022 - beberapa hari sebelum Alex Marquez membuat mereka berdua terjatuh di tikungan yang sama tersebut.

Jack Miller, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Saya sangat menantikan grand prix di negara sendiri,” ujar Jack Miller menjelang MotoGP Australia 2026.

“Ini akan menjadi akhir pekan yang istimewa, baik bagi saya maupun tim, karena ini akan menjadi balapan kandang terakhir saya di MotoGP sebelum pindah ke ajang Superbike, sekaligus menjadi kali terakhir MotoGP digelar di Phillip Island.

“Tempat ini telah memberikan kenangan-kenangan indah bagi saya, jadi momen ini akan terasa emosional.

“Kami telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk para penggemar, dan saya tidak sabar untuk membagikannya kepada semua orang serta memanfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin.”

Jack Miller, Toprak Razgatlioglu. © Gold and Goose

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Miller akan didampingi oleh Augusto Fernandez di garasi Pramac Yamaha akhir pekan ini, menggantikan Toprak Razgatlioglu yang dipastikan absen hingga sisa musim akibat cedera bahu yang ia alami di Mandalika dua minggu lalu.

“Sayang sekali Toprak [Razgatlioglu] tidak bisa bergabung dengan kami akhir pekan ini,” ujar Miller. “Saya tahu dia sangat menantikan kesempatan untuk membalap di sini, jadi saya mendoakan yang terbaik untuk operasi dan masa pemulihannya. Semoga dia bisa segera kembali dalam kondisi yang kuat.”

Bagi Fernandez, ini akan menjadi balapan MotoGP pertamanya sejak tampil sebagai wildcard di Silverstone, sekaligus kali pertama ia kembali membalap di Phillip Island sejak musim penuh terakhirnya di MotoGP pada 2024.

“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan harapan terbaik untuk pemulihan Toprak,” ujar Fernandez.

“Saya harap operasinya berjalan lancar dan ia bisa segera kembali mengendarai motornya sesegera mungkin.”

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Augusto Fernandez, 2026 Dutch MotoGP at Assen. © Gold and Goose

“Bagi saya, sungguh menyenangkan bisa kembali balapan, apalagi bersama tim hebat seperti Prima Pramac Yamaha MotoGP.

“Saya tidak sabar untuk segera menaiki motor, mulai bekerja sama dengan tim, dan memberikan yang terbaik dalam beberapa balapan ke depan.”