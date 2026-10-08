Stoner Berjuang untuk Mengembalikan Phillip Island ke Kalender MotoGP

Casey Stoner menyatakan akan berjuang untuk mengembalikan Phillip Island ke dalam kalender MotoGP setelah mengungkapkan kekecewaannya atas rencana pemindahan Grand Prix Australia ke Adelaide.

Stoner, yang memenangkan balapan MotoGP kandangnya di Phillip Island selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2007 hingga 2012, mengatakan hal itu kepada sesama mantan pembalap MotoGP asal Australia, Chris Vermeulen, dalam sebuah wawancara YouTube yang membahas ajang balap tahun ini:

“Semua orang pergi ke Phillip Island untuk menghabiskan akhir pekan. Ini bukan sekadar soal balapannya saja. Ini adalah sebuah pengalaman tersendiri.

“Kawasan ini sangat indah, dan saya baru benar-benar bisa menikmatinya sepenuhnya saat kami berkunjung ke sana beberapa tahun yang lalu. Saat memandang ke arah laut, Anda akan berpikir, ‘Wow, tempat ini sungguh luar biasa menakjubkan’. Ini benar-benar tempat yang fenomenal.”

Show Video Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sirkuit sepeda motor terbaik di dunia"

“Para penggemar asal Australia menempuh jarak yang sangat jauh. Di Eropa, perjalanan menuju lokasi balapan MotoGP biasanya hanya memakan waktu beberapa jam berkendara. Sementara di Australia, jika Anda berangkat dari Queensland menuju ke sana, perjalanannya bisa memakan waktu lebih dari 20 jam.

“Jadi, melihat begitu banyak orang berkumpul di Phillip Island untuk menyaksikan tontonan tersebut - di tempat yang menurut saya merupakan sirkuit balap motor terbaik di dunia - sungguh luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi dedikasi mereka semua.”

Hal itu mendorong Vermeulen untuk menanyakan pendapat Stoner mengenai dijadikannya tahun 2026 sebagai musim terakhir bagi Phillip Island:

"Rasa kecewa yang luar biasa. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka bahwa Phillip Island akan dicoret dari kalender balap.

"Saya paham bahwa ada hal-hal yang perlu dibenahi di Phillip Island. Area pit dan sekitarnya perlu sedikit diperbarui. Selain itu, menurut saya, kita perlu membuat ajang ini sedikit berbeda agar tampilannya lebih segar dan menarik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Namun, dari tahun ke tahun, ajang ini menyuguhkan salah satu balapan terbaik yang pernah Anda saksikan. Menghapus agenda semacam itu dari kalender balap sungguh sangat mengejutkan bagi saya, dan menggantinya dengan sirkuit jalan raya bukanlah sesuatu yang benar-benar saya setujui.”

Casey Stoner, Phillip Island. © Gold and Goose

"Saya akan berjuang untuk mengembalikan Phillip Island"

Meskipun pihak MotoGP menegaskan tidak akan ada kompromi terkait area run-off untuk sirkuit baru di Adelaide yang berlokasi di kawasan taman kota, Stoner tetap memiliki kekhawatiran.

“Kami cukup vokal menyuarakan pendapat mengenai keselamatan dalam olahraga ini dan hal-hal yang sering kali terabaikan demi kepentingan tontonan. Padahal, nyawa para pembalap menjadi taruhannya.

“Kami tidak dilindungi oleh empat dinding di sekeliling kami [seperti pada mobil]. Kami tidak memiliki kokpit. Begitu terjadi masalah - misalnya saat rem terkunci - biasanya kami akan terjatuh, dan dampaknya bisa sangat fatal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"[Atau] Anda akan terkena sedikit tumpahan minyak, jangan duga. Kemudian Anda akan terkena tumpahan minyak, yang ketika Anda menyentuh tanah hampir seperti Anda mempercepat, tidak ada yang benar-benar memperlambat Anda. Ada banyak hal yang bisa dilihat di ruang seperti itu.

“Tidak masuknya Phillip Island ke dalam kalender adalah hal yang sangat mengecewakan bagi saya dan ini adalah sesuatu yang akan saya perjuangkan agar bisa masuk kembali ke dalam kalender.”

Casey Stoner leads, 2007 Australian MotoGP at Phillip Island. © Gold and Goose

Meski Stoner berpendapat bahwa perangkat elektronik dan aerodinamika telah merenggut pengalaman 'utuh' Phillip Island dari pembalap saat ini, sirkuit tersebut tetaplah unik.

"Mereka memiliki aerodinamika yang menekan motor ke lintasan. Mereka memiliki segala perangkat elektronik dan hal-hal lain yang pada dasarnya menghalangi mereka untuk benar-benar merasakan pengalaman Phillip Island yang sesungguhnya. Saya sangat ingin para pembalap [MotoGP saat ini] bisa merasakan pengalaman itu secara maksimal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Namun, jika dibandingkan dengan lintasan-lintasan masa kini - yang dirancang menggunakan komputer dan sekadar ditempatkan begitu saja di atas lahan - tak diragukan lagi, mereka tetap lebih menikmati sirkuit yang satu ini.

“Mereka masih menikmati Mugello, dan kembali ke Brno pun sungguh luar biasa... Tapi menurut saya, mereka pasti akan lebih menikmati sirkuit seperti Phillip Island dibandingkan sirkuit-sirkuit lainnya.”

Casey Stoner, 2012 Australian MotoGP at Phillip Island. © Gold and Goose

Dari enam kemenangan berturut-turut Stoner di Phillip Island, dua yang terakhir adalah yang paling istimewa.

"Tahun 2011 sulit dikalahkan," ujarnya. "Begitu banyak hal yang berjalan selaras pada hari itu. Memenangkan kejuaraan lewat kemenangan kelima berturut-turut di kandang sendiri, tepat di hari ulang tahun saya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sayangnya, saya tidak bisa bersaing melawan Jorge [Lorenzo] yang mengalami kecelakaan dan absen dari balapan, tetapi cuaca menghadirkan segala macam kondisi! Cuaca sempat cerah, berangin, udara mendingin, lalu mulai turun hujan... Sungguh pengalaman yang tak terlupakan."

Perpisahan spesial di 2012

Kemudian, tibalah kemenangan perpisahan pada tahun 2012.

“Kemenangan itu diraih setelah saya mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah di Indianapolis, yang sayangnya menggagalkan peluang juara saya. Saya sempat kembali membalap di seri-seri sebelumnya hanya untuk mengembalikan performa, supaya saat tiba di Phillip Island, saya setidaknya bisa mendapatkan perpisahan yang berkesan.

“Mengendarai motor saat itu cukup sulit; pergelangan kaki saya tidak berfungsi sebagaimana mestinya... untungnya, kecepatan saya tetap terjaga begitu tiba di Phillip Island dan saya berhasil menutup kiprah saya dengan manis.

“Sambutan penonton adalah hal yang takkan pernah saya lupakan. Keesokan harinya, butuh waktu tiga jam hanya untuk bisa keluar dari pulau itu. Jadi, momen itu sangat berarti bagi saya, dan saya sangat menghargai semua orang yang datang untuk menyaksikan balapan terakhir tersebut.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Balapan MotoGP terakhir di Phillip Island dijadwalkan berlangsung pada 23-25 ​​Oktober, sementara Adelaide akan menjadi tuan rumah bagi ajang perdananya pada 12-14 November 2027.