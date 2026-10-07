VR46 Perkenalkan Livery Spesial untuk MotoGP Indonesia

Tim VR46 Racing telah meluncurkan corak baru yang mencolok untuk gelaran MotoGP Grand Prix Indonesia akhir pekan ini di Sirkuit Mandalika.

Tim milik Valentino Rossi ini disponsori oleh Pertamina Enduro - perusahaan oli asal Indonesia - yang telah menjadi mitra utama tim sejak tahun 2024.

Untuk gelaran Grand Prix Indonesia akhir pekan ini di Sirkuit Mandalika, VR46 akan memberikan penghormatan kepada mitranya dari Indonesia melalui desain corak (livery) baru yang mencolok.

Pada seri ke-17 musim ini, tim tersebut akan tampil dengan corak yang terinspirasi oleh sosok Garuda; dengan peluncuran desain ini telah dilakukan pada hari Selasa di Jakarta.

VR46 Indonesian GP livery © Gold and Goose

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Menurut siaran pers tim tersebut, “asal-usul Garuda berasal dari mitologi Hindu dan Buddha, dan sosok ini dikenal sebagai ‘vahana’ atau kendaraan Dewa Wisnu.

“Garuda diadaptasi ke dalam tradisi Indonesia berkat kisah-kisah mitologis, dan kemudian menjadi lambang negara Republik Indonesia - yang disebut Garuda Pancasila - dengan semboyan nasional ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (Berbeda-beda tetapi tetap satu).”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Garuda melambangkan semangat juang yang tinggi serta keberanian, yang merupakan nilai-nilai yang juga dijunjung oleh Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

“Oleh karena itu, untuk Pertamina Indonesian GP, ​​dihadirkan corak khusus sebagai penghormatan bagi negara ini: sosok Garuda ditampilkan pada motor Ducati Desmosedici GP, dengan sayap yang membentang di kedua sisi motor dan kepala yang berada di bagian tangki bahan bakar.

“Warna khas Indonesia - putih dan merah - mendominasi tampilan ini; warna putih menjadi latar belakang, sementara warna merah merepresentasikan sosok Garuda.”

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“Kemudian, aksen api berwarna emas ditambahkan. Warna kuning neon khas Pertamina Enduro VR46 Racing Team berpadu dengan warna-warna tersebut dan tampil di bagian depan.

“Seperti biasa, desain *livery* ini merupakan karya Aldo Drudi dan Drudi Performance.”

VR46 tiba di Indonesia setelah hasil mengecewakan di Grand Prix Jepang akhir pekan lalu.

Franco Morbidelli finis di posisi ke-15 dengan selisih waktu hampir 35 detik dari pemimpin balapan, sementara rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio, kesulitan dan finis di posisi ke-18 akibat masalah pada motor Ducati miliknya.

Situasi ini membuat harapan Di Giannantonio untuk meraih gelar juara hampir sirna - dengan enam seri tersisa di musim 2026 -mengingat pembalap asal Italia itu kini tertinggal 103 poin dari pemimpin klasemen.

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Grand Prix Indonesia akhir pekan ini akan menjadi penampilan terakhir VR46 dengan susunan pembalap Di Giannantonio dan Morbidelli.

Di Giannantonio akan pindah ke tim pabrikan KTM musim depan, sementara kepindahan Morbidelli ke World Superbike bersama Ducati telah dikonfirmasi awal pekan ini.