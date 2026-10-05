Di Giannantonio Kesulitan dengan Kondisi Fisiknya usai Insiden Sprint Motegi

Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa kondisi fisik menjadi kendala di MotoGP Jepang setelah insiden Sprint Race dengan Alex Marquez.

Fabio Di Giannantonio, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Di Giannantonio, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Fabio Di Giannantonio mengalami kesulitan dengan kondisi fisiknya pada balapan MotoGP Jepang setelah terjatuh di sesi Sprint.

Di Giannantonio terjatuh pada lap pertama Sprint Race di tikungan ketiga setelah tertabrak oleh Alex Marquez, yang kemudian dijatuhi penalti double long-lap.

Pembalap Italia itu mengakui setelahnya bahwa ia berharap kondisinya akan membaik pada hari Minggu setelah beristirahat semalaman, namun pada akhirnya rasa sakitnya tidak berkurang sebanyak yang ia harapkan.

"Yah, yang pasti kondisi saya tidak prima," ujar Fabio Di Giannantonio setelah MotoGP Jepang.

Fabio Di Giannantonio leads Fabio Quartararo & others at 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Di Giannantonio leads Fabio Quartararo & others at 2026 MotoGP Japanese Grand Prix…
© Gold & Goose

“Saya berharap kondisi saya jauh lebih baik setelah beristirahat semalam, namun kenyataannya tidak demikian.

“Sejak pagi tadi, saya agak kesulitan untuk bergerak leluasa di atas motor, terutama di sisi kanan tempat saya terkena benturan.

“Kondisi tulang rusuk saya masih belum pulih sepenuhnya, dan sejak pagi tadi saya kesulitan untuk bisa benar-benar luwes saat mengendarai motor. 

"Saya sangat kesulitan melakukan hal-hal yang biasanya mudah dilakukan, jadi hari ini benar-benar hari yang rumit.”

Fabio Di Giannantonio, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Di Giannantonio, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

 

Di Giannantonio menambahkan bahwa sisi kanan tubuhnya secara umum menghambat pergerakannya.

"Kondisi pinggul tidak memungkinkan saya untuk mengambil posisi berkendara alami, begitu pula dengan tulang rusuk saya," ujar pembalap VR46 Ducati tersebut. "Pada akhirnya, saat tulang rusuk terbentur, rasanya seperti ada pisau yang terus menusuk sepanjang hari."

Pembalap asal Italia itu kini berpacu dengan waktu agar bisa tampil pada balapan di Indonesia pekan depan. Fokus utamanya saat ini adalah pemulihan fisik demi menyambut Grand Prix yang merupakan balapan kandang bagi Pertamina, sponsor utama tim VR46.

"Berusaha memulihkan diri sebaik mungkin," ujar Di Giannantonio saat ditanya mengenai strateginya untuk beberapa hari ke depan sebelum sesi latihan di Mandalika pada hari Jumat.

"Tentu saja jadwal kami selalu padat dengan penerbangan, berbagai acara, dan sebagainya, tetapi kami akan berupaya semaksimal mungkin agar kondisi fisik saya bisa mendekati 100 persen saat tiba di Mandalika."

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing
Di Giannantonio Kesulitan dengan Kondisi Fisiknya usai Insiden Sprint Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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