Somkiat Chantra Menikmati Comeback MotoGP-nya di Motegi

Somkiat Chantra merasa "jauh lebih bahagia" dengan akhir pekan MotoGP Jepang miliknya dibandingkan dengan keseluruhan musim 2025.

Chantra mendapatkan kesempatan comeback satu kali sebagai pengganti Joan Mir yang tidak begitu sehat untuk putaran MotoGP Jepang di Motegi.

Dengan demikian, pembalap asal Thailand itu kembali ke kelas utama balap Grand Prix bersama tim Honda HRC, setelah sempat membalap di LCR Honda tahun lalu.

Itu terbukti musim yang sulit bagi Chantra, karena ia harus melewatkan beberapa balapan akibat cedera, hanya mampu meraih posisi finis terbaik di urutan ke-13, serta mengumpulkan total tujuh poin sepanjang musim.

Pada akhirnya, ia harus merelakan kursinya di tim dan pindah ke HRC di WorldSBK untuk musim 2026.

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Somkiat Chantra leads Johann Zarco, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Transisi ke WorldSBK pun tidak berjalan mulus. Cedera sempat mengganggu paruh awal musimnya - sama seperti yang dialami rekan setimnya, Jake Dixon - dan bahkan setelah kembali bugar sepenuhnya, pembalap asal Thailand itu belum pernah menembus posisi 10 besar.

Namun, saat kembali ke MotoGP di Jepang, Chantra berhasil meraih poin pada balapan hari Minggu di Grand Prix Jepang dengan finis di posisi ke-13.

Ini merupakan balapan pertamanya bersama tim pabrikan Honda sekaligus balapan pertamanya menggunakan ban Michelin dalam kurun waktu lebih dari 10 bulan.

"Saya sangat senang," ujar Somkiat Chantra setelah gelaran MotoGP Jepang. "Dibandingkan tahun lalu, tahun ini saya jauh lebih bahagia.

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"Meskipun saya hanya meraih tiga poin, saya merasa pencapaian ini luar biasa karena kali ini - meskipun saya datang sebagai pembalap pengganti - saya merasa memiliki peluang untuk bersaing.

"Saya sangat senang karena bisa mengimbangi para pembalap lain, bisa terlibat dalam pertarungan sengit, sekaligus menikmati momen balapan bersama mereka. Saya sungguh bahagia."

Somkiat Chantra leads Alex Rins, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Chantra menjelaskan bahwa ia tidak perlu banyak mengubah pengaturan motor sepanjang akhir pekan sejak sesi pertama; ia hanya menyesuaikan *engine braking* di beberapa tikungan.

"Bagi saya, pada hari Jumat, saat saya mencoba motor di FP1 - saya mengambil motor, turun ke lintasan, lalu kembali - saya berkata kepada tim, 'Motor ini sudah pas, semuanya sudah benar, saya tidak perlu mengubah apa pun,' karena tenaga, traksi, dan engine brake-nya bekerja dengan baik," ujar Chantra.

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“Hanya ada beberapa tikungan di mana saya menyesuaikan diri dengan engine brake - mungkin cuma dua atau tiga tikungan - dan selebihnya, semuanya berjalan lancar dengan motor itu.

“Saya hanya berkendara dan berusaha beradaptasi dengan motornya, itu saja. Motornya bekerja dengan baik. Hari Minggu itu sungguh luar biasa bagi saya.”