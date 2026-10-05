VIDEO: Valentino Rossi Kehilangan Pintu Mobilnya di Insiden Aneh GT Barcelona

Valentino Rossi mengalami kendala tak lazim dalam balapan GT World Challenge di Barcelona baru-baru ini.

Valentino Rossi suffered an odd incident at Barcelona last weekend
Valentino Rossi suffered an odd incident at Barcelona last weekend
© XPB Images

Legenda MotoGP Valentino Rossi mengalami kejadian tak lazim dalam balapan GT World Challenge di Barcelona akhir pekan lalu ketika pintu mobil BMW-nya terlepas.

Putaran kedua terakhir musim GT World Challenge Europe 2026 berlangsung dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah akhir pekan lalu di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Pada putaran penutup kejuaraan Sprint Cup, kondisi cuaca buruk di hari Sabtu mengharuskan posisi start Race 2 ditentukan berdasarkan hasil sesi latihan bebas kedua (FP2), bukan sesi kualifikasi.

Rossi dan rekan setimnya, Max Hesse, finis di posisi ke-16 pada Race 1 dengan mengendarai mobil BMW WRT bernomor 46.

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Mereka memulai Race 2 dari posisi ke-15, namun harus melalui sore yang berat setelah Rossi mengalami insiden tak lazim di tahap-tahap akhir balapan.

Saat berada di posisi ke-12, pintu sisi pengemudi (sebelah kiri) mobil BMW Rossi terlepas, sehingga ia harus memacu mobilnya di sirkuit Barcelona dalam kondisi terbuka tanpa pintu.

Demi alasan keselamatan terkait mengemudi tanpa pintu, Rossi dipanggil masuk ke pit untuk perbaikan.

Hal ini harus dibayar mahal oleh pembalap asal Italia tersebut dan rekan setimnya, Hesse, karena mobil harus didorong kembali ke garasi WRT agar pintunya bisa dipasang ulang.

Tidak jelas bagaimana pintu tersebut bisa terlepas.

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Berbicara melalui saluran media sosialnya, Rossi berkata dengan nada santai: "Segala macam hal terjadi akhir pekan ini, ya? Tapi hanya hal-hal buruk! Yah, bagaimana lagi..."

Rossi akan kembali beraksi di lintasan untuk putaran terakhir GT World Challenge Europe Endurance Cup di Portimao pada 16-18 Oktober.

Ia akan tampil di lintasan bersama juara dunia Formula 1 empat kali, Max Verstappen, yang akan mengemudikan mobil Mercedes AMG bernomor 3 milik Verstappen Racing untuk debutnya di ajang tersebut.

Verstappen - yang memenangi Grand Prix Bahrain di Malaysia akhir pekan lalu - tampil sebagai pengganti karena Dani Juncadella dan Jules Gounon sedang berkompetisi di Barcelona dalam ajang FIA World Endurance Championship.

Ini akan menandai kembalinya Verstappen ke ajang balap GT setelah debutnya di Nürburgring 24 Jam awal tahun ini, di mana harapannya untuk menang pupus akibat masalah teknis.

Mengenai kesempatan berbagi lintasan dengan Rossi, Verstappen berkata: "Saya berharap bisa bertemu dengannya. Dia orang yang sangat keren, jadi saya berharap bisa berbincang dengannya."

“Maksud saya, itu hal yang bagus, tapi saya tidak berharap melihatnya saat balapan berlangsung - jadi biasanya itu pertanda baik. Sebenarnya saya berharap tidak melihat siapa pun, hanya berada di posisi terdepan dan melakukan tugas dengan baik. Tapi, kita tidak pernah tahu.”

Sebelumnya hari ini, FIA mengonfirmasi bahwa status peringkat pembalap Rossi telah berubah dari Silver menjadi Gold untuk musim 2027, meskipun hal ini kemungkinan hanya berdampak kecil terhadap rencana balapnya saat ini.

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Valentino Rossi
VIDEO: Valentino Rossi Kehilangan Pintu Mobilnya di Insiden Aneh GT Barcelona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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