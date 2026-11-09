Rossi Ungkit Aksi "Tidak Masuk Akal" Marc Marquez di Sepang 2015

Valentino Rossi menyebut tindakan Marc Marquez dalam persaingan kejuaraan MotoGP 2015 sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”, dan mengaku khawatir karena hal itu masih membuatnya merasa begitu marah.

Legenda MotoGP, Rossi, meyakini bahwa Marquez bersekongkol untuk menggagalkan peluangnya meraih gelar tahun 2015, berdasarkan cara Marquez balapan pada Grand Prix Australia tahun tersebut.

The Doctor kemudian memaparkan temuannya pada konferensi pers jelang Grand Prix Malaysia yang menggemparkan. Pada balapan tersebut, Marquez dan Rossi saling bersaing dengan agresif, yang pada akhirnya berujung pada insiden tabrakan kontroversial yang membuat Marquez gagal finis.

Rossi dijatuhi penalti atas kejadian ini dan harus memulai balapan penutup di Valencia dari posisi paling belakang karena telah mencapai jumlah poin penalti tertentu; pada akhirnya, ia kehilangan gelar juara tahun 2015 yang jatuh ke tangan Jorge Lorenzo.

Valentino Rossi, 2026 MotoGP season © Gold and Goose

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“Masih terasa menyakitkan…”

Rossi tidak pernah memaafkan Marquez dan terus menyatakan secara terbuka bahwa pembalap asal Spanyol itu sengaja menyabotase harapannya untuk meraih gelar MotoGP kedelapannya.

Pencapaian tersebut justru akan diperoleh Marquez paling cepat pada ajang Grand Prix Portugal minggu depan.

Dalam sebuah wawancara televisi baru untuk mempromosikan otobiografinya, 'My Story' - yang akan rilis di Italia minggu ini dan di Inggris awal tahun depan - Rossi kembali membahas peristiwa tahun 2015.

“Setiap orang memiliki batasannya masing-masing - ada yang rendah, ada yang tinggi - tetapi sayangnya, kisah tahun 2015 justru jauh lebih tidak masuk akal dan membuat saya semakin marah. Sebab, kenyataannya, Marquez tidak sedang bersaing memperebutkan gelar juara; pertarungan itu terjadi antara saya dan Lorenzo,” ujar Rossi dalam acara Che Tempo Che Fa.

“Dia hanya berjuang agar aku kalah, dan pada akhirnya, dia berhasil.”

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Valentino Rossi, Sepang 2015 © Gold and Goose

Dia menambahkan: “Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak pernah hilang - rasanya masih menyakitkan.

“Sudah lebih dari 10 tahun berlalu, tetapi perasaan dan kondisi pikiran saya saat memikirkannya tetap sama seperti malam itu di Valencia, dan hal tersebut sedikit membuat saya khawatir.

“Namun, sering kali saya bercermin dan berkata pada diri sendiri, ‘Kawan, jangan terpaku pada satu kekalahan itu saja, cobalah lihat kemenangan-kemenangan lainnya...’

“Tetapi memang begitulah dunia olahraga: kekalahan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemenangan.”

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Valentino Rossi, Sepang 2015 © Gold and Goose

Rossi ungkap cerita rivalitas lainnya

Otobiografi baru Rossi akan mengulas semua rivalitas yang ia alami sepanjang kariernya di MotoGP.

Tidak mengherankan, komentarnya mengenai tahun 2015 dalam wawancara baru ini mengisyaratkan bahwa tidak akan ada pengungkapan baru dalam bagian yang membahas Marquez.

Namun, di saat Marquez kian dekat dengan gelar juara dunia kedelapan - setelah sempat tertinggal 102 poin di klasemen akibat masalah cedera di awal musim - langkah Rossi yang kembali mengungkit peristiwa Sepang 2015 justru menuai respons negatif di media sosial.

Seiring dengan rasa frustrasi Rossi terkait tahun 2015 yang tampak kian mendalam, persepsi publik terhadap dirinya kini berisiko bergeser, menjauh dari apresiasi atas karier balapnya yang luar biasa.

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