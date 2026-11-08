MotoGP Qatar 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Lusail

Fabio di Giannantonio memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Qatar 2026 di Lusail.

Setelah pemimpin klasemen Marc Marquez memenangi Sprint dengan ban belakang Soft, sebagian besar pembalap memilih ban belakang tipe Medium untuk sesi warm-up - pilihan yang diperkirakan menjadi favorit untuk Grand Prix 22 putaran malam ini.

Akan tetapi, sesi warm-up justru dipimpin oleh runner-up Sprint, Di Giannantonio, yang memakai ban Soft. Pembalap VR46 Ducati itu unggul 0,505 detik dari Marco Bezzecchi, yang tampil dominan dengan ban Medium di sepanjang akhir pekan.

Seperti di Sepang akhir pekan lalu, Marquez tidak langsung ke trek sejak awal sesi warm-up, langkah yang juga diikuti oleh rival utamanya dalam pertarungan gelar, Jorge Martin.

Marquez menempati posisi kelima dengan memakai ban Medium, di belakang para pembalap KTM - Enea Bastianini dan Pedro Acosta - yang memakai ban Soft. Sementara itu, Martin yang tengah mengalami cedera finis di posisi kesepuluh, setelah sempat nyaris terjatuh pada menit terakhir.

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Jake Dixon gagal mencatatkan waktu putaran akibat masalah teknis, sedangkan sesama pembalap Honda, Diogo Moreira, terpaksa menepi saat asap mengepul dari motor RC213V miliknya.

'Match Point' Marc Marquez

Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Qatar malam ini.

Namun, bintang tim pabrikan Ducati tersebut harus memenangkan Grand Prix ini, sementara rival terdekatnya, Jorge Martin, harus gagal meraih satu pun poin.

Kemenangan Marquez juga akan memupus harapan juara Marco Bezzecchi yang memang sudah kian menipis.

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Pembalap Italia - yang terjatuh setelah bersenggolan dengan Marquez di Sprint Race - perlu mengungguli pembalap Ducati tersebut dengan selisih lima poin agar tetap memiliki peluang secara matematis, mengingat masih ada seri Portimao dan Valencia yang akan berlangsung.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1'52.281s 5/6 345k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.505s 4/6 356k 3 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.523s 3/6 353k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.578s 5/6 348k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.614s 3/4 347k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.696s 4/6 345k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.753s 4/5 346k 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.781s 5/6 353k 9 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.799s 5/6 352k 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.935s 3/4 347k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.030s 4/6 355k 12 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.073s 3/5 348k 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.305s 4/5 344k 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.398s 3/4 347k 15 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.543s 4/5 345k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.733s 5/5 345k 17 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) No Time 0/0 0k

* Rookie

Official Qatar MotoGP Records:

Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026)

Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026) Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)

Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Yamaha absen, Bagnaia cedera

Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.

Keputusan ini berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez - menggantikan Toprak Razgatlioglu yang cedera - akan absen pada putaran ke-20 musim ini.

Line-up Grand Prix Minggu akan berkurang menjadi hanya 17 orang, setelah Francesco Bagnaia mengalami patah tulang kaki akibat ditabrak oleh Fermin Aldeguer pada putaran pertama balapan Sprint.