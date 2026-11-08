MotoGP Qatar 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Lusail
Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.
Fabio di Giannantonio memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Qatar 2026 di Lusail.
Setelah pemimpin klasemen Marc Marquez memenangi Sprint dengan ban belakang Soft, sebagian besar pembalap memilih ban belakang tipe Medium untuk sesi warm-up - pilihan yang diperkirakan menjadi favorit untuk Grand Prix 22 putaran malam ini.
Akan tetapi, sesi warm-up justru dipimpin oleh runner-up Sprint, Di Giannantonio, yang memakai ban Soft. Pembalap VR46 Ducati itu unggul 0,505 detik dari Marco Bezzecchi, yang tampil dominan dengan ban Medium di sepanjang akhir pekan.
Seperti di Sepang akhir pekan lalu, Marquez tidak langsung ke trek sejak awal sesi warm-up, langkah yang juga diikuti oleh rival utamanya dalam pertarungan gelar, Jorge Martin.
Marquez menempati posisi kelima dengan memakai ban Medium, di belakang para pembalap KTM - Enea Bastianini dan Pedro Acosta - yang memakai ban Soft. Sementara itu, Martin yang tengah mengalami cedera finis di posisi kesepuluh, setelah sempat nyaris terjatuh pada menit terakhir.
Jake Dixon gagal mencatatkan waktu putaran akibat masalah teknis, sedangkan sesama pembalap Honda, Diogo Moreira, terpaksa menepi saat asap mengepul dari motor RC213V miliknya.
'Match Point' Marc Marquez
Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Qatar malam ini.
Namun, bintang tim pabrikan Ducati tersebut harus memenangkan Grand Prix ini, sementara rival terdekatnya, Jorge Martin, harus gagal meraih satu pun poin.
Kemenangan Marquez juga akan memupus harapan juara Marco Bezzecchi yang memang sudah kian menipis.
Pembalap Italia - yang terjatuh setelah bersenggolan dengan Marquez di Sprint Race - perlu mengungguli pembalap Ducati tersebut dengan selisih lima poin agar tetap memiliki peluang secara matematis, mengingat masih ada seri Portimao dan Valencia yang akan berlangsung.
MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1'52.281s
|5/6
|345k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.505s
|4/6
|356k
|3
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.523s
|3/6
|353k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.578s
|5/6
|348k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.614s
|3/4
|347k
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.696s
|4/6
|345k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.753s
|4/5
|346k
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.781s
|5/6
|353k
|9
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.799s
|5/6
|352k
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.935s
|3/4
|347k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.030s
|4/6
|355k
|12
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.073s
|3/5
|348k
|13
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.305s
|4/5
|344k
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.398s
|3/4
|347k
|15
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.543s
|4/5
|345k
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.733s
|5/5
|345k
|17
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|No Time
|0/0
|0k
* Rookie
Official Qatar MotoGP Records:
- Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026)
- Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)
Yamaha absen, Bagnaia cedera
Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.
Keputusan ini berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez - menggantikan Toprak Razgatlioglu yang cedera - akan absen pada putaran ke-20 musim ini.
Line-up Grand Prix Minggu akan berkurang menjadi hanya 17 orang, setelah Francesco Bagnaia mengalami patah tulang kaki akibat ditabrak oleh Fermin Aldeguer pada putaran pertama balapan Sprint.