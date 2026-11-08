MotoGP Qatar 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Lusail

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

All of Sunday's MotoGP results from Qatar.
All of Sunday's MotoGP results from Qatar.
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio memimpin sesi warm-up untuk MotoGP Qatar 2026 di Lusail.

Setelah pemimpin klasemen Marc Marquez memenangi Sprint dengan ban belakang Soft, sebagian besar pembalap memilih ban belakang tipe Medium untuk sesi warm-up - pilihan yang diperkirakan menjadi favorit untuk Grand Prix 22 putaran malam ini.

Akan tetapi, sesi warm-up justru dipimpin oleh runner-up Sprint, Di Giannantonio, yang memakai ban Soft. Pembalap VR46 Ducati itu unggul 0,505 detik dari Marco Bezzecchi, yang tampil dominan dengan ban Medium di sepanjang akhir pekan.

Seperti di Sepang akhir pekan lalu, Marquez tidak langsung ke trek sejak awal sesi warm-up, langkah yang juga diikuti oleh rival utamanya dalam pertarungan gelar, Jorge Martin.

Marquez menempati posisi kelima dengan memakai ban Medium, di belakang para pembalap KTM - Enea Bastianini dan Pedro Acosta - yang memakai ban Soft. Sementara itu, Martin yang tengah mengalami cedera finis di posisi kesepuluh, setelah sempat nyaris terjatuh pada menit terakhir.

Jake Dixon gagal mencatatkan waktu putaran akibat masalah teknis, sedangkan sesama pembalap Honda, Diogo Moreira, terpaksa menepi saat asap mengepul dari motor RC213V miliknya.

'Match Point' Marc Marquez

Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, Jorge Martin, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez memiliki kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara MotoGP 2026 di Qatar malam ini.

Namun, bintang tim pabrikan Ducati tersebut harus memenangkan Grand Prix ini, sementara rival terdekatnya, Jorge Martin, harus gagal meraih satu pun poin.

Kemenangan Marquez juga akan memupus harapan juara Marco Bezzecchi yang memang sudah kian menipis.

Pembalap Italia - yang terjatuh setelah bersenggolan dengan Marquez di Sprint Race - perlu mengungguli pembalap Ducati tersebut dengan selisih lima poin agar tetap memiliki peluang secara matematis, mengingat masih ada seri Portimao dan Valencia yang akan berlangsung.

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1'52.281s5/6345k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.505s4/6356k
3Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.523s3/6353k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.578s5/6348k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.614s3/4347k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.696s4/6345k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.753s4/5346k
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.781s5/6353k
9Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.799s5/6352k
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.935s3/4347k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.030s4/6355k
12Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.073s3/5348k
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.305s4/5344k
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.398s3/4347k
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.543s4/5345k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.733s5/5345k
17Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)No Time0/00k

* Rookie

Official Qatar MotoGP Records:

  • Best lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 50.028s (2026)
  • Fastest race lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 52.561s (2025)
Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
Fabio Quartararo, 2025 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Yamaha absen, Bagnaia cedera

Yamaha tidak akan berpartisipasi dalam ajang MotoGP Qatar akhir pekan ini karena adanya ‘pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan’.

Keputusan ini berarti Fabio Quartararo dan rekan setimnya di tim pabrikan Monster, Alex Rins, serta pembalap Pramac, Jack Miller dan Augusto Fernandez - menggantikan Toprak Razgatlioglu yang cedera - akan absen pada putaran ke-20 musim ini.

Line-up Grand Prix Minggu akan berkurang menjadi hanya 17 orang, setelah Francesco Bagnaia mengalami patah tulang kaki akibat ditabrak oleh Fermin Aldeguer pada putaran pertama balapan Sprint.

MotoGP title chase after Qatar Sprint: Points per race (top 10 riders).
MotoGP title chase after Qatar Sprint: Points per race (top 10 riders).
© Peter McLaren

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
MotoGP
2026
MotoGP Qatar 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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