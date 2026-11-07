Bezzecchi Superior, Marc Marquez Realistis dengan Peluangnya di Lusail

Marc Marquez mengakui keunggulan Marco Bezzecchi setelah dikalahkan untuk pole di kualifikasi GP Qatar.

Marc Marquez admits Bezzecchi has “another pace” at Qatar MotoGP
Marc Marquez admits Bezzecchi has “another pace” at Qatar MotoGP
© Gold and Goose

Pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez jadi pesaing terdekat Marco Bezzecchi dalam sesi kualifikasi di Qatar dengan mengamankan posisi kedua di grid untuk Sprint Race dan Grand Prix akhir pekan ini.

Setelah dikalahkan oleh Bezzecchi, Marquez mengakui bahwa pembalap Aprilia itu tidak hanya cepat dalam satu putaran, tetapi juga memiliki kecepatan yang berbeda dengan ban bekas.

Meskipun perhatian lebih tertuju pada 30 poin yang harus diraih Marquez untuk mengejar rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Jorge Martin - yang hanya menempati posisi ke-11 di kualifikasi - akhir pekan ini, Bezzecchi masih dalam pertarungan gelar dengan tiga putaran tersisa.

Marquez perlu menambah selisih delapan poin dari pembalap asal Italia tersebut akhir pekan ini, atau tujuh poin jika pembalap Ducati itu memenangkan Grand Prix.

Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Bezzecchi "sangat cepat"

“Baris depan adalah target utamanya,” ujar Marquez.

“Seperti yang saya katakan kemarin, menempati baris depan itu tidak mudah, dan kini kami berhasil mencapainya.

“Kami tahu bahwa Marco memiliki kecepatan yang berbeda akhir pekan ini; dia sangat cepat.

“Kami harus memahami hal ini dan berusaha memberikan yang terbaik.”

Bezzecchi, Marc Marquez, di Giannantonio, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
Bezzecchi, Marc Marquez, di Giannantonio, qualifying, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi mencatatkan dua putaran yang cukup untuk meraih pole, dan ia bahkan berpeluang mempertajam rekor putaran barunya tersebut seandainya tidak melakukan kesalahan kecil.

“Pada percobaan terakhir, saya melaju lebih cepat lagi, tetapi saya melakukan kesalahan di tikungan terakhir karena terlalu memaksakan diri,” ujarnya. “Namun, saya sama sekali tidak bisa mengeluh.”

“Maksud saya, ini adalah kualifikasi yang sempurna. Saya ingin memulai balapan dari barisan depan, dan mendapatkan *pole position* tentu jauh lebih baik, jadi saya sangat senang.

“Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, jadi mari kita terus bekerja keras dan fokus untuk malam ini serta besok.”

Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Meskipun sesi kualifikasi dijalankan dengan ban Soft baru, keunggulan Bezzecchi tampak lebih besar saat menggunakan ban belakang Medium, yang dipilih untuk kedua balapan musim lalu.

Namun, Michelin menyatakan bahwa ban belakang Soft juga menjadi opsi untuk Sprint Race. Mungkinkah Marquez atau sesama pembalap Ducati yang memulai balapan dari baris depan, Fabio di Giannantonio, akan mengambil risiko malam ini?

“Sejujurnya, menurut saya motor Aprilia memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dibandingkan kami, tetapi kami memulai balapan dari baris depan, jadi kami harus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin,” ujar pembalap tim VR46, di Giannantonio, pemenang di Lusail musim 2023.

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Fabio di Giannantonio
Bezzecchi Superior, Marc Marquez Realistis dengan Peluangnya di Lusail
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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