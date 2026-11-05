Pemeriksaan Medis Jorge Martin Diundur ke Hari Jumat

Jorge Martin harus menunggu hingga hari Jumat untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum mencoba tampil di MotoGP Qatar.

Jorge Martin passes medical check for Qatar MotoGP return
Jorge Martin passes medical check for Qatar MotoGP return
© Gold and Goose

Sementara Fermin Aldeguer dan Raul Fernandez secara resmi dinyatakan fit untuk kembali beraksi di MotoGP pada hari Kamis di Qatar, kandidat juara yang tengah mengalami cedera, Jorge Martin, akan menjalani pemeriksaan medis besok.

Aprilia tidak memberikan alasan atas penundaan tersebut; mereka hanya mengonfirmasi bahwa Martin - yang saat ini berada di sirkuit Lusail - akan diperiksa oleh Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, pada hari Jumat pukul 12:15. Sesi lintasan MotoGP yang pertama akan dimulai pada pukul 14:45.

Martin memerlukan izin medis sebelum melakukan upaya kedua untuk kembali berlomba setelah mengalami cedera pergelangan tangan di Phillip Island: "Saya merasa lebih baik, saya berusaha sebaik mungkin. Memang perlu ada pemeriksaan harian, tetapi saya optimistis. Jika di Malaysia saja saya sudah dalam kondisi bugar..." ujar Martin kepada Sky Italia di Qatar.

Pembalap andalan tim pabrikan Aprilia itu mengalami patah tulang radius kanan setelah terjatuh dalam duel Sprint yang sengit melawan rival perebutan gelar, Marc Marquez. Ia sempat mendapatkan izin medis untuk kembali berlaga enam hari kemudian di Sepang, tapi akhirnya memutuskan mundur setelah sesi latihan terakhir, dengan alasan kurangnya kekuatan fisik.

Jorge Martin watches from the Aprilia pits, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin watches from the Aprilia pits, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez memaksimalkan ketiadaan Martin dengan mengamankan posisi kedua dalam Sprint serta meraih kemenangan di Grand Prix Malaysia.

Hasil tersebut juga membuat sang juara dunia bertahan dari Ducati itu berada dalam posisi untuk mengunci gelar juara di Qatar.

Agar peluangnya dalam perebutan gelar tetap terjaga, Martin tidak boleh kehilangan lebih dari 29 poin dari Marquez akhir pekan ini. 

Dengan kata lain, perolehan delapan poin bagi Martin sudah cukup untuk menunda perayaan gelar juara Marquez, bahkan jika pembalap Ducati tersebut memenangkan kedua balapan.

Martin juga harus memperhitungkan posisi runner-up, mengingat rekan setimnya, Marco Bezzecchi, kini hanya terpaut 23 poin dengan tiga putaran tersisa.

Sementara itu, Aprilia kini tertinggal delapan poin dari Ducati dalam kejuaraan konstruktor.

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
© Peter McLaren

Martin memiliki kenangan buruk di putaran Qatar tahun lalu, ajang yang menjadi debut balapnya bersama Aprilia setelah penundaan karena ia melewatkan tes pra-musim serta tiga putaran pembuka akibat cedera.

Saat itu, sang juara dunia yang sedang memegang gelar tersebut terjatuh di depan Fabio di Giannantonio dalam gelaran Grand Prix. 

Akibatnya, ia mengalami sebelas patah tulang rusuk dan kerusakan paru-paru, yang membuatnya harus absen dari tujuh putaran berikutnya.

Sementara itu, Marc Marquez memenangkan kedua balapan dari pole.

Tags:

Jorge Martin
Marc Marquez
Aprilia
Aprilia Racing
Qatar
MotoGP
Pemeriksaan Medis Jorge Martin Diundur ke Hari Jumat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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