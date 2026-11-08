MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez

Marco Bezzecchi bangkit dari kegagalan finis di Sprint Race dengan mendominasi MotoGP Qatar 2026 di Lusail.

Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, merebut posisi kedua dari Raul Fernandez di saat-saat terakhir, tapi itu belum cukup untuk mengunci gelar di Lusail.

Marquez - yang pada hari Sabtu terlibat insiden dengan Bezzecchi sehingga pembalap Italia itu terjatuh dan tersingkir - harus memenangkan balapan ini, sementara rival utamanya, Jorge Martin, finis di luar 15 besar dan gagal meraih poin.

Tapi yang terjadi justru Bezzecchi memimpin sejak start sampai finis, sekaligus menjaga harapan gelarnya yang sangat tipis untuk tetap hidup.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Fernandez membayangi Bezzecchi setelah menyalip Marquez pada fase awal balapan, dan kemudian kehilangan posisi ketiga setelah disalip oleh Pedro Acosta, membuatnya tercecer ke P4.

Namun, seperti yang terjadi di Mandalika, Acosta melambat dan membiarkan Marquez melewatinya beberapa putaran kemudian - sebuah indikasi adanya masalah tekanan ban.

Alih-alih disalip kembali oleh Acosta, Marquez justru meningkatkan kecepatannya dan mulai mengejar Fernandez, dan akhirnya menyalip pembalap Trackhouse tersebut saat melintasi garis start/finis dengan tiga putaran tersisa, sekaligus kembali menempati posisi kedua.

Marc tidak mampu mengimbangi kecepatan Bezzecchi, yang akhirnya mengamankan kemenangan Grand Prix keenamnya musim ini dengan selisih waktu 3,083 detik.

Fernandez menyelesaikan balapan di posisi ketiga, di depan Ai Ogura dan Enea Bastianini, mereka meninggalkan Acosta yang bermasalah dengan tekanan ban di posisi keenam.

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Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

Jauh di belakang, Martin tidak mampu mengulangi penampilan gemilangnya seperti saat Sprint; ia hanya berhasil mengamankan posisi ketujuh setelah sempat kehilangan posisi pada lap-lap awal. Martin kini tertinggal lebih jauh dari Marquez dalam kejuaraan dunia, namun ia tetap mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan dari kru Aprilia atas perjuangannya.

Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedelapan dengan motor Ducati milik tim VR46, sementara Johann Zarco dari LCR Honda dan Iker Lecuona dari tim Gresini melengkapi posisi 10 besar.

Franco Morbidelli (VR46), Fermin Aldeguer (Gresini), Maverick Vinales (Tech3), dan Jake Dixon (Honda) menjadi pembalap terakhir yang mencapai garis finis, sementara Brad Binder dari KTM serta Diogo Moreira dari LCR terpaksa mundur akibat masalah yang berbeda.

Start, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Dengan absennya Yamaha dan cederanya Francesco Bagnaia di Sprint Race, jumlah pembalap di grid pun berkurang menjadi hanya 16 orang setelah Luca Marini dari HRC memutuskan untuk mundur usai sesi warm-up "kondisi kelelahan yang terus dialaminya".

Kini akan ada jeda satu akhir pekan sebelum dua putaran terakhir musim 2026 - yang sekaligus menjadi penutup era 1000cc/Michelin - digelar di Portimao dan Valencia...

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 22 laps 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +3.083s 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.614s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +4.885s 5 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +6.948s 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +7.413s 7 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +14.023s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +15.517s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +16.257s 10 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +17.958s 11 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +20.275s 12 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +20.576s 13 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +21.095s 14 Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) +28.734s Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)*

* Rookie