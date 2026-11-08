MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez
Hasil lengkap MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.
Marco Bezzecchi bangkit dari kegagalan finis di Sprint Race dengan mendominasi MotoGP Qatar 2026 di Lusail.
Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, merebut posisi kedua dari Raul Fernandez di saat-saat terakhir, tapi itu belum cukup untuk mengunci gelar di Lusail.
Marquez - yang pada hari Sabtu terlibat insiden dengan Bezzecchi sehingga pembalap Italia itu terjatuh dan tersingkir - harus memenangkan balapan ini, sementara rival utamanya, Jorge Martin, finis di luar 15 besar dan gagal meraih poin.
Tapi yang terjadi justru Bezzecchi memimpin sejak start sampai finis, sekaligus menjaga harapan gelarnya yang sangat tipis untuk tetap hidup.
Fernandez membayangi Bezzecchi setelah menyalip Marquez pada fase awal balapan, dan kemudian kehilangan posisi ketiga setelah disalip oleh Pedro Acosta, membuatnya tercecer ke P4.
Namun, seperti yang terjadi di Mandalika, Acosta melambat dan membiarkan Marquez melewatinya beberapa putaran kemudian - sebuah indikasi adanya masalah tekanan ban.
Alih-alih disalip kembali oleh Acosta, Marquez justru meningkatkan kecepatannya dan mulai mengejar Fernandez, dan akhirnya menyalip pembalap Trackhouse tersebut saat melintasi garis start/finis dengan tiga putaran tersisa, sekaligus kembali menempati posisi kedua.
Marc tidak mampu mengimbangi kecepatan Bezzecchi, yang akhirnya mengamankan kemenangan Grand Prix keenamnya musim ini dengan selisih waktu 3,083 detik.
Fernandez menyelesaikan balapan di posisi ketiga, di depan Ai Ogura dan Enea Bastianini, mereka meninggalkan Acosta yang bermasalah dengan tekanan ban di posisi keenam.
Jauh di belakang, Martin tidak mampu mengulangi penampilan gemilangnya seperti saat Sprint; ia hanya berhasil mengamankan posisi ketujuh setelah sempat kehilangan posisi pada lap-lap awal. Martin kini tertinggal lebih jauh dari Marquez dalam kejuaraan dunia, namun ia tetap mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan dari kru Aprilia atas perjuangannya.
Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedelapan dengan motor Ducati milik tim VR46, sementara Johann Zarco dari LCR Honda dan Iker Lecuona dari tim Gresini melengkapi posisi 10 besar.
Franco Morbidelli (VR46), Fermin Aldeguer (Gresini), Maverick Vinales (Tech3), dan Jake Dixon (Honda) menjadi pembalap terakhir yang mencapai garis finis, sementara Brad Binder dari KTM serta Diogo Moreira dari LCR terpaksa mundur akibat masalah yang berbeda.
Dengan absennya Yamaha dan cederanya Francesco Bagnaia di Sprint Race, jumlah pembalap di grid pun berkurang menjadi hanya 16 orang setelah Luca Marini dari HRC memutuskan untuk mundur usai sesi warm-up "kondisi kelelahan yang terus dialaminya".
Kini akan ada jeda satu akhir pekan sebelum dua putaran terakhir musim 2026 - yang sekaligus menjadi penutup era 1000cc/Michelin - digelar di Portimao dan Valencia...
MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|22 laps
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+3.083s
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+3.614s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+4.885s
|5
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+6.948s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+7.413s
|7
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+14.023s
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+15.517s
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+16.257s
|10
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+17.958s
|11
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+20.275s
|12
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+20.576s
|13
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+21.095s
|14
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+28.734s
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
* Rookie