MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez

Hasil lengkap MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, putaran 20 dari 22.

Bezzecchi beats Marquez to keep the title fight alive
Bezzecchi beats Marquez to keep the title fight alive
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi bangkit dari kegagalan finis di Sprint Race dengan mendominasi MotoGP Qatar 2026 di Lusail.

Pemimpin klasemen MotoGP, Marc Marquez, merebut posisi kedua dari Raul Fernandez di saat-saat terakhir, tapi itu belum cukup untuk mengunci gelar di Lusail.

Marquez - yang pada hari Sabtu terlibat insiden dengan Bezzecchi sehingga pembalap Italia itu terjatuh dan tersingkir - harus memenangkan balapan ini, sementara rival utamanya, Jorge Martin, finis di luar 15 besar dan gagal meraih poin.

Tapi yang terjadi justru Bezzecchi memimpin sejak start sampai finis, sekaligus menjaga harapan gelarnya yang sangat tipis untuk tetap hidup.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP.
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Fernandez membayangi Bezzecchi setelah menyalip Marquez pada fase awal balapan, dan kemudian kehilangan posisi ketiga setelah disalip oleh Pedro Acosta, membuatnya tercecer ke P4.

Namun, seperti yang terjadi di Mandalika, Acosta melambat dan membiarkan Marquez melewatinya beberapa putaran kemudian - sebuah indikasi adanya masalah tekanan ban.

Alih-alih disalip kembali oleh Acosta, Marquez justru meningkatkan kecepatannya dan mulai mengejar Fernandez, dan akhirnya menyalip pembalap Trackhouse tersebut saat melintasi garis start/finis dengan tiga putaran tersisa, sekaligus kembali menempati posisi kedua.

Marc tidak mampu mengimbangi kecepatan Bezzecchi, yang akhirnya mengamankan kemenangan Grand Prix keenamnya musim ini dengan selisih waktu 3,083 detik.

Fernandez menyelesaikan balapan di posisi ketiga, di depan Ai Ogura dan Enea Bastianini, mereka meninggalkan Acosta yang bermasalah dengan tekanan ban di posisi keenam.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Qatar MotoGP.
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Jauh di belakang, Martin tidak mampu mengulangi penampilan gemilangnya seperti saat Sprint; ia hanya berhasil mengamankan posisi ketujuh setelah sempat kehilangan posisi pada lap-lap awal. Martin kini tertinggal lebih jauh dari Marquez dalam kejuaraan dunia, namun ia tetap mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan dari kru Aprilia atas perjuangannya.

Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedelapan dengan motor Ducati milik tim VR46, sementara Johann Zarco dari LCR Honda dan Iker Lecuona dari tim Gresini melengkapi posisi 10 besar.

Franco Morbidelli (VR46), Fermin Aldeguer (Gresini), Maverick Vinales (Tech3), dan Jake Dixon (Honda) menjadi pembalap terakhir yang mencapai garis finis, sementara Brad Binder dari KTM serta Diogo Moreira dari LCR terpaksa mundur akibat masalah yang berbeda.

Start, 2026 Qatar MotoGP.
Start, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Dengan absennya Yamaha dan cederanya Francesco Bagnaia di Sprint Race, jumlah pembalap di grid pun berkurang menjadi hanya 16 orang setelah Luca Marini dari HRC memutuskan untuk mundur usai sesi warm-up "kondisi kelelahan yang terus dialaminya".

Kini akan ada jeda satu akhir pekan sebelum dua putaran terakhir musim 2026 - yang sekaligus menjadi penutup era 1000cc/Michelin - digelar di Portimao dan Valencia...

MotoGP Qatar 2026 - Lusail - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)22 laps
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+3.083s
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+3.614s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+4.885s
5Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+6.948s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+7.413s
7Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+14.023s
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+15.517s
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+16.257s
10Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+17.958s
11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+20.275s
12Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+20.576s
13Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+21.095s
14Jake DixonGBRHonda HRC Castrol (RC213V)+28.734s
 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16) 
 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)* 

* Rookie

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
MotoGP Qatar 2026: Menangi GP, Bezzecchi Tunda Pesta Gelar Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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