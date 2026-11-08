Marc Marquez Kelelahan setelah Tampil Taktis di MotoGP Qatar

Marc Marquez semakin dekat dengan gelar MotoGP kedelapannya setelah finis kedua di Grand Prix Qatar, balapan yang membuatnya "kelelahan".

Marquez memulai balapan dari posisi kedua, namun sempat turun ke posisi keempat saat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez melesat menjauh, sementara Pedro Acosta sempat merangsek ke depan sebelum akhirnya terkendala masalah tekanan ban.

Pembalap Ducati tersebut berhasil kembali ke posisi kedua setelah Acosta - yang mengalami masalah tekanan ban - sengaja membiarkan dirinya melambat ke tengah rombongan pembalap lain, sementara Marquez mampu mengejar Fernandez menjelang akhir balapan.

Penampilan Marquez kali ini penuh perhitungan dan membawanya kian dekat dengan gelar juara; namun, balapan tersebut juga membuatnya benar-benar terkuras secara fisik.

Hal ini terlihat dari rekaman kamera di motor yang memperlihatkan ekspresi kesakitan di wajahnya - yang tampak jelas melalui visor helmnya yang terbuka - serta dari pernyataannya sendiri saat berbicara kepada media setelah balapan usai.

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Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Yang terpenting adalah akhir pekan ini kami menjadi pembalap yang mengumpulkan poin terbanyak sepanjang akhir pekan,” ujar Marc Marquez dalam segmen MotoGP After the Flag setelah balapan di Qatar.

“Ini sangat penting karena di akhir pekan seperti inilah Anda bisa memberikan dorongan ekstra kepada lawan-lawan Anda, terutama jika mereka mulai mengejar perolehan poin Anda dalam kejuaraan.

“Namun, kami melakukan pekerjaan yang luar biasa: mulai dari kualifikasi, *Sprint*, hingga balapan utama hari ini.

“Pada akhirnya, saya benar-benar kelelahan, merasa kosong, tetapi jika Anda ingin berjuang demi gelar juara, Anda harus mengerahkan segalanya - dan itulah yang saya lakukan.

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“Saya mengambil risiko ekstra untuk menyalip Fernandez dan terus memacu motor di dua putaran terakhir, karena kita tidak pernah tahu apakah empat poin tersebut nantinya akan dibutuhkan.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Marquez menambahkan bahwa rasa lelah yang ia alami murni bersifat fisik, karena secara mental, kondisinya justru “lebih baik dari sebelumnya”.

“Dari sisi mental, saya merasa lebih baik dari sebelumnya - jika tidak, mustahil bagi saya untuk membalap seperti cara saya membalap saat ini,” ujar Marquez.

“Namun, secara fisik saya benar-benar kelelahan: tiga balapan berturut-turut, saya sangat kewalahan akhir pekan ini.”

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“Kalau Anda perhatikan pada Jumat sore, saya hanya melaju dua putaran lalu berhenti - dua putaran saja. Tadi pagi pun, bahkan saat Warm Up, saya baru turun ke lintasan belakangan; tujuannya semata-mata untuk menghemat energi demi balapan nanti.

“Situasinya memang sulit, tetapi secara mental, kondisi saya justru lebih baik daripada sebelumnya.”

Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, leaving pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Strategi cerdas”

Dalam balapan tersebut, Marquez kehilangan banyak waktu di awal, namun tampil lebih kuat mulai pertengahan balapan.

Marquez menjelaskan bahwa ia telah memutuskan sebelumnya untuk tidak memaksakan ban depan di awal balapan demi mengejar pembalap lain - terutama Marco Bezzecchi - yang telah menunjukkan kecepatan impresif saat sesi latihan hari Jumat.

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“Saya sangat tenang pada putaran-putaran awal karena itulah strategi saya: saya bertindak sangat cerdik,” ujar pembalap Ducati Lenovo tersebut.

“Saya tahu jika saya memacu motor dengan keras pada tiga putaran pertama, ban depan - bagian sisi kanannya - bisa rusak, dan akibatnya saya akan kesulitan sepanjang balapan.

“Jadi, saya lebih memilih untuk kehilangan 1,5 atau dua detik pada tiga atau empat putaran awal, karena saya tahu 15 putaran berikutnya akan berjalan dengan performa yang baik.

“Secara keseluruhan, pendekatan tersebut memberikan hasil yang lebih optimal; saya tidak memedulikan siapa yang sedang memimpin balapan, saya hanya memastikan Martin tidak menyalip saya, jadi saya tetap tenang.”

Marc Marquez, Raul Fernandez, 2026 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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Berbicara kemudian dalam konferensi pers, Marquez mengatakan mengenai strategi balapnya: “Itu sulit, tetapi di saat yang sama juga tidak sulit, karena pada akhirnya, saat melihat kecepatan balap dalam sesi latihan - di mana Marco [Bezzecchi] lebih cepat setengah detik dari saya, atau sekitar tiga hingga lima persepuluh detik - memang tidak ada yang bisa dilakukan. Anda mungkin bisa mengikutinya selama tiga putaran, tetapi tidak untuk 22 putaran.

“Hari ini bukan saatnya untuk mengambil risiko tambahan. Kami sudah melakukannya di balapan-balapan sebelumnya, kami juga melakukannya kemarin, dan hari ini - di bagian akhir balapan - saya kembali mengambil risiko ekstra tersebut, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan membutuhkan tambahan empat poin itu nantinya.

“Namun, sekarang kita lihat saja nanti. Saatnya untuk pulang, tetap fokus sepenuhnya, dan menjalani rutinitas ‘berlatih, makan, tidur, ulangi’ - terus seperti ini sampai tiba di Portimao.”