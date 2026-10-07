Honda Umumkan Aleix Espargaro sebagai Pengganti Mir di GP Indonesia

Honda test rider Aleix Espargaro will replace Joan Mir at this weekend’s Indonesian MotoGP.

Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.
Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.
© Gold and Goose

Honda mengonfirmasi bahwa Joan Mir masih tetap absen untuk Grand Prix Indonesia, dengan Aleix Espargaro diumumkan sebagai penggantinya.

Ini akan menjadi penampilan perdana Espargaro musim ini bersama HRC, sementara itu Mir masih harus absen akibat masalah kesehatan yang belum dikonfirmasi.

Espargaro sendiri memiliki waktu lintasan yang terbatas sepanjang 2026 setelah mengalami cedera pada tes privat di Sepang.

Ia sudah menjalani operasi lanjutan untuk melepas implan logam dari punggungnya, yang dipasang setelah pemenang tiga balapan MotoGP itu mengalami patah pada empat ruas tulang belakang akibat kecelakaan tersebut.

Aleix Espargaro.
Aleix Espargaro.
© Gold and Goose

Cedera tersebut membuat Espargaro tidak bisa menguji RC213V sesuai yang direncanakan, dan juga membatalkan penampilan wildcard yang sudah dijadwalkan.

Bersiap untuk tampil pertama kalinya sejak balapan penutup musim 2025 di Valencia, Espargaro berkata: "Tentu saja, merupakan suatu kehormatan besar bisa bergabung dengan tim pabrikan Honda di MotoGP, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah memercayakan saya untuk membalap selagi Joan dan Taka dalam masa pemulihan.

“Setelah kecelakaan di awal tahun dan cedera yang saya alami, saya tidak memiliki banyak waktu untuk berlatih dengan motor seperti yang saya harapkan.

"Kami berangkat ke Mandalika dengan ekspektasi yang realistis karena saya hanya melahap sedikit putaran, dan sirkuit ini sangat menguras fisik, itu pun belum memperhitungkan faktor cuaca.

“Mari kita cari cara terbaik untuk membantu tim dan Honda akhir pekan ini, dan fokus pada hal tersebut.”

Pembalap Honda WorldSBK, Somkiat Chantra, tampil menggantikan Mir di ajang MotoGP Jepang akhir pekan lalu, dan ia menunjukkan performa mengesankan saat kembali ke paddock Grand Prix.

Somkiat Chantra, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Somkiat Chantra, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pembalap asal Thailand tersebut finis di posisi ke-13 dalam balapan hari Minggu, hanya terpaut tiga posisi di belakang Luca Marini.

Berbicara mengenai pembalap asal Italia itu, Marini saat ini merupakan pembalap Honda terbaik di klasemen, sembari berupaya memangkas jarak dengan Enea Bastianini dan Fermin Aldeguer dalam perebutan posisi ke-10 di kejuaraan.

Tags:

Aleix Espargaro
Joan Mir
Luca Marini
Somkiat Chantra
MotoGP
Enea Bastianini
Fermin Aldeguer
Honda
Honda HRC
Honda HRC (MotoGP)
Honda Umumkan Aleix Espargaro sebagai Pengganti Mir di GP Indonesia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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