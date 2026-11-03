Joan Mir Kembali Mengeluhkan Kondisi Fisiknya saat Comeback di Sepang

Balapan comeback Joan Mir di MotoGP berakhir lebih awal setelah masalah pusing muncul kembali di Sepang pada hari Minggu.

Pembalap tim pabrikan HRC tersebut sempat absen selama empat putaran saat menjalani perawatan untuk masalah penglihatan yang berkaitan dengan kelelahan.

Mir segera kembali ke performa terbaiknya di Malaysia, ia berhasil mengamankan akses langsung ke Kualifikasi 2 pada hari Jumat dan finis di posisi ke-16 pada Sprint Race setelah melakukan pit stop untuk mengganti motor ke setelan lintasan basah, tapi hujan yang ditunggu tepat setelah balapan selesai.

Namun, suhu panas mencapai 36 derajat Celsius memberikan dampak buruk saat balapan Grand Prix berlangsung. Pembalap asal Spanyol itu mengaku merasa pusing, yang membuatnya memutuskan untuk mundur saat menempati posisi kesepuluh pada putaran kesembilan dari total 20 putaran.

Joan Mir, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sejujurnya, saya sedikit kecewa karena harus mundur dari balapan, masih akibat masalah yang membuat saya absen dalam empat balapan terakhir,” ujar Mir kepada MotoGP.com.

“Ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan dengan dokter terkait kondisi di lintasan balap seperti ini, di mana detak jantung per menit meningkat.

“Kenyataannya, saat ini saya masih merasa sedikit pusing. Jadi, masih ada hal yang perlu ditangani.

“Saya kecewa karena selama akhir pekan kondisinya baik-baik saja, dan saya pikir performa saya akan lebih baik daripada yang sekarang.

“Kami akan terus berupaya untuk mencari solusi atas situasi ini sesegera mungkin.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Malaysian MotoGP Race lap times: Podium plus Honda riders © Peter McLaren

Rekan setimnya, Luca Marini, finis sebagai pembalap Honda terbaik di posisi ketujuh,

Mir dijadwalkan untuk kembali turun ke lintasan di Qatar pada hari Jumat.