Ogura Membagi Kesalahan 70/30 dengan Bezzecchi atas Insiden GP Malaysia

Ai Ogura menerima sebagian besar kesalahan atas insiden yang terjadi di Grand Prix Malaysia dengan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi.

Ogura explains Bezzecchi clash after Sepang podium near-miss
Ogura explains Bezzecchi clash after Sepang podium near-miss
© Gold and Goose

Bukan untuk pertama kalinya musim ini, dua pembalap Aprilia terlibat tabrakan dalam balapan MotoGP Malaysia di Sepang pada hari Minggu.

Kali ini adalah Ai Ogura dan penantang gelar Marco Bezzecchi, menyebabkan bagian bodi motor Trackhouse milik Ogura terlepas dan beterbangan di trek saat mereka bersinggungan di Tikungan 1.

Ogura berada di belakang Bezzecchi hampir sepanjang balapan sebelum memanfaatkan kesempatan untuk merebut posisi keempat pada lap-lap terakhir - membuktikan bahwa tidak ada team-order di Aprilia.

Untungnya, keduanya dapat melanjutkan balapan setelah insiden kontak tersebut.

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“Saya sedang mengincar posisi tersebut dan dia berusaha mempertahankan posisinya,” ujar Ogura kepada MotoGP.com.

“Ini sedikit kesalahan saya. Saya tidak melihatnya dan mengira dia akan tetap berada di jalurnya saat memasuki Tikungan 2, tetapi dia justru mencoba kembali ke apex di Tikungan 1.

“Itu adalah sesuatu yang tidak saya duga. Jadi, menurut saya perbandingannya 70/30, dengan 70 persen kesalahan ada pada saya.”

Ogura menambahkan: “Alasan mengapa saya bisa menyalip Bez adalah karena dia tidak mendapatkan dorongan yang cukup saat keluar dari Tikungan 14 dan Tikungan 3. Di situlah saya bisa mengejarnya. Setelah itu, saya mulai mendapatkan banyak peluang.”

Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Malaysian MotoGP.
Ai Ogura, Marco Bezzecchi, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

"Tidak ada dendam"

Bezzecchi merasa Ogura bisa saja menunggu momen yang lebih tepat untuk melakukan overtake, namun ia menegaskan bahwa tidak ada rasa dendam.

“Saat itu, Ai memang sedikit lebih cepat daripada saya, jadi menurut saya dia pasti akan segera menyalip saya, mungkin tiga tikungan setelahnya,” ujar Bezzecchi.

“Jadi, menurut saya kontak fisik itu sebenarnya tidak perlu, karena kami berdua jadi berisiko mengalami kecelakaan. Namun, pada akhirnya semua berjalan lancar, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Hal seperti ini memang bisa saja terjadi.

“Tentu saja, saat Anda memiliki kecepatan, Anda pasti akan mencoba untuk menyalip. Saya paham betul karena saya juga seorang pembalap, jadi tidak ada rasa kesal sama sekali.”

Malaysian MotoGP Race lap times: Top 6 riders
Malaysian MotoGP Race lap times: Top 6 riders
© Peter McLaren

Setelah menyalip Bezzecchi, Ogura berhasil memangkas jarak hingga dalam rentang satu detik dari Alex Marquez dan posisi podium saat melintasi garis finis.

“Setelah melewati garis finis, saat Anda begitu dekat dengan podium, Anda pun berpikir, ‘Ah, seandainya saja saya bisa melakukan manuver itu dua putaran lebih awal,’” akunya.

“Namun, inilah balapan saya; saya harus menerimanya dan terus melangkah maju.”

Nyaris jatuh di final lap

Sementara itu, Bezzecchi mengalami drama tambahan saat ia nyaris terjatuh di putaran terakhir, yang membuat posisi kelima jatuh ke tangan Enea Bastianini.

“Ban depan saya kehilangan grip begitu saya menyentuh rem sedikit saja; saya benar-benar keluar dari lintasan dan hampir saja terjatuh,” ujarnya.

“Itu momen yang sulit, saya pun kehilangan satu posisi lagi. Memang berat, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan motor, dan untungnya saya tidak sampai terjatuh.”

Posisi ketiga yang diraih Bezzecchi dalam Sprint dan posisi keenam dalam Grand Prix membuatnya semakin tertinggal dari pemimpin klasemen, Marc Marquez, di Malaysia.

Ia menuju Qatar dengan menempati peringkat ketiga dalam Kejuaraan Dunia, terpaut 23 poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, yang absen karena cedera.

MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
MotoGP title chase after the Malaysian MotoGP.
© Peter McLaren

Tags:

Ai Ogura
Marco Bezzecchi
Aprilia
Ogura Membagi Kesalahan 70/30 dengan Bezzecchi atas Insiden GP Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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