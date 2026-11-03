Kesulitan di Sepang, Bagnaia Ungkap Solusi Lamanya di Ducati Tak Tersedia

Francesco Bagnaia mengisyaratkan solusi teknis yang sebelumnya dipakai di Motegi tak lagi tersedia di Ducati.

Bagnaia finished with a Moto2-speed lap, then hinted at a missing Ducati solution
Bagnaia finished with a Moto2-speed lap, then hinted at a missing Ducati solution
© Gold and Goose

Setelah meraih pole, memenangkan Sprint, dan bertarung untuk kemenangan Grand Prix - sebelum bannya bocor - di Sepang tahun lalu, Francesco Bagnaia menyelesaikan balapan tahun ini dengan laptime yang lebih lambat dibandingkan dengan kelas Moto2.

Kecepatan Bagnaia pada lap terakhir adalah 2 menit 5,1 detik, terpaut 4,5 detik lebih lambat dibandingkan catatan waktu terbaiknya di awal balapan. Ia melintasi garis finis di posisi ke-13, tertinggal 32,9 detik dari rekan setimnya di Ducati sekaligus pemenang balapan, Marc Marquez.

Laptime tersebut juga lebih lambat dari fastest lap balapan Moto2 sebelumnya, 2 menit 4,422 detik yang dicatat oleh David Alonso.

“Kemarin saya hanya beruntung karena hujan mulai turun,” ujarnya. “Hari ini saya menyadari bahwa batasan saya terletak pada grip. Meski sudah berusaha mengaturnya, setelah lima putaran ban belakang saya sudah habis, sehingga saya harus mulai berpikir untuk sekadar menyelesaikan balapan.

“Pada putaran terakhir, saya mencatatkan waktu 2 menit 5,1 detik. Bagi saya, ini sungguh luar biasa jika mengingat apa yang sebenarnya mampu saya lakukan di sini. Namun, kondisinya memang seperti ini dan kita harus menerimanya. Tersisa tiga putaran lagi, dan saya akan berusaha memberikan yang maksimal.”

Malaysian MotoGP Race lap times: Ducati riders.
Malaysian MotoGP Race lap times: Ducati riders.
© Peter McLaren

Motegi 2025: Sesuatu telah berubah "yang membuat saya bisa balapan lagi"

Berbicara kepada Sky Italia, Bagnaia menambahkan, “Di akhir balapan, saya bahkan tidak bisa menyentuhkan lutut saya saat melibas tikungan ke kanan.

Tapi, juara MotoGP dua kali itu kemudian melontarkan pernyataan samar mengenai perubahan yang ada saat ia meraih kemenangan ganda di Motegi 2025, tetapi sudah tidak ada lagi.

“Masalahnya [saat ini] bukan terletak pada pengaturan (setup) ataupun kalibrasi elektronik; jadi, menambah atau mengurangi tenaga - bahkan jika dilakukan perubahan besar - sama sekali tidak menyelesaikan masalah apa pun.

“Kami telah melakukannya sepanjang tahun, dan masalahnya selalu sama. Tahun lalu pun kondisinya sama.

“Pada tes di Misano dan [kemudian] saat balapan di Jepang, ada sesuatu yang diubah - di luar sekadar kalibrasi dan pengaturan - dan perubahan itulah yang membuat saya bisa kembali membalap.

“Sayangnya, hal itu kini jelas tidak ada, sama seperti halnya yang memang tidak ada sejak balapan setelah Jepang tahun lalu.”

Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Saat didesak mengenai alasan mengapa perubahan tersebut tidak lagi ada, Bagnaia menjawab: "Perubahan itu sudah tidak ada, tidak perlu membahas detailnya."

Menanggapi komentar Bagnaia, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menjawab: "Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang ia maksud. Kami telah melakukan semua yang kami bisa, namun sayangnya kami belum menemukan apa yang ia butuhkan."

Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
MotoGP
Kesulitan di Sepang, Bagnaia Ungkap Solusi Lamanya di Ducati Tak Tersedia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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