MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Menang, Berpeluang Kunci Gelar di Qatar

Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, putaran 19 musim.

Marquez won the Malaysian Grand Prix
Marquez won the Malaysian Grand Prix
© Gold and Goose

Marc Marquez dari Ducati menempatkan dirinya dalam posisi match poin untuk gelar MotoGP 2026 setelah mendominasi Grand Prix Malaysia untuk menambah keunggulannya di klasemen.

Pembalap Ducati Lenovo itu meraih kemenangan ketujuhnya musim ini untuk membangun keunggulan 44 poin atas Jorge Martin yang absen karena cedera.

Marquez menang dengan selisih lebih dari empat detik di depan pembalap KTM, Pedro Acosta, sementara pole-sitter Alex Marquez dari Gresini Ducati justru melorot ke posisi ketiga.

Ai Ogura finis sebagai pembalap Aprilia terbaik di posisi keempat, sementara harapan gelar juara Marco Bezzecchi tampak semakin jauh setelah ia kalah dari pembalap Tech3 KTM, Enea Bastianini, yang menempati posisi kelima.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez merebut holeshot dari posisi kedua, mengungguli adik laki-lakinya, Alex Marquez.

Pembalap tim Gresini itu memanfaatkan keunggulan kecepatannya saat melewati tikungan ke kanan di Tikungan 3 untuk melakukan manuver menyalip menuju Tikungan 4.

Namun, Alex Marquez melebar di titik puncak tikungan, memberi kesempatan bagi Marc Marquez untuk kembali memimpin - posisi yang dipertahankannya hingga akhir.

Memasuki lap kelima, Marquez telah unggul setengah detik dari para pembalap di belakangnya, sembari terus mengatur ritme balapnya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas.

Start, 2026 Malaysian MotoGP.
Start, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Pada awal Lap 10, keunggulan tersebut telah bertambah menjadi 1,5 detik, sementara Alex Marquez dan Acosta dari tim KTM bersaing memperebutkan posisi kedua.

Acosta berhasil menyalip Alex Marquez di Tikungan 9 pada putaran ke-10, namun upayanya terlambat untuk bisa memberikan tekanan berarti kepada pembalap Ducati yang berada di depannya.

Marquez melintasi garis finis dengan keunggulan 4,172 detik atas Acosta, sementara Alex Marquez melengkapi posisi podium.

Ai Ogura menempati posisi keempat untuk tim Trackhouse Aprilia setelah berhasil bertahan dari kontak di fase akhir balapan dengan Bezzecchi - yang performanya mulai menurun - di Tikungan 2.

Situasi bagi Bezzecchi kian memburuk pada putaran terakhir saat ia disalip oleh Bastianini, yang membuatnya harus puas finis di posisi kelima.

Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Luca Marini menempati posisi ketujuh untuk Honda, sedangkan pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio, berada di posisi kedelapan, di depan Brad Binder (KTM) dan Franco Morbidelli (VR46).

Fabio Quartararo menjadi pembalap Yamaha terdepan di posisi ke-11, tepat di depan rekan setimnya, Alex Rins, sementara Pecco Bagnaia mengalami kesulitan dan harus puas finis di posisi ke-13 dengan motor Ducati pabrikan lainnya, terpaut 32,9 detik dari Marc di bendera finis.

Masalah teknis membuat pembalap LCR Honda, Johann Zarco, harus tersingkir menjelang akhir sesi, sementara rekan setimnya, Diogo Moreira, mengalami kecelakaan.

Joan Mir (Honda) mengundurkan diri karena sakit, sedangkan pembalap pengganti di tim Pramac Yamaha, Augusto Fernandez, terjatuh pada putaran kedua.

Jarak ini membuat Marquez tiba di Qatar dengan peluang pertamanya untuk meraih gelar MotoGP kedelapannya.

Keunggulan Marquez dalam perebutan gelar juara kini mencapai 44 poin atas Martin, yang harus absen karena cedera, sementara Bezzecchi tertinggal 67 poin.

MotoGP Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)20 laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+4.172s
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+5.955s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+6.759s
5Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+10.896s
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+11.259s
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+17.724s
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+17.79s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+23.729s
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+25.097s
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+25.826s
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+27.063s
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+32.96s
14Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+34.597s
15Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+38.446s
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+43.327s
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V) 
 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)* 
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V) 
 Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1) 

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Menang, Berpeluang Kunci Gelar di Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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