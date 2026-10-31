Alex Marquez Pertimbangkan Absen di Qatar untuk Jalani Operasi

Alex Marquez mengakui bahwa absen di MotoGP Qatar akhir pekan depan merupakan opsi karena ia juga mempertimbangkan untuk menjalani operasi pada bahu yang ia cedera di Barcelona pada bulan Mei lalu.

Sky Sports melaporkan pada hari Sabtu di ajang Grand Prix Malaysia bahwa Alex Marquez tengah mempertimbangkan absen pada putaran berikutnya di Qatar untuk menjalani operasi.

Gresini Racing belum memberikan komentar resmi mengenai hal ini, meskipun Marquez telah mengungkapkan kepada para wartawan di Sepang bahwa opsi tersebut sedang ia pertimbangkan.

Pembalap 30 tahun itu sempat menjalani operasi pada tulang selangka kanannya awal tahun ini setelah mengalami kecelakaan hebat di Barcelona. Kondisi tersebut kembali menimbulkan masalah dalam beberapa balapan terakhir, karena ia kini mengalami bursitis.

Alex Marquez accident, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

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Operasi dijalankan hari Selasa

Menurut Motorsport, pembalap Gresini tersebut memang dijadwalkan untuk menjalani operasi pada akhir musim, namun kini jadwalnya bisa dimajukan menjadi Selasa depan.

Ia menyampaikan kepada media Spanyol tersebut pada hari Sabtu: “Kami sedang mengevaluasi semua kemungkinan.

“Saya terus berlatih di setiap ajang balapan sejak kembali setelah kecelakaan di Montmelo, dan sejujurnya, saya mengalami masa-masa sulit.

“Kecelakaan yang saya alami di Barcelona sangat parah, dan tulang selangka saya harus segera dioperasi."

Marquez akan menjalani operasi yang ditangani oleh Dr. Samuel Antuna, yang sebelumnya juga melakukan operasi pada bahu sang kakak, Marc Marquez, tahun ini.

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Alex Marquez, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Kenapa keputusan ini terasa masuk akal?

Keputusan mengenai langkah Marquez selanjutnya akan segera diambil.

Alex termasuk salah satu pembalap yang paling vokal menyuarakan pendapatnya terkait rencana balapan di Qatar pekan depan, apalagi dengan situasi timur tengah yang jauh dari kata kondusif.

Dalam konteks ini, kebutuhan untuk menjalani operasi datang pada saat yang tepat, meskipun konfirmasi resmi mengenai pembatalan balapan di Qatar akan membuat keputusannya menjadi jauh lebih mudah.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Dengan rangkaian balapan berturut-turut di Portugal dan Valencia yang menjadi penutup musim 2026 - di mana sirkuit Portimao menuntut fisik yang prima - menjalani operasi sekarang akan memberikan waktu lebih dari dua minggu bagi Marquez untuk memulihkan diri sebelum balapan-balapan terakhir tersebut.

Selain itu, ia akan menjajal untuk pertama kalinya motor KTM yang akan ia kendarai musim depan, dalam sesi uji coba satu hari yang berlangsung pada hari Selasa setelah Grand Prix Valencia.

Marquez terjatuh saat memimpin Sprint Race hari Sabtu di Sepang, namun ia menyebut kejadian itu sebagai kesalahannya sendiri.