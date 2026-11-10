Rossi Mengenang "Kesedihan Mendalam" atas Meninggalnya Simoncelli

Valentino Rossi menuliskan “kesedihan yang mendalam” yang dirasakannya atas kematian Marco Simoncelli pada ajang MotoGP Malaysia 2011.

Rossi dan Simoncelli sudah lama berteman jauh sebelum juara dunia 250cc tahun 2008 itu tiba di MotoGP pada 2010. Dan menjelang musim 2011, Simoncelli muncul sebagai salah satu pembalap paling menjanjikan sekaligus sosok yang karismatik di ajang MotoGP.

Tapi, karier menjanjikannya secara tragis berakhir setelah kecelakaan fatal dalam gelaran Grand Prix Malaysia tahun itu, yang juga melibatkan Rossi.

Simoncelli kehilangan kendali pada bagian depan motornya di Tikungan 11 pada putaran kedua. Alih-alih terjatuh dan meluncur ke sisi luar lintasan, ia tetap bertahan dan mencoba mengendalikan motornya,.

Hal itu justru membuatnya berbelok ke arah dalam lintasan, Rossi dan Colin Edwards, yang berada tepat di belakangnya, tidak dapat menghindari benturan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Baru setelah kembali ke area pit, Rossi memahami apa yang sebenarnya telah terjadi.

Marco Simoncelli & Valentino Rossi, 2011 MotoGP Australian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Saya berjalan menuju garasi,” tulis Valentino Rossi saat mengenang insiden Simoncelli dalam bukunya, La Mia Storia (My Story) - yang dijadikan kutipan oleh media Spanyol, El Mundo.

“Saya masuk ke dalam lalu berhenti. Uccio [Alessio Salucci] menghampiri saya; ia tampak sangat terpukul.

“Dia berkata, ‘Helmnya [Simoncelli] terlepas... Helmnya terlepas.’

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Aku mengumpat, memejamkan mata, lalu melontarkan serangkaian kata-kata kasar. Sebab, helm tetaplah helm - dan jika tali pengikat dagunya putus, itu berarti benturan yang terjadi sungguh dahsyat.

“Di layar monitor, rekaman kecelakaan itu mulai ditampilkan. Aku melihat saat benturan terjadi.

Marco Simoncelli chases Valentino Rossi, 2011 MotoGP Catalan Grand Prix. Credit: Gold and… © Gold & Goose

“Perasaan hampa yang begitu mendalam dan menyeluruh menyelimuti diri saya. Saya merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi.

“Ini adalah beban yang hampir tak sanggup saya pikul, meskipun saya tahu bahwa rangkaian peristiwa yang berujung pada kecelakaan itu terjadi akibat serangkaian keadaan tertentu.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Valentino Rossi's Simoncelli tribute leathers at 2014 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit:… © Gold & Goose

Rossi terus membalap selama 10 tahun lagi sebelum pensiun pada 2021. Tak lama setelah insiden tersebut, ia sempat ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir 2011.

“Tidak—hal itu sama sekali tidak terlintas di benak saya,” tulisnya. “Bahkan, pikiran itu tidak muncul sedikit pun selama hari-hari tersebut.

“Segala sesuatu - benar-benar segalanya - mengenai bagaimana peristiwa itu terjadi hanyalah bagian dari olahraga ini.

“Marco memahami hal itu, dan ia selalu mencintai dunia balap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya pun selalu menyadarinya. Dan bagi saya pribadi, saya telah mencintai dunia balap sejak awal mula.”