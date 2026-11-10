Motor Di Giannantonio Berubah secara Dramatis di GP Qatar

Usai naik podium di Sprint Race Lusail hari Sabtu, Fabio di Giannantonio hanya finis kedelapan di Grand Prix Qatar.

Fabio di Giannantonio had his best Ducati in two years, but everything changed in the race
Fabio di Giannantonio had his best Ducati in two years, but everything changed in the race
© Gold and Goose

Fabio di Giannantonio mengatakan bahwa motor Ducati VR46 miliknya berada dalam kondisi terbaik selama dua tahun terakhir setelah mencatatkan waktu tercepat pada sesi warm-up MotoGP Qatar.

Namun, harapan untuk kembali meraih kemenangan seperti yang ia capai di Lusail pada tahun 2023 pupus di awal balapan.

Diggia, yang menempati baris depan saat kualifikasi dan finis kedua di Sprint Race, mengatakan motornya menjadi "mustahil" untuk dimiringkan karena getaran yang sangat hebat, membuatnya jadi pembalap Ducati paling lambat pada beberapa bagian balapan.

Pembalap Italia, yang sebelumnya juga mengeluhkan masalah top-speed, menegaskan bahwa masalah yang terjadi pada hari Minggu di luar kendalinya, sembari mengisyaratkan bahwa itu mungkin ada kaitannya dengan ban.

Qatar MotoGP Race Lap Times: Podium plus Ducati riders.
Qatar MotoGP Race Lap Times: Podium plus Ducati riders.
© Peter McLaren

“Pagi ini, setelah sesi pemanasan, saya katakan kepada tim saya bahwa ini adalah motor yang paling menyenangkan untuk dikendarai dalam dua tahun terakhir!” ujar Di Giannantonio. “Motor saya luar biasa, dan saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan; kami melaju dengan cepat.

“Kami sudah siap untuk tampil maksimal dalam balapan. Namun sayangnya, setelah beberapa putaran, motor tidak bisa dimiringkan karena muncul getaran yang sangat hebat. Jadi, ini jelas merupakan sesuatu di luar kendali kami.

“Mari kita ambil sisi positifnya. Kami tampil cepat saat Sprint, tetapi pada momen krusial akhir pekan ini, kami justru tidak mampu menunjukkan potensi kami kembali.

“Namun, hal-hal seperti ini bisa terjadi dan berada di luar kendali kami, jadi mari kita melangkah maju.”

Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Qatar MotoGP.
© Gold and Goose

Di Giannantonio finis di posisi kedelapan dan tetap menempati peringkat keenam dalam klasemen, sekaligus menjadi pembalap Ducati terbaik berikutnya setelah pemimpin klasemen, Marc Marquez.

Dengan dua putaran tersisa, pembalap asal Italia itu secara matematis masih berpeluang mengejar Pedro Acosta yang berada di posisi keempat - sosok yang kursinya di tim pabrikan KTM akan ia ambil alih pada tahun 2027.

Rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, finis di posisi kesebelas dengan mengendarai motor GP25 yang merupakan model tahun lalu.

MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders).
MotoGP title chase after Qatar GP: Points per race (top 10 riders).
© Peter McLaren

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing
MotoGP
Motor Di Giannantonio Berubah secara Dramatis di GP Qatar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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