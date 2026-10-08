RESMI: Morbidelli Pindah ke Aruba.it Ducati untuk Musim MotoGP 2027

Franco Morbidelli dipastikan akan pindah dari MotoGP ke WorldSBK bersama Aruba.it Ducati untuk musim 2027.

Morbidelli leaves MotoGP for WorldSBK
Morbidelli leaves MotoGP for WorldSBK
© Gold and Goose

Franco Morbidelli akhirnya dipastikan akan pindah ke kejuaraan World Superbike bersama tim pabrikan Aruba.it Ducati untuk musim 2027.

Morbidelli praktis akan bertukar posisi dengan juara WorldSBK, Nicolo Bulega, yang bergabung dengan VR46 Ducati di MotoGP.

Fermin Aldeguer, yang pindah dari Gresini, akan menjadi rekan setim Bulega di VR46.

Sementara itu, Morbidelli akan bergabung dengan Jack Miller dan Brad Binder dalam beralih dari MotoGP ke SBK tahun depan.

Franco Morbidelli, 2017 Moto2 world champion.
Franco Morbidelli, 2017 Moto2 world champion.
© Gold and Goose

Mendapat bimbingan dari Valentino Rossi sejak awal kariernya, Morbidelli menjadi anggota resmi pertama VR46 Riders Academy.

Tapi, ia menempuh jalan yang tidak biasa menuju MotoGP. Ia melewatkan kelas Moto3 dan langsung masuk ke kancah Grand Prix melalui kelas Moto2 setelah memenangi kejuaraan European Superstock Championship 2013.

Podium pertama Italtrans pada musim berikutnya membuka jalan baginya untuk bergabung dengan tim Marc VDS - yang telah memenangkan berbagai gelar juara - pada tahun 2016.

Morbidelli menempati peringkat keempat dalam kejuaraan dunia sebelum mendominasi musim 2017, dengan meraih delapan kemenangan Grand Prix.

Beralih ke MotoGP bersama Marc VDS pada tahun 2018, Morbidelli menjalani musim debut yang berat dengan motor Honda sebelum akhirnya bergabung dengan proyek baru Petronas SRT Yamaha.

Franco Morbidelli's most recent MotoGP win, Valencia 2020.
Franco Morbidelli's most recent MotoGP win, Valencia 2020.
© Gold and Goose

Setelah secara mengejutkan dikalahkan oleh rekan setimnya yang berstatus rookie, Fabio Quartararo, pada tahun 2019, Morbidelli menikmati musim MotoGP terbaiknya dengan memenangkan tiga Grand Prix dan menjadi runner-up di bawah Joan Mir di klasemen musim 2020.

Ia kembali meraih podium pada awal tahun 2021. Namun, meskipun sempat pindah ke tim pabrikan Yamaha di pertengahan musim untuk menggantikan Maverick Vinales, Morbidelli tidak lagi mencicipi podium MotoGP selama tiga tahun berikutnya.

Ia akhirnya kembali naik podium saat membalap untuk Pramac Ducati pada balapan Sprint di Misano tahun 2024, tahun yang sebelumnya diawali cedera kepala serius akibat kecelakaan saat mengendarai motor Superbike.

Setelah Pramac beralih ke Yamaha - motor yang sempat menyulitkan Morbidelli pada tahun 2022 dan 2023 - pembalap Italia itu akhirnya bergabung dengan tim milik VR46 pada awal tahun lalu.

Tiga podium di awal musim sempat mengisyaratkan kebangkitan kariernya, namun setelah itu Morbidelli hanya sekali lagi naik podium. Meski demikian, posisi ketujuh di klasemen akhir menandai musim terbaiknya sejak 2020.

Franco Morbidelli, 2026 Dutch MotoGP.
Franco Morbidelli, 2026 Dutch MotoGP.
© Gold and Goose

Morbidelli kesulitan mengulangi performa yang membawanya naik podium saat mengendarai motor GP25 spesifikasi tim satelit musim ini. 

Hasil terbaiknya adalah finis ketiga dalam Sprint di Jerez yang berlangsung dalam kondisi lintasan basah, namun di luar itu, ia jarang berhasil menembus posisi sepuluh besar.

Pembalap 31 tahun itu kini bertekad memanfaatkan pengalamannya dengan ban Michelin saat memulai kiprah baru di ajang WorldSBK, di mana ia akan satu tim dengan sesama mantan pembalap MotoGP, Iker Lecuona.

Lecuona merupakan satu-satunya pembalap yang berhasil mengalahkan Bulega sejauh musim ini.

Mengenai kepindahannya ke WorldSBK, Morbidelli mengatakan: “Saya sangat senang dan antusias menyambut babak baru dalam karier saya ini. Saya berterima kasih kepada Ducati dan Aruba atas kesempatan ini.

"Seperti biasa, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi ekspektasi tim yang telah bertarung di papan atas selama bertahun-tahun dan baru saja menjuarai Kejuaraan Dunia Superbike. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih hasil gemilang bersama-sama.”

Tags:

Franco Morbidelli
Aruba.it Racing - Ducati
Pertamina Enduro VR46 Racing
Ducati
2027
World Superbikes
MotoGP
RESMI: Morbidelli Pindah ke Aruba.it Ducati untuk Musim MotoGP 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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