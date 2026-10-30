Balap dengan Tangan Patah, Martin Belum Mau Menyerah Kejar Gelar

Jorge Martin akan berupaya untuk tampil di MotoGP Malaysia, meskipun mengalami pergelangan tangan patah.

Jorge Martin's wrist would normally be in a cast, but he'll try to ride at Sepang
Jorge Martin's wrist would normally be in a cast, but he'll try to ride at Sepang
© Gold and Goose

Seandainya Jorge Martin tidak sedang terlibat dalam perebutan gelar juara MotoGP yang sengit, ia pasti sudah berada di rumah dengan pergelangan tangan yang patah dan terbalut gips selama empat atau lima minggu ke depan.

Sebaliknya, Martin akan kembali beraksi di lintasan Sepang pada Jumat pagi, kurang dari seminggu setelah mengalami cedera akibat terjatuh saat terlibat pertarungan sengit demi kemenangan melawan rival Kejuaraan Dunia, Marc Marquez, di Phillip Island.

Setelah sempat dinyatakan tidak fit di Australia - di mana ajang Grand Prix kemudian dibatalkan - Martin kini telah diizinkan untuk turun dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sepang, yang setelahnya kondisi fisiknya akan kembali dievaluasi.

"Saya akan balapan dengan pergelangan tangan patah"

“Saya baik-baik saja. Kondisi saya bisa saja jauh lebih buruk setelah kecelakaan itu,” ujar Martin kepada MotoGP.com di Malaysia.

“Saya merasa bersyukur bisa berada di sini, bisa mencoba kembali hanya lima hari setelah tulang radius saya patah.

“Tentu saja, dinyatakan fit adalah langkah pertama. Kemudian, benar-benar turun berkendara adalah langkah yang jauh lebih besar; jadi, setelah mencobanya, barulah saya akan memutuskan apakah akan melanjutkannya selama akhir pekan ini atau tidak.”

Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Dibatalkannya Grand Prix Phillip Island membuat Martin kini hanya tertinggal sepuluh poin dari juara bertahan Marquez (Ducati), dengan empat seri tersisa.

“Tentu saja, jika saya tidak sedang dalam persaingan perebutan gelar juara, saya pasti akan memasang gips pada lengan saya dan menunggu selama empat atau lima minggu. Itu adalah prosedur pemulihan yang lazim,” ujar Martin.

“Saya telah berupaya melakukan segalanya selama berada di Kuala Lumpur untuk mempercepat proses pemulihan, namun penyembuhan tulang memang membutuhkan waktu. Tulang saya belum pulih; masih patah. Jadi, saya akan tetap membalap dengan pergelangan tangan yang patah.”

“Mari kita coba menikmati putaran-putaran yang akan saya jalani, dan kita lihat saja apakah saya mampu tampil kompetitif.”

Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP.
Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Pertarungan gelar MotoGP "belum berakhir sampai itu berakhir"

Martin tahu ia akan balapan dengan rasa sakit tidak hanya di Sepang, tetapi juga di Qatar, tempat putaran berikutnya akan berlangsung seminggu kemudian.

Setelah itu, akan ada jeda satu akhir pekan sebelum Portimao dan Valencia menjadi penutup musim ini.

“Menurut saya, di Portimao nanti saya sudah bisa membalap dengan cara yang normal. Namun, saat ini ada balapan di Malaysia dan kemudian Qatar yang masih menjadi tanda tanya besar terkait kondisi saya,” ujarnya.

“Untuk saat ini, segalanya belum berakhir - itu sudah pasti - apa pun bisa terjadi [dalam perebutan gelar juara].

“Namun, saya tidak terlalu memikirkan soal kejuaraan.

“Saya ingin melihat apakah saya mampu bersaing; jika memang mampu, berarti saya masih dalam persaingan. Jika tidak, kita lupakan saja hal itu.”

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip Island GP.
The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip…
© Peter McLaren

Sayangnya bagi Martin, ajang akhir pekan ini secara historis merupakan salah satu yang tersulit bagi Aprilia, sekaligus salah satu yang paling sukses bagi Ducati.

Ducati telah memenangkan sembilan balapan MotoGP Malaysia, termasuk empat Grand Prix terakhir secara berturut-turut dan ketiga balapan Sprint di Sepang.

Hasil terbaik Aprilia di MotoGP adalah posisi ketujuh, yang diraih oleh Alvaro Bautista pada tahun 2016 dan Maverick Vinales pada tahun 2024.

Tahun lalu, Ai Ogura menjadi pembalap dengan motor RS-GP yang finis di posisi tertinggi, yakni posisi kesepuluh; meskipun rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, sempat mencatatkan waktu putaran tercepat kedua - di belakang Alex Marquez - pada hari terakhir tes pramusim tahun ini.

Martin sendiri tidak memiliki banyak waktu trek di Sepang dengan RS-GP, karena ia melewatkan Grand Prix tahun lalu dan pra-musim 2026 karena cedera.

Marc Marquez merupakan pemenang MotoGP Sepang dua kali, tapi ia melewatkan balapan tahun lalu karena cedera, sehingga kemenangan terakhirnya sebagai pembalap Honda terjadi pada tahun 2018.

Tags:

Jorge Martin
Aprilia
MotoGP
Balap dengan Tangan Patah, Martin Belum Mau Menyerah Kejar Gelar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Jorge Martin Dinyatakan Fit untuk Balapan di MotoGP Malaysia
Jorge Martin.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Ingin Menggunakan Media untuk Hancurkan Rival
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Japanese MotoGP
MotoGP News
Meski Cedera, Jorge Martin akan Coba Balapan di MotoGP Malaysia
Jorge Martin, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Aprilia: "Saya Tidak Tahu Apakah ini Hal Baik atau Buruk untuk Jorge"
Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Bos Ducti Memetakan Persaingan Gelar MotoGP Usai GP Australia
Jorge Martin, Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP.
MotoGP News
Jorge Martin Targetkan Comeback Mengejutkan di GP Malaysia
Jack Miller, 2026 Australian MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Meski Cedera, Marc Marquez Tetap Waspadai Kecepatan Martin
8m ago
Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Jawaban Samar Marc Marquez soal Team-Order Ducati
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Balap dengan Tangan Patah, Martin Belum Mau Menyerah Kejar Gelar
3h ago
Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
Joan Mir Ungkap Masalah Pengelihatan selama Absen Sakit
4h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Yamaha Tidak Yakin akan Berpartisipasi di MotoGP Qatar
4h ago
Alex Rins, Qatar.

More News

MotoGP News
Jorge Martin Dinyatakan Fit untuk Balapan di MotoGP Malaysia
12h ago
Jorge Martin.
MotoGP News
Vinales Ungkap Aturan 'Potong Gaji' Jika Terlalu Banyak Absen
20h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez "30% akan Tetap Balapan" setelah Musim 2028
20h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP
MotoGP News
Di Giannantonio Minta MotoGP Pastikan Batas Minimum Tes untuk 2027
28/10/26
Dani Pedrosa, KTM, 2026 Sepang Shakedown test.
MotoGP News
Pembalap MotoGP akan Kembali Bertemu untuk Membahas GP Qatar
28/10/26
2025 Qatar MotoGP