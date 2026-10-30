Balap dengan Tangan Patah, Martin Belum Mau Menyerah Kejar Gelar

Seandainya Jorge Martin tidak sedang terlibat dalam perebutan gelar juara MotoGP yang sengit, ia pasti sudah berada di rumah dengan pergelangan tangan yang patah dan terbalut gips selama empat atau lima minggu ke depan.

Sebaliknya, Martin akan kembali beraksi di lintasan Sepang pada Jumat pagi, kurang dari seminggu setelah mengalami cedera akibat terjatuh saat terlibat pertarungan sengit demi kemenangan melawan rival Kejuaraan Dunia, Marc Marquez, di Phillip Island.

Setelah sempat dinyatakan tidak fit di Australia - di mana ajang Grand Prix kemudian dibatalkan - Martin kini telah diizinkan untuk turun dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sepang, yang setelahnya kondisi fisiknya akan kembali dievaluasi.

"Saya akan balapan dengan pergelangan tangan patah"

“Saya baik-baik saja. Kondisi saya bisa saja jauh lebih buruk setelah kecelakaan itu,” ujar Martin kepada MotoGP.com di Malaysia.

“Saya merasa bersyukur bisa berada di sini, bisa mencoba kembali hanya lima hari setelah tulang radius saya patah.

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“Tentu saja, dinyatakan fit adalah langkah pertama. Kemudian, benar-benar turun berkendara adalah langkah yang jauh lebih besar; jadi, setelah mencobanya, barulah saya akan memutuskan apakah akan melanjutkannya selama akhir pekan ini atau tidak.”

Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Dibatalkannya Grand Prix Phillip Island membuat Martin kini hanya tertinggal sepuluh poin dari juara bertahan Marquez (Ducati), dengan empat seri tersisa.

“Tentu saja, jika saya tidak sedang dalam persaingan perebutan gelar juara, saya pasti akan memasang gips pada lengan saya dan menunggu selama empat atau lima minggu. Itu adalah prosedur pemulihan yang lazim,” ujar Martin.

“Saya telah berupaya melakukan segalanya selama berada di Kuala Lumpur untuk mempercepat proses pemulihan, namun penyembuhan tulang memang membutuhkan waktu. Tulang saya belum pulih; masih patah. Jadi, saya akan tetap membalap dengan pergelangan tangan yang patah.”

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“Mari kita coba menikmati putaran-putaran yang akan saya jalani, dan kita lihat saja apakah saya mampu tampil kompetitif.”

Jorge Martin, wrist injury, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Pertarungan gelar MotoGP "belum berakhir sampai itu berakhir"

Martin tahu ia akan balapan dengan rasa sakit tidak hanya di Sepang, tetapi juga di Qatar, tempat putaran berikutnya akan berlangsung seminggu kemudian.

Setelah itu, akan ada jeda satu akhir pekan sebelum Portimao dan Valencia menjadi penutup musim ini.

“Menurut saya, di Portimao nanti saya sudah bisa membalap dengan cara yang normal. Namun, saat ini ada balapan di Malaysia dan kemudian Qatar yang masih menjadi tanda tanya besar terkait kondisi saya,” ujarnya.

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“Untuk saat ini, segalanya belum berakhir - itu sudah pasti - apa pun bisa terjadi [dalam perebutan gelar juara].

“Namun, saya tidak terlalu memikirkan soal kejuaraan.

“Saya ingin melihat apakah saya mampu bersaing; jika memang mampu, berarti saya masih dalam persaingan. Jika tidak, kita lupakan saja hal itu.”

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip… © Peter McLaren

Sayangnya bagi Martin, ajang akhir pekan ini secara historis merupakan salah satu yang tersulit bagi Aprilia, sekaligus salah satu yang paling sukses bagi Ducati.

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Ducati telah memenangkan sembilan balapan MotoGP Malaysia, termasuk empat Grand Prix terakhir secara berturut-turut dan ketiga balapan Sprint di Sepang.

Hasil terbaik Aprilia di MotoGP adalah posisi ketujuh, yang diraih oleh Alvaro Bautista pada tahun 2016 dan Maverick Vinales pada tahun 2024.

Tahun lalu, Ai Ogura menjadi pembalap dengan motor RS-GP yang finis di posisi tertinggi, yakni posisi kesepuluh; meskipun rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, sempat mencatatkan waktu putaran tercepat kedua - di belakang Alex Marquez - pada hari terakhir tes pramusim tahun ini.

Martin sendiri tidak memiliki banyak waktu trek di Sepang dengan RS-GP, karena ia melewatkan Grand Prix tahun lalu dan pra-musim 2026 karena cedera.

Marc Marquez merupakan pemenang MotoGP Sepang dua kali, tapi ia melewatkan balapan tahun lalu karena cedera, sehingga kemenangan terakhirnya sebagai pembalap Honda terjadi pada tahun 2018.

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