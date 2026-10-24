Luca Marini Mundur dari GP Australia, HRC Tanpa Pembalap Pabrikan

Luca Marini dipastikan absen dari sisa akhir pekan MotoGP Australia di Phillip Island setelah terserang virus yang menyebabkan demam dan kelemahan otot.

Pembalap asal Italia itu melewatkan sesi latihan (Practice) pada Jumat sore, setelah hanya sempat melahap dua putaran penuh pada Free Practice 1 (FP1) dengan catatan waktu 6,048 detik di belakang pemimpin sesi, Marc Marquez.

Marini menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada Sabtu pagi, namun dinyatakan tidak dalam kondisi layak untuk melanjutkan partisipasinya.

Pengunduran dirinya membuat Honda HRC tidak memiliki pembalap untuk sisa akhir pekan di Phillip Island, karena rekan setimnya, Joan Mir, sudah absen.

Chief Medical Officer MotoGP, Dr. Angel Charte, menjelaskan: “Selama sepekan terakhir, Luca Marini mengalami kondisi akibat infeksi virus serta demam tinggi selama tiga hingga empat hari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dalam 48 hingga 72 jam terakhir, ia mengalami kelemahan otot yang disebabkan oleh virus tersebut, yang memengaruhi bagian tubuh atas maupun bawahnya.

“Pada pemeriksaan terakhir yang dilakukan Sabtu pagi, ia masih menunjukkan gejala yang sama dan dinyatakan tidak layak untuk berkompetisi. Kondisinya akan diperiksa kembali di Malaysia.”

Mir sudah absen karena masalah kesehatan yang terus berlanjut sejak seri Misano, dan posisinya tidak digantikan di Phillip Island.

Takaaki Nakagami mengalami cedera saat tampil sebagai pembalap wildcard di Motegi, sementara pembalap penguji HRC lainnya, Aleix Espargaro, juga tidak dapat berpartisipasi setelah menjalani operasi untuk mengatasi arm pump.