RESMI: Honda Promosikan Moreira ke Tim Pabrikan, Alonso Gabung LCR

Diogo Moreira terpilih untuk menjadi rekan satu tim Fabio Quartararo di tim pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2027, demikian konfirmasi resmi dari HRC.

Moreira, yang sedang menjalani musim debutnya di MotoGP bersama LCR, berhasil mengamankan kursi di tim pabrikan, mengungguli calon rookie musim depan yang baru direkrut Honda, David Alonso.

Quartararo dan pemenang balapan Moto2, Alonso, dipastikan bergabung dengan Honda untuk 2027 lewat pengumuman bulan Juli lalu. Keduanya melengkapi susunan empat pembalap bagi pabrikan tersebut untuk era baru 850cc/Pirelli.

Tapi, berbeda dengan Quartararo yang langsung diputuskan untuk bergabung dengan tim pabrikan HRC lewat kontrak berdurasi dua tahun, tujuan Alonso dalam kontrak "multi-tahun" miliknya masih belum diputuskan.

Diogo Moreira. © Gold and Goose

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Performa Moreira yang terus meningkat sebagai pembalap debutan - yang disorot dengan podium pertama Honda musim ini pada Sprint Race Motegi - tampaknya telah memastikan promosinya.

Juara bertahan Moto2 tersebut juga tampil mengesankan dalam sesi uji coba 850cc/Pirelli yang berlangsung di Red Bull Ring bulan lalu.

Moreira akan menjadi pembalap Brasil pertama yang membalap untuk tim pabrikan Honda sejak Alex Barros pada tahun 2004.

Alonso ke LCR

Keputusan HRC berarti Alonso akan mengambil alih kursi Moreira di LCR, mendampingi Johann Zarco pada musim depan.

Pembalap asal Kolombia yang saat ini menempati peringkat kelima dalam klasemen Moto2 tersebut akan melakoni debutnya di kelas utama pada sesi tes pascamusim di Valencia pada bulan Desember.

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David Alonso. © Gold and Goose

Pembalap HRC saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, masing-masing akan bergabung dengan Gresini Ducati dan Tech3 KTM untuk tahun 2027.