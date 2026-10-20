RESMI: Honda Promosikan Moreira ke Tim Pabrikan, Alonso Gabung LCR

Diogo Moreira mendapatkan kursi pabrikan Honda bersama Fabio Quartararo untuk tahun 2027, dengan David Alonso bergabung dengan LCR.

Honda decides MotoGP seats for Diogo Moreira and David Alonso.
Honda decides MotoGP seats for Diogo Moreira and David Alonso.
© Gold and Goose

Diogo Moreira terpilih untuk menjadi rekan satu tim Fabio Quartararo di tim pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2027, demikian konfirmasi resmi dari HRC.

Moreira, yang sedang menjalani musim debutnya di MotoGP bersama LCR, berhasil mengamankan kursi di tim pabrikan, mengungguli calon rookie musim depan yang baru direkrut Honda, David Alonso.

Quartararo dan pemenang balapan Moto2, Alonso, dipastikan bergabung dengan Honda untuk 2027 lewat pengumuman bulan Juli lalu. Keduanya melengkapi susunan empat pembalap bagi pabrikan tersebut untuk era baru 850cc/Pirelli.

Tapi, berbeda dengan Quartararo yang langsung diputuskan untuk bergabung dengan tim pabrikan HRC lewat kontrak berdurasi dua tahun, tujuan Alonso dalam kontrak "multi-tahun" miliknya masih belum diputuskan.

Diogo Moreira.
Diogo Moreira.
© Gold and Goose

Performa Moreira yang terus meningkat sebagai pembalap debutan - yang disorot dengan podium pertama Honda musim ini pada Sprint Race Motegi - tampaknya telah memastikan promosinya.

Juara bertahan Moto2 tersebut juga tampil mengesankan dalam sesi uji coba 850cc/Pirelli yang berlangsung di Red Bull Ring bulan lalu.

Moreira akan menjadi pembalap Brasil pertama yang membalap untuk tim pabrikan Honda sejak Alex Barros pada tahun 2004.

Alonso ke LCR

Keputusan HRC berarti Alonso akan mengambil alih kursi Moreira di LCR, mendampingi Johann Zarco pada musim depan.

Pembalap asal Kolombia yang saat ini menempati peringkat kelima dalam klasemen Moto2 tersebut akan melakoni debutnya di kelas utama pada sesi tes pascamusim di Valencia pada bulan Desember.

David Alonso.
David Alonso.
© Gold and Goose

Pembalap HRC saat ini, Joan Mir dan Luca Marini, masing-masing akan bergabung dengan Gresini Ducati dan Tech3 KTM untuk tahun 2027.

Tags:

Diogo Moreira
Fabio Quartararo
2027
Honda HRC (MotoGP)
Johann Zarco
RESMI: Honda Promosikan Moreira ke Tim Pabrikan, Alonso Gabung LCR
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
EKSKLUSIF Ai Ogura: Dari 'Anak Emas' Honda ke Calon Bintang Yamaha
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Quartararo Menjalani Hari Minggu Terbaiknya Sejak Juli di Mandalika
Fabio Quartararo, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
BREAKING: Aleix Espargaro Mundur dari MotoGP Indonesia
Aleix Espargaro, 2026 Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Beruntung Lolos dari Cedera Horor ala Marc Marquez di Mandalika
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Indonesia MotoGP
MotoGP News
Honda Umumkan Aleix Espargaro sebagai Pengganti Mir di GP Indonesia
Aleix Espargaro, 2026 Sepang MotoGP Shakedown.
MotoGP News
Somkiat Chantra Menikmati Comeback MotoGP-nya di Motegi
Somkiat Chantra, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Raul Fernandez Emosional Jelang Balapan Terakhir Phillip Island
1h ago
Raul Fernandez, 2025 Australian MotoGP at Phillip Island.
MotoGP News
RESMI: Honda Promosikan Moreira ke Tim Pabrikan, Alonso Gabung LCR
1h ago
Diogo Moreira.
MotoGP News
Martin Ungkap Alasan Tidak Bisa Mengimbangi Rekan Aprilianya di Mandalika
3h ago
Jorge Martin, Indonesian MotoGP.
MotoGP News
Casey Stoner Menjelaskan Pentingnya Gelar MotoGP Bersama Honda
15h ago
Casey Stoner, 2011 MotoGP Australian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Terkesan dengan Data Jorge Martin di Ducati
15h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, Phillip Island 2024.

More News

MotoGP News
KTM Cari Cara Pulihkan Keunggulan Usai Larangan Holeshot Device
16h ago
Pedro Acosta, practice start.
MotoGP News
Honda akan Segera Memutuskan Rekan Satu Tim Quartararo di 2027
20h ago
Diogo Moreira, Fabio Quartararo.
MotoGP News
Aldeguer Absen di Phillip Island, Lecuona Ditunjuk sebagai Pengganti
22h ago
Fermin Aldeguer, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bos Ducati dan Aprilia Membahas Kecepatan Motor MotoGP 850cc
18/10/26
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
EKSKLUSIF Ai Ogura: Dari 'Anak Emas' Honda ke Calon Bintang Yamaha
18/10/26
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 Indonesian MotoGP