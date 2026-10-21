Bidik Wilayah Minim Akses, MotoGP Resmikan Program Akademi

MotoGP Academy diumumkan oleh pihak kejuaraan untuk membuat ajang balap motor lebih mudah diakses.

"Underserved" regions are the target of the new MotoGP Academy project.
"Underserved" regions are the target of the new MotoGP Academy project.
© Gold & Goose

MotoGP meluncurkan cabang baru dari inisiatif "Road to MotoGP" yang berfokus pada ajang balap tingkat akar rumput.

"Road to MotoGP" merupakan payung yang menaungi berbagai kategori, seperti seri Moto4 - sebelumnya dikenal sebagai Talent Cups - serta rangkaian ajang JuniorGP.

Kini telah hadir proyek baru, yaitu MotoGP Academy, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman lebih luas bagi para pembalap muda melalui jaringan sekolah balap. Sekolah-sekolah ini akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan status resmi sebagai bagian dari MotoGP Academy.

Pihak MotoGP menyatakan bahwa fokus dari akademi ini adalah untuk memajukan balap motor di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian atau dukungan. 

Inisiatif ini serupa dengan pembentukan Asian Talent Cup dan British Talent Cup pada dekade sebelumnya, yang dirancang untuk membantu pembalap muda berbakat dari wilayah-wilayah tersebut agar dapat melangkah ke ajang kejuaraan dunia.

2026 MotoGP Indonesia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
2026 MotoGP Indonesia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Bentuk MotoGP Academy bisa berbeda-beda di setiap negara, dengan pihak MotoGP menyatakan: “Negara dan pasar yang lebih besar bisa memiliki lebih dari satu MotoGP Academy, sementara negara lain mungkin hanya memiliki satu Akademi nasional yang berfungsi sebagai pusat di negara tersebut.”

Selain itu, MotoGP menyebutkan bahwa “Pasar-pasar utama bagi olahraga ini, serta wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar, akan menjadi fokus utama program MotoGP Academy yang baru.” 

Hal ini mengisyaratkan bahwa wilayah seperti Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Asia mungkin menjadi tempat di mana Akademi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terbesar.

MotoGP Academy akan memberikan kesempatan kepada para pembalapnya untuk “berkembang dan belajar di lingkungan yang dirancang guna menghadirkan pengalaman terbaik, yang semuanya dijamin oleh label MotoGP Academy,” ungkap pihak MotoGP dalam siaran pers yang mengumumkan inisiatif baru ini.

Setiap sekolah nantinya akan tetap beroperasi secara mandiri, namun dengan tambahan pengakuan berupa label MotoGP Academy. Untuk mendapatkan label Akademi tersebut, sebuah sekolah harus memenuhi serangkaian persyaratan terkait infrastruktur, metodologi pelatihan, pelaksanaan teknis, dan visibilitas merek.

Setelah sebuah sekolah dinyatakan memenuhi persyaratan, pihak MotoGP akan memberikan investasi langsung kepada sekolah tersebut. 

Investasi ini akan berupa perangkat khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan, dukungan aktivasi dan pencitraan merek (branding), serta diskon eksklusif untuk berbagai produk MotoGP.

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Bidik Wilayah Minim Akses, MotoGP Resmikan Program Akademi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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