Lolos Langsung ke Q2, Bagnaia Temukan Terobosan Penting di Mandalika

Pecco Bagnaia berhasil menembus Q2 untuk pertama kalinya sejak jeda musim panas.

Pecco Bagnaia has made it into Q2 in Indonesia
Pecco Bagnaia has made it into Q2 in Indonesia
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia mengatakan dia "memahami sesuatu" di Jepang yang memberinya terobosan signifikan dengan Ducati-nya di MotoGP Indonesia pada hari Jumat.

Juara dunia dua kali ini kesulitan dengan performanya sejak jeda musim panas setelah gagal finis di Silverstone, Aragon, dan Misano. 

Hasil sedikit membaik di dua balapan terakhir saat ia finis ketujuh di Spielberg dan kedelapan di Motegi. Namun, itu masih jauh dari performa saat ia meraih empat podium beruntun antara Catalunya dan Brno, termasuk 1 kemenangan Sprint di Ceko.

Pembalap Ducati tersebut juga sempat melewati rentetan enam putaran tanpa berhasil lolos langsung ke Q2 pada hari Jumat, namun tren itu berakhir hari ini di Indonesia.

Francesco Bagnaia berhasil menembus posisi 10 besar - memberinya penampilan langsung Q2 untuk pertama kalinya sejak Assen - sebuah pencapaian yang membuatnya terkejut.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

Bagnaia "memahami sesuatu" di Motegi

Bagnaia mengatakan bahwa ia "memahami sesuatu" saat balapan di Jepang akhir pekan lalu yang memungkinkannya tampil lebih kuat saat memasuki tikungan.

"Sejujurnya, berkaca pada pengalaman kemarin, saya tidak menyangka bisa melakukannya di sini, karena biasanya kami cukup kesulitan," ujarnya kepada para wartawan, termasuk dari Crash, pada hari Jumat.

"Namun pagi ini, berkat balapan di Jepang di mana kami memahami sesuatu hal, saya merasa lebih baik saat melakukan pengereman dan memasuki tikungan.

"Jadi, saya bisa melahap lebih banyak putaran secara berturut-turut, dan hal itu membantu saya membangun kepercayaan diri yang lebih besar.

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“Hasilnya bagus. Memang kami sempat mengalami sedikit masalah; bagian depan motor sering kali terasa tidak stabil atau kehilangan grip.

“Namun, itu disebabkan oleh hal yang tidak bisa saya ungkapkan, dan semuanya akan diselesaikan untuk besok.

“Situasinya cukup sulit karena saya harus berganti-ganti antara dua motor sepanjang sore, dan kedua motor tersebut memiliki pengaturan yang berbeda, jadi itu tidak mudah.

“Meski begitu, saya senang dengan pekerjaan yang telah dilakukan; menurut saya kami bekerja dengan baik. Saat ini, posisi Aprilia masih terlalu jauh di depan. Namun, kami masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan.”

“Besok akan lebih baik”

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Indonesian GP
© Gold and Goose

Untuk pertama kalinya sejak musim panas, Bagnaia memasuki fase berikutnya dari akhir pekan balapan dengan rasa percaya diri yang tinggi, meskipun ia mengakui bahwa mengejar para pembalap Aprilia tampaknya sulit dilakukan.

"Saat ini, potensi saya bukan untuk [mengejar para pembalap Aprilia] karena saya kehilangan terlalu banyak waktu di sektor dua dan sektor empat," jelasnya.

“Tapi menurut saya, melakukan sedikit perubahan pada motor bisa memberikan dampak yang besar.

“Kami melihat bahwa dengan mengurangi sudut kemiringan hari ini, saya bisa memperbaiki catatan waktu di beberapa sektor.

“Jadi, saya akan mencoba melakukan penyesuaian pada gaya balap saya, dan kita lihat juga apakah ada yang bisa diubah pada pengaturan motor - tetap dengan motor yang sama. Dengan begitu, besok hasilnya akan lebih baik.”

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Lolos Langsung ke Q2, Bagnaia Temukan Terobosan Penting di Mandalika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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