Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal Mandalika usai Terlibat Perdebatan Sengit

Pembalap MotoGP Yamaha, Alex Rins, tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah seorang marshal saat terjadi adu mulut panas pada hari Jumat di Grand Prix Indonesia.

Pembalap beberapa balapan MotoGP itu mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi Practice pada Jumat sore di Sirkuit Mandalika.

Berdasarkan peraturan baru MotoGP, jika mesin motor mati akibat kecelakaan, pembalap tidak diperbolehkan menyalakannya kembali di pinggir lintasan dan wajib menuju escape road.

Mengingat waktu yang tersisa hanya dua menit, Rins tidak memiliki cukup waktu untuk menyalakan kembali motornya di luar lintasan dan kembali mengikuti sesi tersebut.

Cekcok dengan marshal

Sebuah klip yang diunggah di media sosial oleh seorang pegiat sosial media asal Indonesia, @_dewinv, Rins terlihat sedang dibonceng menggunakan skuter milik marshal untuk kembali ke paddock.

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Ia kemudian tampak dihentikan oleh dua marshal lainnya, yang memicu perdebatan sengit, di mana marshal yang mengendarai skuter tersebut terlihat memprotes rekan-rekannya.

Rins turun dari skuter dan mengacungkan jari tengah ke arah kelompok tersebut, sebelum kemudian menumpang kendaraan seorang fotografer.

Tidak jelas mengapa Rins awalnya dilarang kembali ke area paddock.

Alex Rins, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Rins tidak membahas insiden tersebut saat sesi tanya jawab dengan media setelah sesi berakhir.

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Crash telah menghubungi Yamaha untuk meminta tanggapan terkait video tersebut.

Terancam hukuman penalti

Insiden tersebut tidak tercantum dalam catatan akhir hari para steward FIM sebagai topik penyelidikan.

Tidak jelas apakah para steward mengetahui insiden tersebut.

Namun, tindakan melecehkan marshal adalah hal yang ditanggapi dengan serius oleh para steward.

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Awal tahun ini, pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, dijatuhi hukuman skorsing dari Grand Prix Ceko setelah memukul seorang marshal di gravel trap usai kecelakaan Sprint Race di Brno.

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Pada tahun 2025, rekan setim Rins di Yamaha, Fabio Quartararo, dikenai denda dan skorsing 10 menit dari sesi FP1 di Silverstone setelah memaki seorang marshal di Grand Prix Prancis.

Quartararo melakukan hal serupa beberapa minggu sebelumnya di Grand Prix Spanyol, meskipun ia mendapatkan peringatan lisan karenanya.