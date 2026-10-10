Razgatlioglu Alami Dislokasi Bahu setelah Kecelakaan FP2 Mandalika
Toprak Razgatlioglu mengalami dislokasi bahu pada Sabtu pagi di Mandalika.
Toprak Razgatlioglu mengalami dislokasi bahu kanan akibat kecelakaan highside pada sesi Free Practice 2 MotoGP Indonesia, Sabtu (10/10) pagi.
Pembalap Turki itu kehilangan grip belakang di Tikungan 13 yang cepat, sebelum motornya tersentak dan melemparnya ke tanah.
Razgatlioglu segera memegangi bahunya dengan lengan yang terkulai lemas saat ia dibantu oleh petugas lewat untuk berangkat dari lokasi kejadian.
Namun, ia kemudian kembali ke pit dengan mengendarai skuter dan langsung masuk ke garasi Pramac.
Reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, kemudian mengonfirmasi bahwa Razgatlioglu mengalami dislokasi bahu kanan akibat kecelakaan tersebut, yang kemudian berhasil dikembalikan ke posisi semula.
Razgatlioglu ingin kembali ke trek, namun pihak Pramac Yamaha menyarankan agar ia tidak melakukannya, dan kini ia sedang menuju Medical Centre.
Belum dapat dipastikan apakah ia akan kembali untuk sesi Kualifikasi, yang akan digelar sesaat lagi.