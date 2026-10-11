MotoGP Indonesia 2026: Starting Line-Up Grand Prix di Sirkuit Mandalika
Starting grid lengkap untuk MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, putaran 17 dari 22.
Raul Fernandez mendapatkan kesempatan kedua dari posisi pole setelah terjatuh di Tikungan 1 pada Sprint Race Mandalika.
Pembalap Trackhouse itu terjatuh dan bersenggolan dengan sesama pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, setelah keduanya diserang dari sisi dalam oleh dua pembalap Ducati, Marc Marquez and Fabio di Giannantonio.
Marquez pada akhirnya menang dan merebut puncak klasemen dari Jorge Martin yang finis keempat setelah mengalami masalah tekanan ban saat memimpin, dan kemudian kesalahan di akhir balapan.
Marquez dan Martin kembali memulai dari baris kedua, dan menarik untuk melihat apa yang terjadi setelah Marquez sudah memulai 'mind games' dengan menguntit Martin di kualifikasi. Kemenangan untuk kedua pembalap akan membuat mereka pergi dari Lombok sebagai pemuncak klasemen.
Juara bertahan Grand Prix Mandalika, Fermin Aldeguer, berhasil mengamankan posisi start keenam meski sempat mengalami beberapa kali kecelakaan, namun ia kehilangan posisi saat balapan Sprint.
Ai Ogura memanfaatkan kekacauan di Tikungan 1 untuk finis di posisi kedua pada hari Sabtu, namun ia harus kembali memulai balapan Grand Prix dari baris ketiga, bersanding dengan Alex Marquez dan Pedro Acosta.
Sementara itu, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Quartararo menempati baris keempat.
Toprak Razgatlioglu kembali beraksi di sesi kualifikasi dan Sprint meskipun mengalami dislokasi bahu kanan pada sesi latihan terakhir.
Pembalap pengganti HRC, Aleix Espargaro, memutuskan untuk mundur dari akhir pekansetelah kualifikasi di posisi ke-22 dan tertinggal jauh di Sprint Race.
MotoGP Indonesia 2026: Starting grid Grand Prix
Baris 1: Raul Fernandez (pole), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio
Baris 2: Marc Marquez, Jorge Martin, Fermin Aldeguer
Baris 3: Ai Ogura, Alex Marquez, Pedro Acosta
Baris 4: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo
Baris 5: Alex Rins, Enea Bastianini, Luca Marini
Baris 6: Brad Binder, Jack Miller, Maverick Viñales
Baris 7: Toprak Razgatlioglu, Johann Zarco, Diogo Moreira
Baris 8: Aleix Espargaro